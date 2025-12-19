https://anlatilaninotesi.com.tr/20251219/samsunspor-konferans-liginde-yoluna-play-offtan-devam-edecek-1101944162.html

Samsunspor, Konferans Ligi'nde yoluna play-off'tan devam edecek

UEFA Konferans Ligi'nde Mainz 05'e deplasmanda 2-0 yenilen Samsunspor, son 16 turu için play-off oynayacak. 19.12.2025, Sputnik Türkiye

UEFA Konferans Ligi 6. haftasında Samsunspor, deplasmanda Mainz’a 2-0 mağlup oldu. Kırmızı-beyazlı takım böylece 10 puanla 12. sırayı alarak play-off'lara kaldı.Samsunspor, play-off turunda KuPS Kuopio veya Shkendija ile eşleşecek.Ligde play-off kuraları 16 Ocak 2026'da çekilecek. Play-off karşılaşmaları ise 19 ve 26 Şubat 2026'da oynanacak.

