Trump 2026 askeri bütçe yasasını imzaladı: Sezar yaptırımları kaldırıldı, Ukrayna yardımı belirlendi
Trump 2026 askeri bütçe yasasını imzaladı: Sezar yaptırımları kaldırıldı, Ukrayna yardımı belirlendi
ABD Başkanı Donald Trump, askeri bütçeye ilişkin Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nı (NDAA) imzaladı. NDAA geçen hafta Temsilciler Meclisi, Çarşamba günü ise Senato tarafından desteklendi.Belgeye göre ABD, 2027 mali yılında da aynı miktarda harcama yapmayı planlıyor.Yasada neler öngörülüyor?Geçtiğimiz hafta, ABD Temsilciler Meclisi, 2026 mali yılı için Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nın (NDAA) uzlaşmaya varılmış bir versiyonunu yayınlamıştı. Tasarı içeriği şu şekilde:Tasarıda Ukrayna’ya yönelik milyonlarca dolarlık yardım yer alıyor. Söz konusu belgede, Ukrayna’ya gelecek yıl için 400 milyon dolar tahsis edilmesi öngörülüyor. Aynı miktarın 2027 mali yılında da harcanması planlanıyor.Tasarı, Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırıyor ve Tayvan'ın güvenlik işbirliğini 1 milyar dolarla finanse ediyor. Ayrıca Pentagon'a Tayvan ile ortak bir insansız hava aracı programı başlatma talimatı veriyor ve ABD'nin Avrupa'daki kuvvetlerinin 45 günden fazla bir süre 76 binin altına düşürülmesini engelliyor.
