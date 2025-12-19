https://anlatilaninotesi.com.tr/20251219/tayvanda-metro-saldirisi-olu-ve-yaralilar-var-1101984058.html

Tayvan’da metro saldırısı: Ölü ve yaralılar var

Tayvan’da metro saldırısı: Ölü ve yaralılar var

Sputnik Türkiye

Tayvan’ın başkenti Taipei’de metro istasyonu çıkışına duman bombası atan bir saldırganın, ardından yakınlardaki bir mağazada sivillere saldırması sonucu bir... 19.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-19T17:19+0300

2025-12-19T17:19+0300

2025-12-19T17:19+0300

dünya

metro

metro hattı

metro saldırıları

saldırı

saldırı girişimi

bombalı saldırı

silahlı saldırı

bıçaklı saldırı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/13/1101983758_8:0:838:467_1920x0_80_0_0_5a5d60640030e6be14a192573ecd9b72.jpg

Tayvan'da yerel saatle 17.00 sıralarında MRT Taipei Ana İstasyonu’nunda bir saldırı düzenlendi.Saldırganın metro istasyonunun çıkışına duman bombası attığı ve yakınlarındaki bir mağazada bıçaklı saldırı gerçekleştirdiği belirtildi. Şüphelinin daha sonra yüksekten atlayarak hayatını kaybettiği bildirildi.Duman bombası nedeniyle 50’li yaşlarında bir erkek kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralanan diğer kişiler çevredeki hastanelere sevk edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251219/brown-universitesindeki-silahli-saldirinin-suphelisi-olu-bulundu-1101949062.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

metro, metro hattı, metro saldırıları, saldırı, saldırı girişimi, bombalı saldırı, silahlı saldırı, bıçaklı saldırı