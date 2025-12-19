Uzmanlar, Putin’in açıklamalarını değerlendirdi: ‘Avrupa büyük zarar görecek’
16:49 19.12.2025 (güncellendi: 17:15 19.12.2025)
© Sputnik / Сергей БобылевRus lider, Vladimir Putin'le Yılın Özeti programında - 2025
© Sputnik / Сергей Бобылев
Rusya lideri Putin’in, Avrupa Birliği’nin (AB) dondurulmuş Rus varlıklarına yönelik planlarıyla ilgili sözlerini değerlendiren uzmanlar, Avrupa ülkelerinin bu durumdan zararlı çıkacağını görüşünde birleşti.
Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı Toplumsal Konseyi üyesi, Rusya Bilimler Akademisi Ekonomik Tahmin Enstitüsü Aleksandr Şirov, Sputnik’e açıklamasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Rus varlıklarının çalınmasıyla ilgili sözlerini değerlendirdi.
Avrupa Birliği'nin bu konuda karar alamamasının tesadüf olmadığını kaydeden Şirov, tarihte daha önce bağımsız bir ülkenin varlıklarına el konulması gibi büyük bir eylemin hiç görülmediğini belirterek, “Aslında, açık olan şu ki, bunun en önemli sonucu, rezerv para birimi olarak euro’nun ve rezervlerin tutulabileceği bir yer olarak Avrupa ülkelerinin bundan sonra büyük zarar görecek olması” ifadesini kullandı.
Ortadoğu ülkelerinin ve özellikle Çin’in, AB ve ABD’nin jeopolitik müttefikleri olmadığı vurgulayan Rus uzman, şunu dedi:
Dolayısıyla, Rus varlıklarında neler yapıldığına baktıklarında, bir şekilde tüm bunları kendilerine yansıtıyorlar. Görüyoruz ki, rezerv para birimlerinde, özellikle de Avrupa Birliği'nin para birimi olan euro’da tutulan fonların hacmi son zamanlarda azalıyor.
'Euro'nun değerinde düşüşe yol açar'
İranlı siyaset uzmanı İmad Abşenas, Putin’in, AB’nin Rus varlıklarına yönelik eylemlerini ‘soygun’ olarak nitelendirmesi ile ilgili şu yorumda bulundu:
Birçok kısa görüşlü Avrupalı lider, AB'nin, euro’nun ve birliğin finans piyasalarının hayatta kalmasının, kredi itibarına bağlı olduğunu anlamıyorlar. AB'nin itibarı zedelenirse, dünyanın dört bir yanındaki ülkeler varlıklarının yağmalanabileceği korkusuyla Avrupa Birliği'nden fonlarını çekmeye başlar ve bu da AB'nin finansal çöküşüne yol açar.
Abşenas, “Dahası, Avrupalıların Ukrayna'ya pervasızca sağladığı ve Ukrayna'nın kesinlikle geri ödeyemeyeceği krediler, aslında euro’nun değerinde düşüşe yol açacak” diye ekledi.
'AB'nin kendi ayağına sıkması anlamına gelir'
Kalinga Hint-Pasifik Çalışmaları Enstitüsü'nden Niranjan Marjani'nin değerlendirmesi şu şekilde:
Rusya Merkez Bankası'nın Euro Bölgesi'ndeki varlıklarına el koymaya yönelik bir kararın, potansiyel yatırımcılara küresel ölçekte çok cesaret kırıcı bir sinyal göndereceğine inanıyorum. Bu, AB'nin kendi ayağına sıkması anlamına gelir.
AB ülkeleri arasında bu konuda henüz bir fikir birliği yok, Rusya'nın egemen varlıklarının çoğunun bulunduğu Belçika, bu tehdidin uygulanması konusunda ciddi endişeler dile getiriyor.
Eğer yürürlüğe girerse, bu karar, Rus enerji ithalatına yönelik yaptırımlar nedeniyle halihazırda düşük büyüme baskısı altında ezilen Avrupa ekonomilerindeki zorlukları daha da karmaşık hale getirir.