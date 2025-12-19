https://anlatilaninotesi.com.tr/20251219/rusya-disisleri-natoya-guvenlik-garantilerini-ancak-karsiliklilik-esasina-gore-vermeye-haziriz-1101947180.html
Rusya Dışişleri: NATO'ya güvenlik garantilerini ancak karşılıklılık esasına göre vermeye hazırız
Rusya Dışişleri: NATO'ya güvenlik garantilerini ancak karşılıklılık esasına göre vermeye hazırız
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ülkeleriyle yasal olarak bağlayıcı garantileri ancak karşılıklılık esasına dayalı oluşturmaya hazır olduğunu belirtti. 19.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-19T07:19+0300
2025-12-19T07:19+0300
2025-12-19T07:20+0300
dünya
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
aleksandr gruşko
nato
abd
avrupa
avrupa birliği
ukrayna
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/08/1080538522_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_558ee70778829518089cc17e0efa315d.jpg
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Sputnik’e açıklamasında, NATO ülkelerine yönelik saldırgan planların olmadığını vurguladı.Gruşko, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO ülkelerine karşı hiçbir saldırgan planımız olmadığını defalarca vurguladı. Ayrıca karşılıklılık esasına dayanarak, yasal olarak bağlayıcı güvenlik garantileri oluşturmaya hazırız” şeklinde konuştu.Rusya'nın 2021 yılının sonunda ABD ve NATO’ya güvenlik garantisi anlaşmasını önerdiğini, ancak Washington ve Brüksel'in bunları reddettiğini hatırlatan Rus diplomat, şimdi NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin, Rusya’nın Ukrayna’dan sonraki hedefinin Avrupa ülkeleri olduğunu iddia ettiğini belirterek şunu dedi:Rusya Dışişleri Bakanlığı, 2021 yılı sonunda, Rusya’nın ABD ve NATO ile güvenlik garantilerine ilişkin anlaşmanın taslağını yayınlamıştı. Bu taslakta, ittifakın doğuya doğru daha fazla genişlememesi, Kiev'in ittifaka katılmaması, ittifakın askeri birliklerini ve silahları 1997'deki konumlarına geri çekmesi ve Ukrayna'daki herhangi bir askeri faaliyetinden vazgeçmesi şartları yer almıştı. Moskova ayrıca, Kiev ve Tiflis'in katılımına izin veren 2008 Bükreş NATO Zirvesi kararından resmen vazgeçilmesi talebinde bulunmuştu. 2022'de ABD ile yapılan görüşmelerin ardından Rusya bu garantileri alamamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251219/ab-ukraynaya-90-milyar-euro-kredi-saglama-karari-aldi-1101945348.html
rusya
abd
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/08/1080538522_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_81e495e48e5bceebefbd89a0a7df683b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, aleksandr gruşko, nato, abd, avrupa, avrupa birliği, ukrayna
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, aleksandr gruşko, nato, abd, avrupa, avrupa birliği, ukrayna
Rusya Dışişleri: NATO'ya güvenlik garantilerini ancak karşılıklılık esasına göre vermeye hazırız
07:19 19.12.2025 (güncellendi: 07:20 19.12.2025)
Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ülkeleriyle yasal olarak bağlayıcı garantileri ancak karşılıklılık esasına dayalı oluşturmaya hazır olduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Sputnik’e açıklamasında, NATO ülkelerine yönelik saldırgan planların olmadığını vurguladı.
Gruşko, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO ülkelerine karşı hiçbir saldırgan planımız olmadığını defalarca vurguladı. Ayrıca karşılıklılık esasına dayanarak, yasal olarak bağlayıcı güvenlik garantileri oluşturmaya hazırız” şeklinde konuştu.
Rusya'nın 2021 yılının sonunda ABD ve NATO’ya güvenlik garantisi anlaşmasını önerdiğini, ancak Washington ve Brüksel'in bunları reddettiğini hatırlatan Rus diplomat, şimdi NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin, Rusya’nın Ukrayna’dan sonraki hedefinin Avrupa ülkeleri olduğunu iddia ettiğini belirterek şunu dedi:
Kuzey Atlantik İttifakı ve Avrupalı üyeleri, eylemleriyle bu sözleri doğruluyor. Ülkemize karşı ‘kaçınılmaz’ olarak gördükleri silahlı çatışmaya aktif olarak hazırlanıyorlar.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, 2021 yılı sonunda, Rusya’nın ABD ve NATO ile güvenlik garantilerine ilişkin anlaşmanın taslağını yayınlamıştı. Bu taslakta, ittifakın doğuya doğru daha fazla genişlememesi, Kiev'in ittifaka katılmaması, ittifakın askeri birliklerini ve silahları 1997'deki konumlarına geri çekmesi ve Ukrayna'daki herhangi bir askeri faaliyetinden vazgeçmesi şartları yer almıştı. Moskova ayrıca, Kiev ve Tiflis'in katılımına izin veren 2008 Bükreş NATO Zirvesi kararından resmen vazgeçilmesi talebinde bulunmuştu. 2022'de ABD ile yapılan görüşmelerin ardından Rusya bu garantileri alamamıştı.