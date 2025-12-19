Türkiye
SON DAKİKA | Putin'den önemli açıklamalar: 'Rusya, ekonomik büyümede Avrupa'yı açık ara geride bıraktı
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Ukrayna’daki askeri hedefler Kinjal ile vuruldu: Bir haftada 4 yerleşim Rusya'nın kontrolüne geçti
Ukrayna’daki askeri hedefler Kinjal ile vuruldu: Bir haftada 4 yerleşim Rusya'nın kontrolüne geçti
Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekata devam eden Rus güçler, Kiev rejiminin silahlı unsurlarını ortadan kaldırmayı kararlılıkla sürdürüyor. 19.12.2025, Sputnik Türkiye
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
donbass
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukraynalı güçlerin Rusya'daki sivil tesislere düzenlediği saldırılara yanıt verdiğini duyurdu.Son bir haftadaki silahlı faaliyetlerin bilançosunu paylaşan Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukraynalı güçlerin Rusya'daki sivil tesislere düzenlediği saldırılara yanıt verdiğini duyurdu.Kinjal hipersonik füzeleri dahil yüksek hassasiyetli silahlarla 1 yoğun ve 6 grup bombardımanı düzenlendiğini bildiren Bakanlık, bombardımanlarda aşağıdaki tesislerin hedef alındığını kaydetti:Son bir haftada Rusya kontrolünün sağlandığı yerleşim birimi sayısının 4 olduğu kaydedildi.Rus ordusu cephe boyunca ilerlemeye devam ederken Ukrayna ordusunun 9 bin 920 askeri etkisiz hale getirildi.Ayrıca Ukrayna ordusuna ait 9 güdümlü uçak bombası ve 1.689 İHA'sı da engellendi.
rusya
ukrayna
donbass
Ukrayna’daki askeri hedefler Kinjal ile vuruldu: Bir haftada 4 yerleşim Rusya'nın kontrolüne geçti

11:53 19.12.2025 (güncellendi: 11:58 19.12.2025)
Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekata devam eden Rus güçler, Kiev rejiminin silahlı unsurlarını ortadan kaldırmayı kararlılıkla sürdürüyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukraynalı güçlerin Rusya'daki sivil tesislere düzenlediği saldırılara yanıt verdiğini duyurdu.
Son bir haftadaki silahlı faaliyetlerin bilançosunu paylaşan Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukraynalı güçlerin Rusya'daki sivil tesislere düzenlediği saldırılara yanıt verdiğini duyurdu.
Kinjal hipersonik füzeleri dahil yüksek hassasiyetli silahlarla 1 yoğun ve 6 grup bombardımanı düzenlendiğini bildiren Bakanlık, bombardımanlarda aşağıdaki tesislerin hedef alındığını kaydetti:
Savunma sanayi kuruluşları ve onları destekleyen Ukrayna enerji tesisleri;
Ukrayna ordusunun silah ve askeri teçhizatının nakliyesi için kullanılan kara, deniz ve hava ulaşım altyapısı;
İnsansız hücumbotların üretildiği ve depolandığı yerler;
Uzun menzilli İHA'ların üretildiği atölyeler, bulunduğu depolar ve fırlatıldığı üsler;
Yakıt ve askeri teçhizat depoları;
Ukraynalı oluşumlar ve yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma alanları.
Son bir haftada Rusya kontrolünün sağlandığı yerleşim birimi sayısının 4 olduğu kaydedildi.
Rus ordusu cephe boyunca ilerlemeye devam ederken Ukrayna ordusunun 9 bin 920 askeri etkisiz hale getirildi.
Ayrıca Ukrayna ordusuna ait 9 güdümlü uçak bombası ve 1.689 İHA'sı da engellendi.
