https://anlatilaninotesi.com.tr/20251219/kahramanmarasta-deprem-cevre-illerden-de-hissedildi-1101981608.html
Kahramanmaraş'ta deprem: Çevre illerden de hissedildi
Kahramanmaraş'ta deprem: Çevre illerden de hissedildi
Sputnik Türkiye
AFAD 16.19'da Kahramanmaraş'ta 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin merkez üssü Göksun ilçesi. 19.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-19T16:28+0300
2025-12-19T16:28+0300
2025-12-19T16:28+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1e/1099801847_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_5050185ee37922fa137265592b2a58a2.png
kahramanmaraş
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1e/1099801847_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_043fd6f1496759e9ad4f81322f3c4fd2.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kahramanmaraş
Kahramanmaraş'ta deprem: Çevre illerden de hissedildi
Ayrıntılar geliyor
AFAD 16.19'da Kahramanmaraş'ta 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin merkez üssü Göksun ilçesi.