SON DAKİKA | Putin'den önemli açıklamalar: Gelecek yıl barış içinde yaşamayı çok isteriz
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Afganistan ve Suriye'deki askeri operasyonlarında deneyime sahip askeri uzman ve emekli Albay Anatoliy Matviyçuk, Sputnik’e açıklamasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Donbass cephesindeki duruma ilişkin açıklamalarını değerlendirdi.Dimitrov’un, Pokrovsk yakınlarında tamamen kuşatma altında olan bir şehir olduğunu söyleyen Matviyçuk, “Pokrovsk (Krasnoarmeysk) bizim. Dimitrov’un düşmesiyle tamamen Kramotorsk istikametine çıkıyoruz. Konstantinovka da bu askeri operasyonun bir parçası. Bu yönden de Kramotorsk’a doğru ilerleyeceğiz” ifadesini kullandı.Putin’in, bu yılın sonuna kadar yeni başarılar elde edileceği yönündeki sözlerine dikkat çeken uzman, “Konstantinovka ve Dimitrov’un düşmesi ve Kramotorsk istikametine çıkılmasının zaferlerimiz olacağını düşünüyorum” dedi.Kırmızı Liman şehrinin gerçekten yarı çember içinde olduğunu söyleyen Matviyçuk, “Şehrin yüzde 50’si bizim” ifadesini kullanarak sözlerini şöyle sürdürdü:Ukrayna ordusunun siyasi, mali, ekonomik ve askeri yenilgiler yaşadığını vurgulayan uzman, “Mali destekleri neredeyse tamamen kesildi, bu da mühimmatın sınırlı olduğu ve teçhizatın tedarik edilmediği anlamına geliyor. Bence ölüm döşeğindeler” diye ekledi.
13:34 19.12.2025 (güncellendi: 13:35 19.12.2025)
Dimitrov’un düşmesiyle Rus ordusunun Kramotorsk’a çıkacağını söyleyen Rus askeri uzman Matviyçuk, Kramotorsk’un da kontrol altına alınmasıyal Donetsk’in tamamen özgürleştirilmiş olacağını belirtti.
Afganistan ve Suriye'deki askeri operasyonlarında deneyime sahip askeri uzman ve emekli Albay Anatoliy Matviyçuk, Sputnik’e açıklamasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Donbass cephesindeki duruma ilişkin açıklamalarını değerlendirdi.
Dimitrov’un, Pokrovsk yakınlarında tamamen kuşatma altında olan bir şehir olduğunu söyleyen Matviyçuk, “Pokrovsk (Krasnoarmeysk) bizim. Dimitrov’un düşmesiyle tamamen Kramotorsk istikametine çıkıyoruz. Konstantinovka da bu askeri operasyonun bir parçası. Bu yönden de Kramotorsk’a doğru ilerleyeceğiz” ifadesini kullandı.
Putin’in, bu yılın sonuna kadar yeni başarılar elde edileceği yönündeki sözlerine dikkat çeken uzman, “Konstantinovka ve Dimitrov’un düşmesi ve Kramotorsk istikametine çıkılmasının zaferlerimiz olacağını düşünüyorum” dedi.
Kırmızı Liman şehrinin gerçekten yarı çember içinde olduğunu söyleyen Matviyçuk, “Şehrin yüzde 50’si bizim” ifadesini kullanarak sözlerini şöyle sürdürdü:
Kramatorsk yerleşim bölgesi, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Donetsk yönündeki son direniş noktasıdır. Donetsk tamamen özgürleştirilmiş olacak.
Ukrayna ordusunun siyasi, mali, ekonomik ve askeri yenilgiler yaşadığını vurgulayan uzman, “Mali destekleri neredeyse tamamen kesildi, bu da mühimmatın sınırlı olduğu ve teçhizatın tedarik edilmediği anlamına geliyor. Bence ölüm döşeğindeler” diye ekledi.
