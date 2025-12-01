https://anlatilaninotesi.com.tr/20251201/yapay-zeka-fenomenleri-artik-kisilik-gecmis-ve-hatta-tartismali-kararlarla-gundemde-1101446438.html
Yapay zeka fenomenleri artık ‘kişilik’, ‘geçmiş’ ve tartışmalı ‘kararlarla’ gündemde
Yapay zeka fenomenleri artık ‘kişilik’, ‘geçmiş’ ve tartışmalı ‘kararlarla’ gündemde
Sputnik Türkiye
Dijital dünyanın yeni fenomenleri, artık yalnızca kusursuz görüntüler üreten modeller değil, kişilikleri, hayat hikayeleri ve hatta tartışmalı davranışları olan yapay zeka karakterler sosyal medyada gündem. İşte bilinenler...
2025-12-01T13:10+0300
2025-12-01T13:10+0300
2025-12-01T13:10+0300
yaşam
yapay zeka
influencer
fenomen
katalonya
wimbledon
calvin klein
amazon
prada
samsung
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/01/1101444674_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_2e9770afa3687eda8d346f609f51cdef.jpg
Katalonya merkezli bir dijital ajans tarafından yaratılan Aitana Lopez, bu akımın en bilinen örneklerinden biri. Pembe saçlı, spor giyimli, 27 yaşında gösterilen Aitana, Instagram’da geniş bir takipçi kitlesine sahip ve ayda yaklaşık 11 bin dolar gelir elde ediyor.Çocukluk anıları, sevilen filmler yüklendiAitana’nın hikayesi, ajans tarafından geliştirilen yazılıma çocukluk anılarından sevdiği filmlere kadar pek çok bilginin manuel olarak yüklenmesiyle oluşturulmuş.Ajansın kreatif direktörü Andrea Garcia, yapay zeka modellerin avantajlarını “Zaman kısıtlaması yok, kusursuz görünüm sürekli mümkün, hata payı yok” sözleriyle anlatırken, büyük markaların bu alana hızla yöneldiğini söylüyor.Amazon, Calvin Klein, Prada, Samsung ve YouTube gibi şirketler halihazırda yapay zeka influencer’ları kampanyalarında kullanıyor.Müzikte de ‘insan olmayan’ yıldızlarDijital fenomenler yalnızca sosyal medya ile sınırlı değil. Yapay zeka tarafından yaratılan şarkıcı Solomon Ray, ‘Find Your Rest’ adlı şarkısıyla müzik listelerinde zirveye çıktı.Bir başka yapay zeka şarkıcı Breaking Rust, country müzik listelerine girmesiyle sektörde tartışma yarattı. Bir başka yapay zeka şarkıcı Breaking Rust, country müzik listelerine girmesiyle sektörde tartışma yarattı. Wimbledon’a gitmeden ‘gündem’ olduBir diğer sanal popüler isim, 'dijital hikaye anlatıcısı' olarak tanımlanan Mia Zelu. Wimbledon tenis turnuvasında çekilmiş gibi görünen bir fotoğrafı, hem takipçilerini hem de bazı sporcuları yanıltmıştı. Zelu’nun son derece gerçekçi fotoğrafları, onun fiziksel olarak hiçbir etkinlikte bulunmamasına rağmen sosyal medyada yoğun etkileşim alıyor.Kurgusal hastalık bile yaratıldıYapay zeka influencer’ların sınırları zorlaması ise sert tepkileri beraberinde getiriyor. En çok eleştirilen örneklerden biri, ünlü dijital karakter Lil Miquela’nın lösemi teşhisi aldığını duyurması oldu. Bir kemik iliği bağışı kuruluşuyla yapılan sponsorlu işbirliği kapsamında hazırlanan bu kurgusal içerik, gerçek hastalar ve yakınları tarafından tepki topladı.Hollywood’un dijital oyuncu tartışmasıSanal karakterlerin yükselişi, sinema dünyasında da huzursuzluk yarattı. Zürich Film Festivali’nde tanıtılan yapay zeka oyuncu Tilly Norwood, sendikaların tepkisini çekti ve eleştiriler aldı. Yaratıcısı Eline Van der Velden ise Tilly’nin bir 'hayal gücü ve zanaat ürünü' olduğunu savundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251126/yapay-zekanin-vaftiz-babasi-toplumun-tam-cokusunu-ongoruyor-1101305793.html
katalonya
wimbledon
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/01/1101444674_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_ce54223681b2467b9843ba2ad61ab618.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
yapay zeka, ai, influencer, fenomen, aitana lopez, mia zelu, solomon ray, haberler, yapay zeka haberleri
yapay zeka, ai, influencer, fenomen, aitana lopez, mia zelu, solomon ray, haberler, yapay zeka haberleri
Yapay zeka fenomenleri artık ‘kişilik’, ‘geçmiş’ ve tartışmalı ‘kararlarla’ gündemde
Dijital dünyanın yeni fenomenleri, artık yalnızca kusursuz görüntüler üreten modeller değil, kişilikleri, hayat hikayeleri ve hatta tartışmalı davranışları olan yapay zeka karakterler. Son yıllarda hızla yükselen bu sanal figürler, sosyal medyada milyonlarca takipçiye ulaşarak gerçek influencer’larla rakip oldu.
