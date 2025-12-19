https://anlatilaninotesi.com.tr/20251219/ukraynadaki-askeri-hedefler-kinjal-ile-vuruldu-1101953792.html

Ukrayna’daki askeri hedefler Kinjal ile vuruldu: Bir haftada 4 yerleşim Rusya'nın kontrolüne geçti

Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekata devam eden Rus güçler, Kiev rejiminin silahlı unsurlarını ortadan kaldırmayı kararlılıkla sürdürüyor. 19.12.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukraynalı güçlerin Rusya'daki sivil tesislere düzenlediği saldırılara yanıt verdiğini duyurdu.Son bir haftadaki silahlı faaliyetlerin bilançosunu paylaşan Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukraynalı güçlerin Rusya'daki sivil tesislere düzenlediği saldırılara yanıt verdiğini duyurdu.Kinjal hipersonik füzeleri dahil yüksek hassasiyetli silahlarla 1 yoğun ve 6 grup bombardımanı düzenlendiğini bildiren Bakanlık, bombardımanlarda aşağıdaki tesislerin hedef alındığını kaydetti:Son bir haftada Rusya kontrolünün sağlandığı yerleşim birimi sayısının 4 olduğu kaydedildi.Rus ordusu cephe boyunca ilerlemeye devam ederken Ukrayna ordusunun 9 bin 920 askeri etkisiz hale getirildi.Ayrıca Ukrayna ordusuna ait 9 güdümlü uçak bombası ve 1.689 İHA'sı da engellendi.

