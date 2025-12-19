Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251219/tayvanda-metro-saldirisi-olu-ve-yaralilar-var-1101984058.html
Tayvan’da metro saldırısı: Ölü ve yaralılar var
Tayvan’da metro saldırısı: Ölü ve yaralılar var
Sputnik Türkiye
Tayvan’ın başkenti Taipei’de metro istasyonu çıkışına duman bombası atan bir saldırganın, ardından yakınlardaki bir mağazada sivillere saldırması sonucu bir... 19.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-19T17:19+0300
2025-12-19T17:19+0300
dünya
metro
metro hattı
metro saldırıları
saldırı
saldırı girişimi
bombalı saldırı
silahlı saldırı
bıçaklı saldırı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/13/1101983758_8:0:838:467_1920x0_80_0_0_5a5d60640030e6be14a192573ecd9b72.jpg
Tayvan'da yerel saatle 17.00 sıralarında MRT Taipei Ana İstasyonu’nunda bir saldırı düzenlendi.Saldırganın metro istasyonunun çıkışına duman bombası attığı ve yakınlarındaki bir mağazada bıçaklı saldırı gerçekleştirdiği belirtildi. Şüphelinin daha sonra yüksekten atlayarak hayatını kaybettiği bildirildi.Duman bombası nedeniyle 50’li yaşlarında bir erkek kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralanan diğer kişiler çevredeki hastanelere sevk edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251219/brown-universitesindeki-silahli-saldirinin-suphelisi-olu-bulundu-1101949062.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/13/1101983758_111:0:734:467_1920x0_80_0_0_0b5bee02f2c6522b9bc9d4285a5b3ea5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
metro, metro hattı, metro saldırıları, saldırı, saldırı girişimi, bombalı saldırı, silahlı saldırı, bıçaklı saldırı
metro, metro hattı, metro saldırıları, saldırı, saldırı girişimi, bombalı saldırı, silahlı saldırı, bıçaklı saldırı

Tayvan’da metro saldırısı: Ölü ve yaralılar var

17:19 19.12.2025
© AP PhotoTayvan metro saldırısı
Tayvan metro saldırısı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2025
© AP Photo
Abone ol
Tayvan’ın başkenti Taipei’de metro istasyonu çıkışına duman bombası atan bir saldırganın, ardından yakınlardaki bir mağazada sivillere saldırması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Tayvan'da yerel saatle 17.00 sıralarında MRT Taipei Ana İstasyonu’nunda bir saldırı düzenlendi.
Saldırganın metro istasyonunun çıkışına duman bombası attığı ve yakınlarındaki bir mağazada bıçaklı saldırı gerçekleştirdiği belirtildi. Şüphelinin daha sonra yüksekten atlayarak hayatını kaybettiği bildirildi.
Duman bombası nedeniyle 50’li yaşlarında bir erkek kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralanan diğer kişiler çevredeki hastanelere sevk edildi.
Brown Üniversitesi silahlı saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2025
DÜNYA
Brown Üniversitesi’ndeki silahlı saldırının şüphelisi ölü bulundu
08:52
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала