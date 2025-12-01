Ahmet Hakan: Kemal Kılıçdaroğlu hangi işe yarıyor?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251201/ahmet-hakan-kemal-kilicdaroglu-hangi-ise-yariyor-1101434384.html
Gazeteci Ahmet Hakan, CHP'nin 39. Kurultay'ı sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu'nu köşesine taşıdı. Hakan bugünkü köşe yazısından şu değerlendirmeyi yaptı:
Gazeteci Ahmet Hakan, CHP Kurultay'ının ardından eski Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu bugünkü köşesine taşıdı. "Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’nin geleceğinde rol oynayabilir mi?" sorusunun yanıtını değerlendiren Hakan "Rol oynayabilmesi için şu üç güce sahip olması gerekir" ifadelerini kullandı.
Gazeteci Ahmet Hakan, CHP'nin 39. Kurultay'ı sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu'nu köşesine
taşıdı. Hakan bugünkü köşe yazısından şu değerlendirmeyi yaptı:
"Rol oynayabilmesi için şu üç güce sahip olması gerekir: BİR: Kurultay sonuçlarını belirleme gücü. İKİ: CHP örgütlerini harekete geçirme gücü. ÜÇ: Parti tabanını etkileme gücü.
Yaşadığımız deneyimler bize gösterdi ki: Kemal Kılıçdaroğlu, bu üç güçten de mahrum. Partide tek bir taşı bile oynatamıyor. / Partide tek bir ilçe örgütünde bile hükmü geçmiyor. / Cesaret edip kurultaylarda yönetime meydan okuyamıyor. Yani Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin geleceğinde belirleyici olma ihtimali sıfır.
Peki Kemal Kılıçdaroğlu’nun hiçbir fonksiyonu yok mu yani? Olmaz olur mu? Şöyle bir fonksiyonu var: CHP’ye ve CHP yönetimine karşı olanlara... '13 yıl size genel başkanlık yapmış adam bile sizin yanlış yolda olduğunuzu söylüyor' deme fırsatı veriyor."