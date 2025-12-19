Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Ukrayna'da çok uluslu güç kurulması fikri Rusya için tehdit

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251219/rusya-disisleri-bakani-lavrov-ukraynada-cok-uluslu-guc-kurulmasi-fikri-rusya-icin-tehdit-1101981893.html

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa liderliğinde Ukrayna’da çok uluslu güçlerin oluşturulmasını öngören güvenlik garantilerinin, Ukrayna topraklarının askeri olarak ele geçirilmesine yönelik bir girişim olduğunu söyledi.Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Bedir Abdulati ile ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, şu cümleleri dile getirdi:Lavrov, Ukrayna’da konuşlandırılacak güçlerin, iddia edildiği üzere, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin yeniden kurulmasına, ülkenin hava sahasının kontrolüne, denizde güvenliğin sağlanmasına ve ayrıca kara operasyonlarıyla Ukrayna içinde faaliyet göstermeye yardım edeceğini de belirtti.'Rusya ve ABD arasındaki iletişimde Avrupa'ya gerek yok'Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Avrupa’nın, Ukrayna konusunda Rusya ile ABD arasındaki iletişimde üçüncü taraf olarak gerekli olmadığını söyledi.Lavrov açıklamasında, “Avrupalıları potansiyel üçüncü taraf olarak ele alırsak, bizim için bu pozisyonlarla yardım etmelerine gerek yok. Rus-Amerikan diyaloğu, daha önce de söylediğim gibi, Alaska’daki sağlam anlayışlara dayanıyor” dedi Lavrov, AB liderlerini 'terbiyesiz' olarak nitelendirdiRusya Dışişleri Bakanı Lavrov Avrupa liderlerini, Hindistan ve Çin’in Rusya ile iletişim kurup kurmayacağı konusunda yönlendirmeye çalıştıkları için 'terbiyesiz insanlar' olarak nitelendirdi.Lavrov konuşmasında şu cümleleri dile getirdi:'Ukrayna konusunda Rusya’nın tutumu değişmedi'Lavrov, Rusya’nın Ukrayna’daki çözüm sürecine ilişkin tutumunun hiçbir konjonktürel değerlendirmeye ya da dalgalanmaya tabi olmadığını belirtti.Lavrov konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:'Moskova, bölünmez güvenlikten yana'Lavrov konuşmasında, Rusya'nın her türlü militarist girişimi engelleyecek bölünmez güvenlikten yana olduğunu açıkladı.Lavrov konuşmasını şu cümlelerle sonlandırdı:

