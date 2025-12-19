https://anlatilaninotesi.com.tr/20251219/rusya-disisleri-natoya-guvenlik-garantilerini-ancak-karsiliklilik-esasina-gore-vermeye-haziriz-1101947180.html

Rusya Dışişleri: NATO'ya güvenlik garantilerini ancak karşılıklılık esasına göre vermeye hazırız

Rusya Dışişleri: NATO'ya güvenlik garantilerini ancak karşılıklılık esasına göre vermeye hazırız

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ülkeleriyle yasal olarak bağlayıcı garantileri ancak karşılıklılık esasına dayalı oluşturmaya hazır olduğunu belirtti. 19.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-19T07:19+0300

2025-12-19T07:19+0300

2025-12-19T07:20+0300

dünya

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

aleksandr gruşko

nato

abd

avrupa

avrupa birliği

ukrayna

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/08/1080538522_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_558ee70778829518089cc17e0efa315d.jpg

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Sputnik’e açıklamasında, NATO ülkelerine yönelik saldırgan planların olmadığını vurguladı.Gruşko, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO ülkelerine karşı hiçbir saldırgan planımız olmadığını defalarca vurguladı. Ayrıca karşılıklılık esasına dayanarak, yasal olarak bağlayıcı güvenlik garantileri oluşturmaya hazırız” şeklinde konuştu.Rusya'nın 2021 yılının sonunda ABD ve NATO’ya güvenlik garantisi anlaşmasını önerdiğini, ancak Washington ve Brüksel'in bunları reddettiğini hatırlatan Rus diplomat, şimdi NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin, Rusya’nın Ukrayna’dan sonraki hedefinin Avrupa ülkeleri olduğunu iddia ettiğini belirterek şunu dedi:Rusya Dışişleri Bakanlığı, 2021 yılı sonunda, Rusya’nın ABD ve NATO ile güvenlik garantilerine ilişkin anlaşmanın taslağını yayınlamıştı. Bu taslakta, ittifakın doğuya doğru daha fazla genişlememesi, Kiev'in ittifaka katılmaması, ittifakın askeri birliklerini ve silahları 1997'deki konumlarına geri çekmesi ve Ukrayna'daki herhangi bir askeri faaliyetinden vazgeçmesi şartları yer almıştı. Moskova ayrıca, Kiev ve Tiflis'in katılımına izin veren 2008 Bükreş NATO Zirvesi kararından resmen vazgeçilmesi talebinde bulunmuştu. 2022'de ABD ile yapılan görüşmelerin ardından Rusya bu garantileri alamamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251219/ab-ukraynaya-90-milyar-euro-kredi-saglama-karari-aldi-1101945348.html

rusya

abd

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya dışişleri bakanlığı, aleksandr gruşko, nato, abd, avrupa, avrupa birliği, ukrayna