Katalonya merkezli bir dijital ajans tarafından yaratılan Aitana Lopez, bu akımın en bilinen örneklerinden biri. Pembe saçlı, spor giyimli, 27 yaşında gösterilen Aitana, Instagram’da geniş bir takipçi kitlesine sahip ve ayda yaklaşık 11 bin dolar gelir elde ediyor.
Çocukluk anıları, sevilen filmler yüklendi
Aitana’nın hikayesi, ajans tarafından geliştirilen yazılıma çocukluk anılarından sevdiği filmlere kadar pek çok bilginin manuel olarak yüklenmesiyle oluşturulmuş.
Ajansın kreatif direktörü Andrea Garcia, yapay zeka modellerin avantajlarını “Zaman kısıtlaması yok, kusursuz görünüm sürekli mümkün, hata payı yok” sözleriyle anlatırken, büyük markaların bu alana hızla yöneldiğini söylüyor.
Amazon, Calvin Klein, Prada, Samsung ve YouTube gibi şirketler halihazırda yapay zeka influencer’ları kampanyalarında kullanıyor.
Müzikte de ‘insan olmayan’ yıldızlar
Dijital fenomenler yalnızca sosyal medya ile sınırlı değil. Yapay zeka tarafından yaratılan şarkıcı Solomon Ray, ‘Find Your Rest’ adlı şarkısıyla müzik listelerinde zirveye çıktı.
Bir başka yapay zeka şarkıcı Breaking Rust, country müzik listelerine girmesiyle sektörde tartışma yarattı.
Bir başka yapay zeka şarkıcı Breaking Rust, country müzik listelerine girmesiyle sektörde tartışma yarattı.
Wimbledon’a gitmeden ‘gündem’ oldu
Bir diğer sanal popüler isim, 'dijital hikaye anlatıcısı' olarak tanımlanan Mia Zelu. Wimbledon tenis turnuvasında çekilmiş gibi görünen bir fotoğrafı, hem takipçilerini hem de bazı sporcuları yanıltmıştı.
Zelu’nun son derece gerçekçi fotoğrafları, onun fiziksel olarak hiçbir etkinlikte bulunmamasına rağmen sosyal medyada yoğun etkileşim alıyor.
Kurgusal hastalık bile yaratıldı
Yapay zeka influencer’ların sınırları zorlaması ise sert tepkileri beraberinde getiriyor. En çok eleştirilen örneklerden biri, ünlü dijital karakter Lil Miquela’nın lösemi teşhisi aldığını duyurması oldu.
Bir kemik iliği bağışı kuruluşuyla yapılan sponsorlu işbirliği kapsamında hazırlanan bu kurgusal içerik, gerçek hastalar ve yakınları tarafından tepki topladı.
Hollywood’un dijital oyuncu tartışması
Sanal karakterlerin yükselişi, sinema dünyasında da huzursuzluk yarattı. Zürich Film Festivali’nde tanıtılan yapay zeka oyuncu Tilly Norwood, sendikaların tepkisini çekti ve eleştiriler aldı.
Yaratıcısı Eline Van der Velden ise Tilly’nin bir 'hayal gücü ve zanaat ürünü' olduğunu savundu.