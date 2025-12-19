https://anlatilaninotesi.com.tr/20251219/tayvanda-metro-saldirisi-olu-ve-yaralilar-var-1101984058.html
Tayvan’da metro saldırısı: Ölü ve yaralılar var
Tayvan'ın başkenti Taipei'de metro istasyonu çıkışına duman bombası atan bir saldırganın, ardından yakınlardaki bir mağazada sivillere saldırması sonucu bir... 19.12.2025
Tayvan'da yerel saatle 17.00 sıralarında MRT Taipei Ana İstasyonu’nunda bir saldırı düzenlendi.Saldırganın metro istasyonunun çıkışına duman bombası attığı ve yakınlarındaki bir mağazada bıçaklı saldırı gerçekleştirdiği belirtildi. Şüphelinin daha sonra yüksekten atlayarak hayatını kaybettiği bildirildi.Duman bombası nedeniyle 50’li yaşlarında bir erkek kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralanan diğer kişiler çevredeki hastanelere sevk edildi.
Tayvan'da yerel saatle 17.00 sıralarında MRT Taipei Ana İstasyonu’nunda bir saldırı düzenlendi.
Saldırganın metro istasyonunun çıkışına duman bombası attığı ve yakınlarındaki bir mağazada bıçaklı saldırı gerçekleştirdiği belirtildi. Şüphelinin daha sonra yüksekten atlayarak hayatını kaybettiği bildirildi.
Duman bombası nedeniyle 50’li yaşlarında bir erkek kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralanan diğer kişiler çevredeki hastanelere sevk edildi.