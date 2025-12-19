https://anlatilaninotesi.com.tr/20251219/trump-ay-ve-yorungeye-nukleer-reaktorlerin-konuslandirilmasi-emrini-imzaladi-hedef-tarih-2030-1101944455.html

Trump, 'Ay ve yörüngeye nükleer reaktörlerin konuşlandırılması emrini' imzaladı: Hedef tarih 2030

Trump, 'Ay ve yörüngeye nükleer reaktörlerin konuşlandırılması emrini' imzaladı: Hedef tarih 2030

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, 2030 hedefiyle Ay yüzeyine ve yörüngeye nükleer reaktörler yerleştirilmesini öngören başkanlık kararnamesini imzaladı. 19.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-19T02:13+0300

2025-12-19T02:13+0300

2025-12-19T02:13+0300

dünya

abd

donald trump

ay

mars

nasa

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/14/1094688423_4:0:712:398_1920x0_80_0_0_23149bd96b4dc232f4cc96b5656e0bc8.png

ABD Başkanı Donald Trump, 2030 yılında fırlatma tarihi hedeflenerek, Ay'a ve yörüngeye nükleer reaktörler yerleştirme planını özetleyen yeni bir başkanlık kararnamesi imzaladı.'Amerikan Uzay Üstünlüğünü Sağlama' başlıklı emirde, "Ay'da ve yörüngede nükleer reaktörlerin konuşlandırılması yoluyla uzay nükleer enerjisinin yakın vadede kullanılmasını sağlamak, buna 2030 yılına kadar fırlatılmaya hazır bir ay yüzeyi reaktörü de dahil" ifadeleri yer aldı.Beyaz Saray tarafından yayınlanan bir belgeye göre, ABD Başkanı Donald Trump, ay keşfine odaklanan ''Amerikan Uzay Üstünlüğünün Sağlanması' başlıklı başkanlık kararnamesinde şunlar yer aldı:Emir ayrıca, Ticaret Bakanı ve NASA Yöneticisine, planda ayrıntıları verilen uzay önceliklerini desteklemek amacıyla kurumlarının uzay satın alma süreçlerini 180 gün içinde daha etkin hale getirmek üzere reform yapmaları talimatını veriyor.Ayrıca, belge, 'uzayda sürdürülebilir bir Amerikan varlığını sağlamak ve Mars keşiflerinde bir sonraki adımları mümkün kılmak' amacıyla 2030 yılına kadar kalıcı bir ay üssünün ilk unsurlarının kurulması hedefini ortaya koymaktadır.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251219/trump-fedin-yeni-baskani-birkac-hafta-icinde-aciklanacak-1101943499.html

ay

mars

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, donald trump, ay, mars, nasa