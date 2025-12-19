Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251219/tiktok-abddeki-operasyonlarini-amerikali-yatirimcilarin-kontrolundeki-bir-girisime-devretmek-icin-1101948778.html
TikTok, ABD'deki operasyonlarını Amerikalı yatırımcıların kontrolündeki bir girişime devretmek için anlaştı
TikTok, ABD'deki operasyonlarını Amerikalı yatırımcıların kontrolündeki bir girişime devretmek için anlaştı
Sputnik Türkiye
Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'un ABD'deki operasyonlarının Amerikalı yatırımcıların kontrolündeki bir girişim bünyesinde faaliyet göstermesi için... 19.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-19T08:48+0300
2025-12-19T08:48+0300
dünya
tiktok
bytedance
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0a/1100076533_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_06f4690ae1d0fd49bffd0b12ed596a67.jpg
ABD basınında yer alan haberlere göre, TikTok Üst Yöneticisi Shou Zi Chew ​​​​​​​şirket çalışanlarına konuya ilişkin bir not gönderdi.ByteDance'e ait şirketin ABD'deki operasyonlarının Amerikalı yatırımcıların kontrolündeki bir girişim bünyesinde faaliyet göstermesi için anlaşmaya vardığı belirtilen notta, ByteDance ve TikTok'un Oracle, Silver Lake ve MGX ile bağlayıcı anlaşmalar imzaladığı aktarıldı.Notta, anlaşmanın 22 Ocak 2026'da tamamlanmasının planlandığı belirtilerek, Oracle, Silver Lake ve Abu Dabi merkezli MGX'in yeni kurulacak şirketin toplam yüzde 45'ine sahip olacağı kaydedildi.Ne olmuştu?ABD Temsilciler Meclisi, 13 Mart 2024'te yaptığı oylamada, "Amerikalıları Yabancı Düşmanlarca Kontrol Edilen Uygulamalardan Koruma Yasası" başlıklı tasarıyı büyük çoğunlukla kabul etmişti. ABD Senatosu'ndan da geçen tasarı 24 Nisan 2024'te dönemin ABD Başkanı Joe Biden'ın imzasıyla yürürlüğe girmişti."Ulusal güvenlik tehdidi oluşturduğu" gerekçesiyle TikTok'un yasaklanmasının önünü açan yasa ile ana ortak konumundaki ByteDance firmasının, şirketin varlıklarının yüzde 80'ini ABD'li ortaklara devretmediği takdirde ABD'de yasaklanması öngörülmüştü.ABD Kongresinin, ByteDance'in 19 Ocak 2025'e kadar hisseleri devretmemesi halinde uygulamanın tüm ülkede yasaklanmasına yönelik kararı, ABD Yüksek Mahkemesi tarafından da onanmış, ancak 20 Ocak'ta göreve başlayan yeni Başkan Donald Trump, son tarihin süresini, sonuncusu 16 Eylül'de olmak üzere başkanlık kararnameleriyle 4 kez uzatmıştı.Trump, TikTok'un ABD'deki operasyonlarının satılmasının önünü açan kararnameyi imzalamıştıABD Başkanı Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 19 Eylül'de yaptıkları telefon görüşmesinde TikTok'un durumunu ele almıştı.Trump, 25 Eylül'de TikTok'un ülkedeki operasyonlarının ABD'li yatırımcılara satılmasının önünü açan kararnameye imza atmıştı.Beyaz Saray tarafından paylaşılan kararnamede yer alan satış planında, ortak girişimin çoğunluğunun Amerikalı yatırımcıların kontrolünde olacağı ByteDance ve bağlı şirketlerin payının yüzde 20'nin altında kalacağı belirtilmişti.Ayrıca, algoritmalar, veri depolama ve yazılım güncellemelerinin denetiminin ABD'de kurulacak yeni yapının kontrolünde olacağı kaydedilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251206/dmitriyev-ab-telegram-ve-tiktok-gibi-platformlari-bastirmak-icin-gercekleri-carpitiyor-1101592177.html
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0a/1100076533_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4ea23cf48c7b1603abb078fa23af195e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
tiktok, bytedance, abd
tiktok, bytedance, abd

