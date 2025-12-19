https://anlatilaninotesi.com.tr/20251219/trumptan-ukraynaya-elestiri-baris-gorusmelerinde-cok-yavas-hareket-ediyorlar-1101943039.html

Trump’tan Ukrayna’ya eleştiri: Barış görüşmelerinde çok yavaş hareket ediyorlar

Trump’tan Ukrayna’ya eleştiri: Barış görüşmelerinde çok yavaş hareket ediyorlar

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna’nın Rusya ile barış görüşmelerinde ‘çok fazla zaman kaybettiğini’ belirterek Kiev yönetimine süreci hızlandırma çağrısında... 19.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-19T00:02+0300

2025-12-19T00:02+0300

2025-12-19T00:02+0300

dünya

donald trump

abd

beyaz saray

ukrayna

kiev

vladimir zelenskiy

washington

steve witkoff

jared kushner

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/12/1101897503_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_f8c16addaa14feac4472b775e497ff83.jpg

ABD Başkanı Donald Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada Ukrayna’yı Rusya ile barış müzakerelerinde “çok fazla zaman harcamakla” eleştirerek Kiev’e süreci hızlandırma çağrısı yaptı.Trump, “Biliyorsunuz, her seferinde çok fazla zaman harcıyorlar” diyerek, Kiev’in barışa giden yolda daha kararlı ve hızlı hareket etmesi gerektiğini dile getirdi.ABD lideri, Ukrayna’da kalıcı barışı sağlama sürecinin beklenenden daha zor olduğunu kabul ederken, tarafların anlaşmaya “yakın olduğunu” vurguladı.Geçen hafta Politico’ya verdiği demeçte Trump, Vladimir Zelenskiy’nin “kaybetmekte olduğu için” artık barış şartlarını kabul etmeye başlaması gerektiğini ifade etmişti.Kasım ayı sonunda Beyaz Saray, Ukrayna’daki çatışmanın sona ermesi için bir barış girişimi üzerinde çalışıldığını açıklamıştı. Bu plan çerçevesinde ABD Başkanı’nın özel temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner 2 Aralık’ta Moskova’yı ziyaret ederek Kremlin’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaklaşık beş saat süren bir görüşme gerçekleştirmişti.Putin, Washington’un plandaki 27 maddeyi dört pakete bölerek her birini ayrı ayrı değerlendirmeyi teklif ettiğini açıklamıştı. Her bir paketi gözden geçirmek zorunda kaldığını anlatan Rus lider, planın Moskova’nın kabul etmediği soru işaretlerini taşıdığını belirtmişti.Geçen hafta sonu Witkoff ve Kushner ABD planını Zelenskiy ve Avrupa liderleriyle görüşmüştü. Görüşmeler sonrasında Witkoff, barış planında belirli ilerleme sağlandığını ve sürecin olumlu yönde ilerlediğini ifade etmişti.Öte yandan Zelenskiy, 8 Aralık Pazartesi günü İngiltere'ye giderek Starmer, Macron ve Merz ile ABD’nin önerisini görüşmüştü. Ukrayna medyasına göre, Zelenskiy görüşmenin ardından bir kez daha toprak sorunu konusunda taviz vermeyi reddettiğini açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251218/zelenskiy-nato-uyeliginden-vazgecmeyi-ongoren-maddeyi-ukrayna-anayasasina-koymayi-reddetti-1101941409.html

ukrayna

kiev

washington

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

donald trump, abd, beyaz saray, ukrayna, kiev, vladimir zelenskiy, washington, steve witkoff, jared kushner, politico, vladimir putin, rusya