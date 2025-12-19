Türkiye
SON DAKİKA | Putin'den önemli açıklamalar: Gelecek yıl barış içinde yaşamayı çok isteriz
DÜNYA
Trump: Venezüella ile savaş ihtimali masada
Trump: Venezüella ile savaş ihtimali masada
ABD Başkanı Donald Trump, NBC News’e verdiği özel bir telefon röportajında, Venezüella ile bir savaş ihtimalini ‘dışlamadığını', 'olasılığın 'masada' olduğunu söyledi.
NBC News’in cuma günü yayımladığı röportajda konuşan ABD Başkanı Donald Trump, “Hayır, bunu tamamen dışlamıyorum” ifadelerini kullandı. Trump, Venezüella'ya yönelik askeri ve ekonomik baskının savaşa yol açıp açmayacağı sorusuna ise “Bunu tartışmam” yanıtını verdi. Ancak soruların ısrarla sürmesi üzerine, bunun bir olasılık olduğunu kabul etti.Petrol tankerlerine ‘abluka’ kararıTrump, salı günü yaptırımlar kapsamındaki petrol tankerlerinin Venezuela’ya giriş ve çıkışlarını engelleyen bir ‘abluka’ talimatı verdiğini açıklamıştı. ABD yönetimi ayrıca kısa süre önce Venezuela açıklarında ele geçirilen bir petrol tankerine de el koydu.Trump, NBC News’e yaptığı açıklamada, ilerleyen dönemde yeni tanker el koymalarının da olacağını belirterek, “Zamanlama duruma bağlı. Eğer bu kadar akılsızca seyrüsefer yaparlarsa, o gemiler bizim limanlarımıza geri döner” dedi.'Ne istediğimi herkesten iyi biliyor' Trump, Venezüella Devlet Başkanı Nicolás Maduro’nun görevden uzaklaştırılmasının nihai hedef olup olmadığı sorusuna ise net bir yanıt vermedi. “O ne istediğimi çok iyi biliyor. Bunu herkesten iyi biliyor” demekle yetindi.Trump’ın Venezüella ile savaşı dışlamadığını açıkça ifade etmesi, siyasi açıdan dikkat çekici bir çıkış olarak değerlendiriliyor. Trump, geçmişte Cumhuriyetçi Parti içindeki ‘şahin kanattan’ ayrışmaya çalışmış ve 2024 seçim kampanyasında ABD’yi dış çatışmalardan uzak tutacağını savunmuştu. Seçim zaferinin ardından yaptığı konuşmada da “Savaş başlatmayacağım, savaşları bitireceğim” demişti.Operasyonlar Kongre’nin gündemindeABD yönetiminin Venezüella’ya yönelik kampanyası kapsamında şu ana kadar 28 tekne saldırısı düzenlendiği, bu saldırılarda aralarında ‘çifte saldırı' olarak tanımlanan ve Kongre’nin incelemesine konu olan operasyonların da bulunduğu, toplamda 100’den fazla kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.Trump yönetimi, bu saldırıların ‘uyuşturucu kaçakçılığı yapan teknelere’ yönelik olduğunu ve Venezüella’nın petrol gelirlerini ‘uyuşturucu terörizmini’ finanse etmek için kullandığını savunuyor.
Trump: Venezüella ile savaş ihtimali masada

13:31 19.12.2025 (güncellendi: 14:07 19.12.2025)
ABD Başkanı Trump, NBC News’e verdiği özel bir telefon röportajında, Venezüella ile bir savaş ihtimalini ‘dışlamadığını', 'olasılığın 'masada' olduğunu söyledi. Trump, Maduro'nun 'görevden uzaklaştırılmasını isteyip istemediği' sorusuna ise 'O ne istediğimi çok iyi biliyor' yanıtını verdi.
NBC News’in cuma günü yayımladığı röportajda konuşan ABD Başkanı Donald Trump, “Hayır, bunu tamamen dışlamıyorum” ifadelerini kullandı. Trump, Venezüella'ya yönelik askeri ve ekonomik baskının savaşa yol açıp açmayacağı sorusuna ise “Bunu tartışmam” yanıtını verdi. Ancak soruların ısrarla sürmesi üzerine, bunun bir olasılık olduğunu kabul etti.

Petrol tankerlerine ‘abluka’ kararı

Trump, salı günü yaptırımlar kapsamındaki petrol tankerlerinin Venezuela’ya giriş ve çıkışlarını engelleyen bir ‘abluka’ talimatı verdiğini açıklamıştı. ABD yönetimi ayrıca kısa süre önce Venezuela açıklarında ele geçirilen bir petrol tankerine de el koydu.
Trump, NBC News’e yaptığı açıklamada, ilerleyen dönemde yeni tanker el koymalarının da olacağını belirterek, “Zamanlama duruma bağlı. Eğer bu kadar akılsızca seyrüsefer yaparlarsa, o gemiler bizim limanlarımıza geri döner” dedi.

'Ne istediğimi herkesten iyi biliyor'

Trump, Venezüella Devlet Başkanı Nicolás Maduro’nun görevden uzaklaştırılmasının nihai hedef olup olmadığı sorusuna ise net bir yanıt vermedi. “O ne istediğimi çok iyi biliyor. Bunu herkesten iyi biliyor” demekle yetindi.
Trump’ın Venezüella ile savaşı dışlamadığını açıkça ifade etmesi, siyasi açıdan dikkat çekici bir çıkış olarak değerlendiriliyor. Trump, geçmişte Cumhuriyetçi Parti içindeki ‘şahin kanattan’ ayrışmaya çalışmış ve 2024 seçim kampanyasında ABD’yi dış çatışmalardan uzak tutacağını savunmuştu. Seçim zaferinin ardından yaptığı konuşmada da “Savaş başlatmayacağım, savaşları bitireceğim” demişti.

Operasyonlar Kongre’nin gündeminde

ABD yönetiminin Venezüella’ya yönelik kampanyası kapsamında şu ana kadar 28 tekne saldırısı düzenlendiği, bu saldırılarda aralarında ‘çifte saldırı' olarak tanımlanan ve Kongre’nin incelemesine konu olan operasyonların da bulunduğu, toplamda 100’den fazla kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Trump yönetimi, bu saldırıların ‘uyuşturucu kaçakçılığı yapan teknelere’ yönelik olduğunu ve Venezüella’nın petrol gelirlerini ‘uyuşturucu terörizmini’ finanse etmek için kullandığını savunuyor.
Venezüella Devlet Başkanı Maduro: Yeni bir Vietnam istemiyoruz
17 Aralık, 11:37
17 Aralık, 11:37
