‘Putin yıllık toplantıda Rusya’nın hem sahada hem de ekonomik olarak güçlü olduğunu gösterdi’
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yıllık değerlendirme toplantısında Rusya’nın Ukrayna sahasındaki başarıları ve AB’nin Rus varlıklarına yönelik yaptırımlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Putin’in açıklamalarını değerlendiren Dış Politika Uzmanı Umur Tugay Yücel Rusya liderinin sahadaki ve ekonomik alandaki gücünü gösterdiğini belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus dış politikası ve ekonomisinden küresel politika ve ekonomiye, Ukrayna krizinden bölgede ve Ortadoğu'da yaşanan gelişmelere kadar pek çok konuda hem gazetecilerin hem de halkın sorularına yanıt vermek üzere kameraların karşısına geçti.
Putin’in Ukrayna sahasındaki gelişmelere ilişkin mesajlarını değerlendiren Dış Politika Uzmanı Umur Tugay Yücel şu ifadeleri kullandı:
“Sahadaki gelişmelere ilişkin verilen bilgiler, bize şunu gösteriyor: Rus ordusu yalnızca taktik kazanımlar elde etmiyor, aynı zamanda stratejik başarılar elde etme ihtimali de oldukça yüksek. Çünkü ele geçirilen bölgeler, lojistik ve ulaşım açısından kritik düğüm noktaları niteliğinde. Bu coğrafyalar, Ukrayna savunma zincirinin kırıldığı yerler olarak öne çıkıyor. Dolayısıyla bu taktik kazanımların, gelecekteki stratejik başarıların temelini oluşturduğunu söylemek mümkün. Putin’in ‘Rus ordusu sahada inisiyatifi aldı’ vurgusu da tam olarak bu tabloya işaret ediyor. Bu ifade yalnızca mevcut durumu değil, aynı zamanda Rus ordusunun motivasyonunu, askeri kapasitesini ve teknolojik ilerlemesini de ortaya koyuyor. Buna karşılık Ukrayna’nın sahadaki durumu giderek kötüleşiyor. Elbette Putin’in iddiaları yalanlanabilir; ancak Ukrayna cephesinde artık somut bir başarı hikâyesi de bulunmuyor. Karşı taarruzlar ya da sahada dengeyi değiştiren, görüntülerle desteklenen gelişmeler uzun süredir görülmüyor. Putin’in çizdiği çerçevede şu mesaj açıkça görülüyor: “Barışa kapımız her zaman açık, ancak savaşa da tamamen hazırız.” Burada özellikle vurgulanan nokta, sahadaki gerçekliklerin kabul edilmesi gerektiği. Rusya, bu gerçekliklere göre bir barış anlaşması ya da ateşkes istediğini net biçimde ortaya koyuyor.”
‘AB’ye net mesaj’
Putin’in Rus varlıklarına yönelik AB’nin yaptırımlarına ilişkin mesajını da değerlendiren Umur Tugay Yücel sözlerini şöyle sürdürdü:
“Uluslararası hukukta devlet varlıklarının dokunulmazlığı temel bir ilke olarak kabul edilir. Özellikle Batı’nın, özel mülkiyete ve sermayeye verdiği önem, Avrupa’yı ve Batı medeniyetini tanımlayan başlıca değerlerden biridir. Ancak Rusya–Ukrayna savaşıyla birlikte görüyoruz ki Batılı ülkeler, herhangi bir devletin parasına, varlıklarına, değerlerine ve gayrimenkullerine el koyabilme yoluna gidebiliyor. Bu durumun yarattığı tehlikeyi tüm dünya net bir şekilde görüyor. Putin de yıl sonu değerlendirmesinde bu mesajı özellikle ‘küresel Güneye’ ve Batı dışı dünyaya veriyor: “Bu benim başıma geldiyse, yarın sizin de başınıza gelebilir.” Aynı zamanda bu yaklaşım, Avrupa Birliği içindeki görüş ayrılıklarını da gözler önüne seriyor. Zira bazı Batılı ülkeler, ulusal varlıkların dondurulmasına ya da el konulmasına kesinlikle destek vermiyor. Bunun hem uluslararası hukuka hem de savundukları liberal, kurallara dayalı düzene aykırı olduğunun farkındalar. Bu ülkeler biliyor ki böyle bir adım, Rusya’dan çok kendi sistemlerini ve sermaye güvenliğini sarsabilir. Avrupa Birliği’nin bu konuda temkinli davranmasının temel nedeni de budur. Buna ek olarak AB’nin ciddi bütçe sorunları bulunuyor. Başkalarının varlıklarına el koyan bir Avrupa algısı, uzun vadede Birliğin ekonomik ve siyasi gücünü zayıflatabilir. Tüm bu başlıkları bir araya getirdiğimizde; Ukrayna’nın sahadaki başarısızlığı, ekonomik yolsuzluk iddiaları ve Batı ekonomilerindeki gerileme açıkça görülüyor. Bu tablo, Batı’nın yalnızca Ukrayna’da askeri anlamda değil, aynı zamanda ekonomik alanda da güç kaybettiğini ortaya koyuyor.”