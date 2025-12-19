Siyaseti bıraktığı iddia edilmişti: Kılıçdaroğlu cephesinden ilk açıklama

Türkiye
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'aktif siyaseti bıraktığı' yönünde sosyal medyada yayılan iddialar üzerine gazeteci Barış Yarkadaş'tan açıklama... 19.12.2025
Bazı gazete ve haber kanallarında eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 'aktif siyaseti bıraktığı' yönünde iddialar ortaya atılmıştı.'Aktif siyaseti bıraktığı iddiası doğru değil'Gazeteci Barış Yarkadaş, söz konusu iddia hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
19.12.2025
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 'aktif siyaseti bıraktığı' yönünde sosyal medyada yayılan iddialar üzerine gazeteci Barış Yarkadaş’tan açıklama geldi. Yarkadaş, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek iddiaları yalanladı.
Gazeteci Barış Yarkadaş, söz konusu iddia hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun aktif siyaseti bıraktığı iddiası doğru değil. Kılıçdaroğlu’nu ziyaret eden genç bir arkadaşımızın sosyal medya hesabından yaptığı ‘Siyaseti bıraktı’ yorumu X’te hızla yayıldı. Ancak bu yorum da, ‘bilgi’ de doğru değil. Kılıçdaroğlu siyasete devam ediyor ve edecek. Siyaset, bir mevki-makam olmadan da yapılır. Türkiye’nin Kılıçdaroğlu’nun bilgi birikimi ve tecrübesine ihtiyacı olduğu, son günlerde yaşanan sıkıntılar sonrası bir kez daha anlaşıldı.
