Terör örgütleri yapay zekayı yeni bir propaganda silahına mı dönüştürüyor? Sahte videolar güvenliği nasıl tehdit ediyor?

Teknolojik gelişmelerle birlikte terör örgütleri de savaş yöntemlerini değiştiriyor. Özellikle deepfake’e ve yapay zeka destekli araçları propaganda ve eleman... 19.12.2025, Sputnik Türkiye

Teknolojik gelişmeler, yeni nesil savaşlarda yalnızca devletlerin değil, terör örgütlerinin de strateji değiştirmesine yol açıyor. Öyle ki günümüzde klasik askeri çatışmaların yerini; teknolojik, psikolojik ve ekonomik unsurların öne çıktığı bir mücadele alırken, terör örgütleri deepfake’e ve yapay zeka destekli araçları giderek daha aktif kullanıyor. Yapay zeka ile üretilen görsel ve videolar propaganda, eleman kazanma ve istihbarat toplama amacıyla devreye sokulurken; yapay zekanın dil modelleri, büyük veri analizi gibi özelliklerinden de yararlanıyorlar. Peki terör örgütleri yapay zekayı neden “yeni bir propaganda silahı” olarak görüyor? Bu durum küresel güvenlik açısından ne tür yeni riskler doğuruyor?‘Terör örgütleri için yapay zeka, düşük maliyetle yüksek etki üreten bir araç’Dijital İletişim Araştırmacısı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, terör örgütlerinin yapay zekayı düşük maliyetle yüksek etki üreten bir araç olarak gördüğünü söylüyor ve ekliyor:“Terör örgütleri için yapay zeka, düşük maliyetle yüksek etki üreten bir araç anlamına geliyor. Geleneksel propaganda yöntemleri hem insan kaynağı hem de zaman gerektirirken, yapay zeka bu süreci otomatikleştiriyor ve hızlandırıyor. Birkaç kişiyle, kısa sürede büyük miktarda içerik üretmek mümkün hale geliyor. Benim gözlemim, bu durumun örgütlerin propaganda kapasitesini merkezi yapıdan bağımsızlaştırdığı yönünde. Artık tek bir medya birimi yerine, dağınık hücreler bile etkili propaganda yapabiliyor.”‘Yapay zeka psikolojik savaşın yeni cephesi olarak görülüyor’Kırık, yapay zekanın , inkar edilebilirlik ve iz sürmeyi zorlaştırma açısından da örgütlere avantaj sağladığının altını çizdi:“Yapay zeka, inkar edilebilirlik ve iz sürmeyi zorlaştırma açısından da örgütlere avantaj sağlıyor. Gerçek bir liderin sesinin klonlanması ya da sahte bir video ile yanlış bir algı oluşturulması, bilgi kirliliğini derinleştiriyor. Terör örgütleri, bu belirsizlik ortamını bilinçli olarak kullanıyor. Ben bu yüzden yapay zekanın, klasik anlamda bir iletişim aracı değil; doğrudan psikolojik savaşın yeni cephesi olarak görüldüğünü düşünüyorum.”‘Sahte bir içerik, saniyeler içinde başka bir coğrafyada toplumsal gerilim yaratabiliyor’Prof. Dr. Ali Murat Kırık, yapay zeka destekli terör propagandası videoların toplumlar arası güvensizliği ve kutuplaşmayı beslediğini söyledi:“Daha da tehlikelisi, yapay zeka destekli propaganda ile yanlış bayrak operasyonlarının mümkün hale gelmesi. Bir terör örgütü, başka bir grup ya da devlet adına sahte içerik üreterek çatışmaları tetikleyebilir. Bu da kriz yönetimini zorlaştıran, yanlış tepkilere yol açabilecek bir risk doğurur. Küresel güvenlik açısından baktığımda, yapay zekanın kontrolsüz kullanımının yalnızca bir teknoloji meselesi değil; doğrudan jeopolitik istikrarı tehdit eden bir unsur haline geldiğini görüyorum.”Yapay zeka destekli içerikler propaganda gücünü nasıl artırıyor?Kırık, bu içeriklerin gerçeğe çok yakın bir “algı evreni” inşa ettiğini vurgularken yapay zeka içeriklerinin terör örgütlerinin propaganda gücünü nasıl artırdığını anlattı:“Yapay zeka destekli içerikler, terör örgütlerinin propaganda kapasitesini niteliksel olarak başka bir seviyeye taşıyor. Deepfake videolar, ses klonlama teknikleri ve gerçekçi görsel üretimler sayesinde örgütler, artık yalnızca mesaj üretmekle kalmıyor; gerçeğe çok yakın bir “algı evreni” inşa edebiliyor. Daha önce amatör montajlarla veya düşük kaliteli videolarla sınırlı kalan propaganda faaliyetleri, bugün sinema estetiğine yaklaşan, inandırıcılığı yüksek ve duygusal etkisi güçlü içeriklere dönüşmüş durumda. Bu da örgütlerin kendilerini güçlü, organize ve küresel ölçekte etkili aktörler olarak sunmalarını kolaylaştırıyor.”

