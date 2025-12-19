Siyaseti bıraktığı iddia edilmişti: Kılıçdaroğlu cephesinden ilk açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun aktif siyaseti bıraktığı iddiası doğru değil. Kılıçdaroğlu’nu ziyaret eden genç bir arkadaşımızın sosyal medya hesabından yaptığı ‘Siyaseti bıraktı’ yorumu X’te hızla yayıldı. Ancak bu yorum da, ‘bilgi’ de doğru değil. Kılıçdaroğlu siyasete devam ediyor ve edecek. Siyaset, bir mevki-makam olmadan da yapılır. Türkiye’nin Kılıçdaroğlu’nun bilgi birikimi ve tecrübesine ihtiyacı olduğu, son günlerde yaşanan sıkıntılar sonrası bir kez daha anlaşıldı.