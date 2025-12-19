Türkiye
Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina: Euroclear'a açtığımız davayı geri çekmeyeceğiz
Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina: Euroclear'a açtığımız davayı geri çekmeyeceğiz
Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, dondurulan Rus varlıklarına ilişkin Euroclear'a karşı açılan zarar tazminat davasını geri çekmeyi... 19.12.2025
Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina düzenlediği basın toplantısında, Euroclear’a karşı açılan ve dondurulan Rus varlıkları nedeniyle tazminat talep edilen davanın geri çekilmesinin şu aşamada gündemde olmadığını söyledi.Nabiullina, 'Rusya Merkez Bankası'nın dondurulmuş varlıklar konusundaki tutumunu yumuşatmayı planlayıp planlamadığı' sorusunu "Hayır, şu anda Euroclear'a açtığımız davayı geri çekmeyi düşünmüyoruz" şeklinde yanıtladı. Rusya Merkez Bankası, Belçika merkezli takas ve saklama kuruluşu Euroclear’a karşı, Batı’nın uyguladığı yaptırımlar kapsamında dondurulan Rus varlıkları için dava açmıştı. Bu varlıkların federal mülkiyet olduğu belirtilirken, Rus tarafı Euroclear'ın attığı adımların hukuki yetkinin kötüye kullanımı ve kamu düzeninin ihlali anlamına geldiğini savunuyor.Merkez Bankası 200.1 milyar euro tutarında zarar oluştuğunu öne sürüyor. Bu zararın 18.64 milyar eurosunun ise gerçekleşmeyen kazançlardan oluştuğu belirtiliyor.
Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina: Euroclear'a açtığımız davayı geri çekmeyeceğiz

19.12.2025

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, dondurulan Rus varlıklarına ilişkin Euroclear'a karşı açılan zarar tazminat davasını geri çekmeyi düşünmediklerini açıkladı.
Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina düzenlediği basın toplantısında, Euroclear’a karşı açılan ve dondurulan Rus varlıkları nedeniyle tazminat talep edilen davanın geri çekilmesinin şu aşamada gündemde olmadığını söyledi.
Nabiullina, 'Rusya Merkez Bankası'nın dondurulmuş varlıklar konusundaki tutumunu yumuşatmayı planlayıp planlamadığı' sorusunu "Hayır, şu anda Euroclear'a açtığımız davayı geri çekmeyi düşünmüyoruz" şeklinde yanıtladı.
Rusya Merkez Bankası, Belçika merkezli takas ve saklama kuruluşu Euroclear’a karşı, Batı’nın uyguladığı yaptırımlar kapsamında dondurulan Rus varlıkları için dava açmıştı. Bu varlıkların federal mülkiyet olduğu belirtilirken, Rus tarafı Euroclear'ın attığı adımların hukuki yetkinin kötüye kullanımı ve kamu düzeninin ihlali anlamına geldiğini savunuyor.
Merkez Bankası 200.1 milyar euro tutarında zarar oluştuğunu öne sürüyor. Bu zararın 18.64 milyar eurosunun ise gerçekleşmeyen kazançlardan oluştuğu belirtiliyor.
