https://anlatilaninotesi.com.tr/20251219/rus-uzman-putinin-dimitrovla-ilgili-sozlerini-degerlendirdi-donetsk-tamamen-ozgurlestirilmis-olacak-1101967004.html

Rus uzman, Putin’in Dimitrov’la ilgili sözlerini değerlendirdi: ‘Donetsk tamamen özgürleştirilmiş olacak’

Rus uzman, Putin’in Dimitrov’la ilgili sözlerini değerlendirdi: ‘Donetsk tamamen özgürleştirilmiş olacak’

Sputnik Türkiye

Dimitrov’un düşmesiyle Rus ordusunun Kramotorsk’a çıkacağını söyleyen Rus askeri uzman Matviyçuk, Kramotorsk’un da kontrol altına alınmasıyal Donetsk’in... 19.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-19T13:34+0300

2025-12-19T13:34+0300

2025-12-19T13:35+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

ukrayna

donbass

vladimir putin

donetsk

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/11/1091649631_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5b525b163a3bab656e70f5babb688bc2.jpg

Afganistan ve Suriye'deki askeri operasyonlarında deneyime sahip askeri uzman ve emekli Albay Anatoliy Matviyçuk, Sputnik’e açıklamasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Donbass cephesindeki duruma ilişkin açıklamalarını değerlendirdi.Dimitrov’un, Pokrovsk yakınlarında tamamen kuşatma altında olan bir şehir olduğunu söyleyen Matviyçuk, “Pokrovsk (Krasnoarmeysk) bizim. Dimitrov’un düşmesiyle tamamen Kramotorsk istikametine çıkıyoruz. Konstantinovka da bu askeri operasyonun bir parçası. Bu yönden de Kramotorsk’a doğru ilerleyeceğiz” ifadesini kullandı.Putin’in, bu yılın sonuna kadar yeni başarılar elde edileceği yönündeki sözlerine dikkat çeken uzman, “Konstantinovka ve Dimitrov’un düşmesi ve Kramotorsk istikametine çıkılmasının zaferlerimiz olacağını düşünüyorum” dedi.Kırmızı Liman şehrinin gerçekten yarı çember içinde olduğunu söyleyen Matviyçuk, “Şehrin yüzde 50’si bizim” ifadesini kullanarak sözlerini şöyle sürdürdü:Ukrayna ordusunun siyasi, mali, ekonomik ve askeri yenilgiler yaşadığını vurgulayan uzman, “Mali destekleri neredeyse tamamen kesildi, bu da mühimmatın sınırlı olduğu ve teçhizatın tedarik edilmediği anlamına geliyor. Bence ölüm döşeğindeler” diye ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251219/vladimir-putinle-yilin-ozeti-basladi-1101951404.html

rusya

ukrayna

donbass

donetsk

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, ukrayna, donbass, vladimir putin, donetsk