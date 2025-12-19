Rusya, Ukrayna'ya bin Ukraynalı askerin cenazesini teslim etti

Türkiye
SON DAKİKA | Putin'den önemli açıklamalar: Gelecek yıl barış içinde yaşamayı çok isteriz
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Rusya ve Ukrayna arasında yeni cenaze takasının gerçekleşti. Rusya'nın bin Ukraynalı askerin, Ukrayna'nın da 26 Rus askerin cenazesini teslim ettiği duyuruldu. 19.12.2025, Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinskiy, Moskova ve Kiev’in bugün, İstanbul anlaşmaları kapsamında, cenaze takasında bulunduğunu açıkladı.Medinskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “İstanbul anlaşmaları kapsamında, Ukrayna’ya bin Ukraynalı askerin cenazesi teslim edildi. Rusya’ya da 26 askerin cenazesi teslim edildi” diye yazdı.Bundan önceki cenaze takası 20 Kasım’da yapılmıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, geçen hafta yaptığı açıklamada, Moskova’nın Kiev’e bugüne kadar 11 bin askerin cenazesini teslim ettiğini bildirmişti.Rusya ve Ukrayna heyetleri bu yıl 16 Mayıs, 2 Haziran ve 23 Temmuz olmak üzere üç kez görüşmüştü. Son görüşmede taraflar, ağır yaralı ve hasta takasının süresiz olarak devam edilmesini kabul etmişti. Moskova, Kiev’e 3 bin Ukraynalı askerin cenazesini teslim etmeye hazır olduğunu belirterek her taraftan en az 1.200 asker esiri takas etmeyi teklif etmişti.Aynı zamanda Rusya, siyasi, insani ve askeri konulara ilişkin üç çalışma grubu oluşturulmasını önermişti, ancak Ukrayna hiçbir yanıt vermemişti. Müzakere süreci bu tarihten beri askıda kalıyor.
Rusya ve Ukrayna arasında yeni cenaze takasının gerçekleşti. Rusya'nın bin Ukraynalı askerin, Ukrayna'nın da 26 Rus askerin cenazesini teslim ettiği duyuruldu.
Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinskiy, Moskova ve Kiev’in bugün, İstanbul anlaşmaları kapsamında, cenaze takasında bulunduğunu açıkladı.
Medinskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “İstanbul anlaşmaları kapsamında, Ukrayna’ya bin Ukraynalı askerin cenazesi teslim edildi. Rusya’ya da 26 askerin cenazesi teslim edildi” diye yazdı.
Bundan önceki cenaze takası 20 Kasım’da yapılmıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, geçen hafta yaptığı açıklamada, Moskova’nın Kiev’e bugüne kadar 11 bin askerin cenazesini teslim ettiğini bildirmişti.
Rusya ve Ukrayna heyetleri bu yıl 16 Mayıs, 2 Haziran ve 23 Temmuz olmak üzere üç kez görüşmüştü. Son görüşmede taraflar, ağır yaralı ve hasta takasının süresiz olarak devam edilmesini kabul etmişti. Moskova, Kiev’e 3 bin Ukraynalı askerin cenazesini teslim etmeye hazır olduğunu belirterek her taraftan en az 1.200 asker esiri takas etmeyi teklif etmişti.
Aynı zamanda Rusya, siyasi, insani ve askeri konulara ilişkin üç çalışma grubu oluşturulmasını önermişti, ancak Ukrayna hiçbir yanıt vermemişti. Müzakere süreci bu tarihten beri askıda kalıyor.
