Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Ukrayna'da çok uluslu güç kurulması fikri Rusya için tehdit
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Avrupa liderliğinde Ukrayna’ya çok uluslu güç kurulması hamlesinin Ukrayna topraklarının askeri olarak ele geçirilme girişimi olduğunu belirterek bu fikri Rusya'ya yönelik bir tehdit olarak adlandırdı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa liderliğinde Ukrayna’da çok uluslu güçlerin oluşturulmasını öngören güvenlik garantilerinin, Ukrayna topraklarının askeri olarak ele geçirilmesine yönelik bir girişim olduğunu söyledi.
Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Bedir Abdulati ile ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, şu cümleleri dile getirdi:
Güvenlik garantileri, Avrupa liderliğinde Ukrayna için çok uluslu güçlerin oluşturulmasını öngörüyor. Yani burada güvenlik garantilerinden çok, bilirsiniz, oldukça agresif bir girişimden söz ediyoruz. Yani, Ukrayna topraklarının askeri olarak ele geçirilmesi, Rusya Federasyonu’na tehdit oluşturacak bir üs olarak kullanılması amaçlanıyor. Ve yalnızca tehdit oluşturmak için değil.
Lavrov, Ukrayna’da konuşlandırılacak güçlerin, iddia edildiği üzere, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin yeniden kurulmasına, ülkenin hava sahasının kontrolüne, denizde güvenliğin sağlanmasına ve ayrıca kara operasyonlarıyla Ukrayna içinde faaliyet göstermeye yardım edeceğini de belirtti.
'Rusya ve ABD arasındaki iletişimde Avrupa'ya gerek yok'
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Avrupa’nın, Ukrayna konusunda Rusya ile ABD arasındaki iletişimde üçüncü taraf olarak gerekli olmadığını söyledi.
Lavrov açıklamasında, “Avrupalıları potansiyel üçüncü taraf olarak ele alırsak, bizim için bu pozisyonlarla yardım etmelerine gerek yok. Rus-Amerikan diyaloğu, daha önce de söylediğim gibi, Alaska’daki sağlam anlayışlara dayanıyor” dedi
Lavrov, AB liderlerini 'terbiyesiz' olarak nitelendirdi
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Avrupa liderlerini, Hindistan ve Çin’in Rusya ile iletişim kurup kurmayacağı konusunda yönlendirmeye çalıştıkları için 'terbiyesiz insanlar' olarak nitelendirdi.
Lavrov konuşmasında şu cümleleri dile getirdi:
Her ülkenin kendi dış ortaklarını seçme hakkına saygı duyuyoruz. Bu, devletlerin egemen eşitliğine saygı gösterilmesi konusunda BM Şartı'nın gerekliliklerini tam olarak karşılamaktadır. Özellikle, şu anda Avrupa Birliği'nin sözde liderleri, Çin'in Rusya ile neden iletişim kurduğunu ve Hindistan'ın Rusya ile neden iletişim kurduğunu kamuoyuna açıklıyor. Ancak bu kabalıktır, bunlar terbiyesiz insanlardır.
'Ukrayna konusunda Rusya’nın tutumu değişmedi'
Lavrov, Rusya’nın Ukrayna’daki çözüm sürecine ilişkin tutumunun hiçbir konjonktürel değerlendirmeye ya da dalgalanmaya tabi olmadığını belirtti.
Lavrov konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:
Bir kez daha vurgulamak isterim ki tutumumuz son derece nettir. Hiçbir konjonktürel hesaba veya tereddüde bağlı değildir. Devlet Başkanımız bu tutumu düzenli olarak, buna bugün kelimenin tam anlamıyla bir kez daha, dile getirdi. Bu tutum herhangi bir şüpheye yer bırakmaz. Biz siyasi çözüme kararlılıkla bağlıyız.
'Moskova, bölünmez güvenlikten yana'
Lavrov konuşmasında, Rusya'nın her türlü militarist girişimi engelleyecek bölünmez güvenlikten yana olduğunu açıkladı.
Lavrov konuşmasını şu cümlelerle sonlandırdı:
Biz, onların aksine bölünmez güvenliği destekliyor ve bir kez daha özellikle vurguluyorum. Başkan Vladimir Putin tarafından defalarca söylendiği gibi, adil ve eşit şartlarda güvenliği sağlamayı anlıyoruz. Böyle bir güvenlik, Avrupa yaklaşımının aksine, yeni bir savaşı hazırlamak yerine, militarist yola sapma girişimlerini kesinlikle engeller.