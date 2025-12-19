https://anlatilaninotesi.com.tr/20251219/rusya-ukraynaya-bin-ukraynali-askerin-cenazesini-teslim-etti-1101968106.html

Rusya, Ukrayna'ya bin Ukraynalı askerin cenazesini teslim etti

Rusya, Ukrayna'ya bin Ukraynalı askerin cenazesini teslim etti

Sputnik Türkiye

Rusya ve Ukrayna arasında yeni cenaze takasının gerçekleşti. Rusya'nın bin Ukraynalı askerin, Ukrayna'nın da 26 Rus askerin cenazesini teslim ettiği duyuruldu. 19.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-19T13:57+0300

2025-12-19T13:57+0300

2025-12-19T13:58+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

ukrayna

cenaze

vladimir medinskiy

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/13/1098696505_0:30:655:398_1920x0_80_0_0_331a5590b4c59dd4642b618be7a5834e.png

Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinskiy, Moskova ve Kiev’in bugün, İstanbul anlaşmaları kapsamında, cenaze takasında bulunduğunu açıkladı.Medinskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “İstanbul anlaşmaları kapsamında, Ukrayna’ya bin Ukraynalı askerin cenazesi teslim edildi. Rusya’ya da 26 askerin cenazesi teslim edildi” diye yazdı.Bundan önceki cenaze takası 20 Kasım’da yapılmıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, geçen hafta yaptığı açıklamada, Moskova’nın Kiev’e bugüne kadar 11 bin askerin cenazesini teslim ettiğini bildirmişti.Rusya ve Ukrayna heyetleri bu yıl 16 Mayıs, 2 Haziran ve 23 Temmuz olmak üzere üç kez görüşmüştü. Son görüşmede taraflar, ağır yaralı ve hasta takasının süresiz olarak devam edilmesini kabul etmişti. Moskova, Kiev’e 3 bin Ukraynalı askerin cenazesini teslim etmeye hazır olduğunu belirterek her taraftan en az 1.200 asker esiri takas etmeyi teklif etmişti.Aynı zamanda Rusya, siyasi, insani ve askeri konulara ilişkin üç çalışma grubu oluşturulmasını önermişti, ancak Ukrayna hiçbir yanıt vermemişti. Müzakere süreci bu tarihten beri askıda kalıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251219/rus-uzman-putinin-dimitrovla-ilgili-sozlerini-degerlendirdi-donetsk-tamamen-ozgurlestirilmis-olacak-1101967004.html

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, ukrayna, cenaze, vladimir medinskiy