“Uluslararası hukukta devlet varlıklarının dokunulmazlığı temel bir ilke olarak kabul edilir. Özellikle Batı’nın, özel mülkiyete ve sermayeye verdiği önem, Avrupa’yı ve Batı medeniyetini tanımlayan başlıca değerlerden biridir. Ancak Rusya–Ukrayna savaşıyla birlikte görüyoruz ki Batılı ülkeler, herhangi bir devletin parasına, varlıklarına, değerlerine ve gayrimenkullerine el koyabilme yoluna gidebiliyor. Bu durumun yarattığı tehlikeyi tüm dünya net bir şekilde görüyor. Putin de yıl sonu değerlendirmesinde bu mesajı özellikle ‘küresel Güneye’ ve Batı dışı dünyaya veriyor: “Bu benim başıma geldiyse, yarın sizin de başınıza gelebilir.” Aynı zamanda bu yaklaşım, Avrupa Birliği içindeki görüş ayrılıklarını da gözler önüne seriyor. Zira bazı Batılı ülkeler, ulusal varlıkların dondurulmasına ya da el konulmasına kesinlikle destek vermiyor. Bunun hem uluslararası hukuka hem de savundukları liberal, kurallara dayalı düzene aykırı olduğunun farkındalar. Bu ülkeler biliyor ki böyle bir adım, Rusya’dan çok kendi sistemlerini ve sermaye güvenliğini sarsabilir. Avrupa Birliği’nin bu konuda temkinli davranmasının temel nedeni de budur. Buna ek olarak AB’nin ciddi bütçe sorunları bulunuyor. Başkalarının varlıklarına el koyan bir Avrupa algısı, uzun vadede Birliğin ekonomik ve siyasi gücünü zayıflatabilir. Tüm bu başlıkları bir araya getirdiğimizde; Ukrayna’nın sahadaki başarısızlığı, ekonomik yolsuzluk iddiaları ve Batı ekonomilerindeki gerileme açıkça görülüyor. Bu tablo, Batı’nın yalnızca Ukrayna’da askeri anlamda değil, aynı zamanda ekonomik alanda da güç kaybettiğini ortaya koyuyor.”