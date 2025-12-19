Üç kırmızı kart sonrası Caner Erkin'den açıklama: 'Bu benim için de düşündürücü ama kaçmıyorum, mücadeleye devam'
Yaz transfer döneminde Eyüpspor'dan ayrılan ve Sakaryaspor yolunu tutan Caner Erkin, takımında oynadığı futboldan çok gördüğü kırmızı kartlar ile gündeme geliyor. Tecrübeli futbolu son olarak Ümraniyespor maçında da tekrar kırmızı kart gördü ve yaşananların ardından açıklamalarda bulundu.
5 maç ceza aldı
1. Lig'in 15. hafta maçında Sakaryaspor sahasında Ümraniyespor'u konuk etti. 1-1 sona eren müsabakanın en çok konuşulan ismi yine Caner Erkin oldu. Karşılaşmanın 52. dakikasında bir pozisyonun ardından yoğun itirazlarda bulunan Caner Erkin, hakem Batuhan Kolak'a söylediği sözlerin ardından kırmızı kartla oyundan atıldı.
Sonrasında PFDK, Erkin'e 5 maç ceza ve 67.000 TL para cezası verdi.
Caner kırmızı kartların ardından ilk kez konuştu
Yaşananların ardından Caner Erkin, resmi sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yayınladı.
Caner Erkin'in açıklamaları şu şekilde:
Futbol kariyerim boyunca Mücadeleden kaçmadım, hiçbir zaman da yarım bırakmadım. Kariyerim de beni ayakta tutan tek şey kazanma arzusu oldu. Sakaryaspor'a gelirken de bu formanın ağırlığını, bu şehrin beklentisini ve sorumluluğunu bilerek geldim. Sezonun şu ana kadar istediğimiz gibi gitmediğinin farkındayım. Sahada yaşananlar, alınan sonuçlar ve elbette benim gördüğüm kartlar... Bunların hepsi konuşuluyor, eleştiriliyor. Saygı duyuyorum. Evet, üç kırmızı kart. Bu benim için de düşündürücü. Kimseye mazeret anlatacak değilim. Ancak şunu da net söyleyeyim: Sahaya her çıktığımda giydiğim formayı korumak, kulübümü ayakta tutmak için çıktım. Hep olduğu gibi, kariyerimin ve adımın hedef tahtasına dönüştüğü zamanlarda kazanma arzuma yenik düştüğüm doğrudur. Takımımı eksik bırakmaktan hiç mutlu değilim. Ama niyetim hiçbir zaman terlettiğim formaya zarar vermek olmadı. Ben bugüne kadar girdiğim hiçbir mücadeleyi yarım bırakmadım. Sonunda da her zaman başım dik, gururla ayrıldım. Bugün de buradayım. Kaçmıyorum, saklanmıyorum, sorumluluktan uzak durmuyorum. Şunu herkes bilsin: İşler yolunda gitmedi diye pes eden biri olmadım hiç. Zor zamanda sırt dönen biri de olmadım. Mücadele devam ediyor. Ben buradayım. Ve bu formayla, sonuna kadar savaşmaya devam edeceğim.
Caner Erkin hangi maçlarda kırmızı kart gördü?
Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında deplasmanda Bandırmaspor ile 1-1 berabere kalan Sakaryaspor'da yeni transfer Caner Erkin, kaptan olarak çıktığı ilk resmi maçında kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında oynanan Pendikspor-Sakaryaspor maçında kırmızı kart gören Caner Erkin, 6 maç men ve 134 bin para cezasına çarptırıldı.
Sakaryaspor – Ümraniyespor maçı: 52. dakikada direkt kırmızı (hakaretten) – bu sezonki 3. kırmızı kartı olarak rapor edildi.