https://anlatilaninotesi.com.tr/20251219/uzmanlar-putinin-aciklamalarini-degerlendirdi-avrupa-buyuk-zarar-gorecek-1101982191.html

Uzmanlar, Putin’in açıklamalarını değerlendirdi: ‘Avrupa büyük zarar görecek’

Uzmanlar, Putin’in açıklamalarını değerlendirdi: ‘Avrupa büyük zarar görecek’

Sputnik Türkiye

Rusya lideri Putin’in, Avrupa Birliği’nin (AB) dondurulmuş Rus varlıklarına yönelik planlarıyla ilgili sözlerini değerlendiren uzmanlar, Avrupa ülkelerinin bu... 19.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-19T16:49+0300

2025-12-19T16:49+0300

2025-12-19T17:15+0300

dünya

rusya

vladimir putin

avrupa birliği

ab

dondurulmuş rus varlıkları

euro

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/13/1101977529_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_1799cdeabca27d7bbce7b9db10154bdf.jpg

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı Toplumsal Konseyi üyesi, Rusya Bilimler Akademisi Ekonomik Tahmin Enstitüsü Aleksandr Şirov, Sputnik’e açıklamasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Rus varlıklarının çalınmasıyla ilgili sözlerini değerlendirdi.Avrupa Birliği'nin bu konuda karar alamamasının tesadüf olmadığını kaydeden Şirov, tarihte daha önce bağımsız bir ülkenin varlıklarına el konulması gibi büyük bir eylemin hiç görülmediğini belirterek, “Aslında, açık olan şu ki, bunun en önemli sonucu, rezerv para birimi olarak euro’nun ve rezervlerin tutulabileceği bir yer olarak Avrupa ülkelerinin bundan sonra büyük zarar görecek olması” ifadesini kullandı.Ortadoğu ülkelerinin ve özellikle Çin’in, AB ve ABD’nin jeopolitik müttefikleri olmadığı vurgulayan Rus uzman, şunu dedi: 'Euro'nun değerinde düşüşe yol açar'İranlı siyaset uzmanı İmad Abşenas, Putin’in, AB’nin Rus varlıklarına yönelik eylemlerini ‘soygun’ olarak nitelendirmesi ile ilgili şu yorumda bulundu:Abşenas, “Dahası, Avrupalıların Ukrayna'ya pervasızca sağladığı ve Ukrayna'nın kesinlikle geri ödeyemeyeceği krediler, aslında euro’nun değerinde düşüşe yol açacak” diye ekledi.'AB'nin kendi ayağına sıkması anlamına gelir'Kalinga Hint-Pasifik Çalışmaları Enstitüsü'nden Niranjan Marjani'nin değerlendirmesi şu şekilde:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251219/vladimir-putinle-yilin-ozeti-basladi-1101951404.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, vladimir putin, avrupa birliği, ab, dondurulmuş rus varlıkları, euro