Trump: Fed’in yeni başkanı birkaç hafta içinde açıklanacak

19.12.2025

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yeni başkanını birkaç hafta içinde açıklayacağını söyledi. Bu görev için adı geçen Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller’ı öven Trump, Waller ile uzun süredir yakın çalıştıklarını belirterek, “Harika bir insan, dün tekrar görüştük” dedi. Ayrıca Fed’in Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michelle Bowman’ı da 'şahane' sözleriyle değerlendiren Trump, Fed’in yeni başkanının çok yakında açıklanacağını, ancak bunun yıl sonuna denk gelip gelmeyeceğinin henüz net olmadığını söyledi.Trump, üç veya dört adayla görüşme yaptıklarını ve tüm isimlerin uygun seçenekler olduğunu ifade etti.

