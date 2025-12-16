https://anlatilaninotesi.com.tr/20251216/meteoroloji-uzmani-guven-ozdemir-istanbula-kar-yagisi-tarihlerini-acikladi-2-soguk-hava-sistemi-1101836687.html

Meteoroloji uzmanı Güven Özdemir, İstanbul’a kar yağışı tarihlerini açıkladı: 2 soğuk hava sistemi etkili olacak

Meteoroloji, yeni haftanın hava durumu raporunu yayımladı. İç kesimlerde sıcaklıkların 2-4 derece düşmesi beklenirken 23 il için kar yağışı uyarısı yapıldı... 16.12.2025, Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan haftalık tahminlere göre Türkiye genelinde soğuk hava etkisini artırıyor. İç kesimlerde sıcaklıkların 2 ila 4 derece azalması beklenirken, birçok şehirde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek. Batı Karadeniz’in yüksek kesimlerinde ise yağışların yer yer kuvvetli kar şeklinde olması öngörülüyor.Hürriyet'e konuşan Meteoroloji uzmanı Dr. Güven Özdemir, yüksek kesimlerde kuvvetli rüzgârla birlikte sıcaklıkların 2 dereceye kadar düşebileceğini belirtti. Ancak bu durumun doğrudan kar yağışı beklentisi anlamına gelmediğini vurgulayan Özdemir, “Sıcaklıkların 2 dereceye inmesi, hemen ardından kar yağışı geleceği şeklinde yorumlanmamalı” dedi.İstanbul’da kar değil sis bekleniyorİstanbul için değerlendirmelerde bulunan Özdemir, kentte sıcaklıkların 5 ila 12 derece arasında seyredeceğini söyledi. Özellikle gece saatlerinde kuvvetli sis ihtimaline dikkat çeken Özdemir, İstanbul genelinde kısa vadede yoğun kar beklentisinin bulunmadığını ifade etti.Yılbaşında İstanbul’da kar olacak mı?Yılbaşı tahminlerine ilişkin konuşan Özdemir, mevcut hava sistemleri ve modellerin İstanbul için kar yağışına işaret etmediğini belirterek, “Sistemler ve modeller kar olasılığının yüksek olduğunu göstermiyor” dedi.Kar açısından daha uygun dönemin yılbaşı sonrasından şubat ortasına kadar olan süreç olduğunu vurgulayan Özdemir, yılbaşı gecesi için İstanbul’da kar ihtimalinin “çok çok zayıf” olduğunu söyledi.Marmara’nın yüksekleri için kar ihtimaliYılbaşı döneminde İstanbul’da havanın parçalı bulutlu ve yer yer yağmurlu olabileceğini belirten Özdemir, sıcaklıkların 0 derecenin altına düşmesini beklemediğini ifade etti. “Modeller bunu desteklemiyor” diyen Özdemir, Marmara Bölgesi’nin yüksek kesimlerinde ise farklı bir tabloya işaret etti:“Yılbaşı akşamı Marmara Bölgesi’nin yüksek kesimlerinde, özellikle Bursa ve Yalova’nın yükseklerinde kar görülebilir. Ayrıca Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yılbaşı döneminde kar yağışının etkili olabilir.”İstanbul’a iki soğuk hava sistemi geliyor: Kar yağışı için tarih verildiDr. Güven Özdemir, bu yıl kuzey kaynaklı iki soğuk hava sisteminin beklendiğini belirterek tarih verdi. Özdemir, “5-20 Ocak tarihleri arasında ilk kar sistemini bekliyorum. İkinci sistem ise şubat ayında etkili olacak” dedi.

