Üç kırmızı kart sonrası Caner Erkin'den açıklama: 'Bu benim için de düşündürücü ama kaçmıyorum, mücadeleye devam'

Üç kırmızı kart sonrası Caner Erkin'den açıklama: 'Bu benim için de düşündürücü ama kaçmıyorum, mücadeleye devam'

Yaz transfer döneminde Eyüpspor'dan ayrılan ve Sakaryaspor yolunu tutan Caner Erkin, takımında oynadığı futboldan çok gördüğü kırmızı kartlar ile gündeme... 19.12.2025, Sputnik Türkiye

Caner Erkin, Sakaryaspor'da üst üste kırmızı kartlarla gündeme geliyor.5 maç ceza aldı1. Lig'in 15. hafta maçında Sakaryaspor sahasında Ümraniyespor'u konuk etti. 1-1 sona eren müsabakanın en çok konuşulan ismi yine Caner Erkin oldu. Karşılaşmanın 52. dakikasında bir pozisyonun ardından yoğun itirazlarda bulunan Caner Erkin, hakem Batuhan Kolak'a söylediği sözlerin ardından kırmızı kartla oyundan atıldı.Sonrasında PFDK, Erkin'e 5 maç ceza ve 67.000 TL para cezası verdi. Caner kırmızı kartların ardından ilk kez konuştuYaşananların ardından Caner Erkin, resmi sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yayınladı.Caner Erkin'in açıklamaları şu şekilde:Caner Erkin hangi maçlarda kırmızı kart gördü?