TikTok, ABD'deki operasyonlarını Amerikalı yatırımcıların kontrolündeki bir girişime devretmek için anlaştı

08:48 19.12.2025
© AA / İsmail AslandağTiktok
Tiktok - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2025
© AA / İsmail Aslandağ
Abone ol
Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'un ABD'deki operasyonlarının Amerikalı yatırımcıların kontrolündeki bir girişim bünyesinde faaliyet göstermesi için anlaşma imzaladığı bildirildi.
ABD basınında yer alan haberlere göre, TikTok Üst Yöneticisi Shou Zi Chew ​​​​​​​şirket çalışanlarına konuya ilişkin bir not gönderdi.
ByteDance'e ait şirketin ABD'deki operasyonlarının Amerikalı yatırımcıların kontrolündeki bir girişim bünyesinde faaliyet göstermesi için anlaşmaya vardığı belirtilen notta, ByteDance ve TikTok'un Oracle, Silver Lake ve MGX ile bağlayıcı anlaşmalar imzaladığı aktarıldı.
Notta, anlaşmanın 22 Ocak 2026'da tamamlanmasının planlandığı belirtilerek, Oracle, Silver Lake ve Abu Dabi merkezli MGX'in yeni kurulacak şirketin toplam yüzde 45'ine sahip olacağı kaydedildi.

Ne olmuştu?

ABD Temsilciler Meclisi, 13 Mart 2024'te yaptığı oylamada, "Amerikalıları Yabancı Düşmanlarca Kontrol Edilen Uygulamalardan Koruma Yasası" başlıklı tasarıyı büyük çoğunlukla kabul etmişti. ABD Senatosu'ndan da geçen tasarı 24 Nisan 2024'te dönemin ABD Başkanı Joe Biden'ın imzasıyla yürürlüğe girmişti.
"Ulusal güvenlik tehdidi oluşturduğu" gerekçesiyle TikTok'un yasaklanmasının önünü açan yasa ile ana ortak konumundaki ByteDance firmasının, şirketin varlıklarının yüzde 80'ini ABD'li ortaklara devretmediği takdirde ABD'de yasaklanması öngörülmüştü.
ABD Kongresinin, ByteDance'in 19 Ocak 2025'e kadar hisseleri devretmemesi halinde uygulamanın tüm ülkede yasaklanmasına yönelik kararı, ABD Yüksek Mahkemesi tarafından da onanmış, ancak 20 Ocak'ta göreve başlayan yeni Başkan Donald Trump, son tarihin süresini, sonuncusu 16 Eylül'de olmak üzere başkanlık kararnameleriyle 4 kez uzatmıştı.

Trump, TikTok'un ABD'deki operasyonlarının satılmasının önünü açan kararnameyi imzalamıştı

ABD Başkanı Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 19 Eylül'de yaptıkları telefon görüşmesinde TikTok'un durumunu ele almıştı.
Trump, 25 Eylül'de TikTok'un ülkedeki operasyonlarının ABD'li yatırımcılara satılmasının önünü açan kararnameye imza atmıştı.
Beyaz Saray tarafından paylaşılan kararnamede yer alan satış planında, ortak girişimin çoğunluğunun Amerikalı yatırımcıların kontrolünde olacağı ByteDance ve bağlı şirketlerin payının yüzde 20'nin altında kalacağı belirtilmişti.
Ayrıca, algoritmalar, veri depolama ve yazılım güncellemelerinin denetiminin ABD'de kurulacak yeni yapının kontrolünde olacağı kaydedilmişti.
Kirill Dmitriyev - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2025
DÜNYA
Dmitriyev: AB, Telegram ve TikTok gibi platformları bastırmak için gerçekleri çarpıtıyor
6 Aralık, 13:19
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала