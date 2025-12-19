Türkiye
Kahramanmaraş'ta deprem: Çevre illerden de hissedildi
AFAD 16.19'da Kahramanmaraş'ta 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin merkez üssü Göksun ilçesi. 19.12.2025, Sputnik Türkiye
Kahramanmaraş'ta deprem: Çevre illerden de hissedildi

16:28 19.12.2025
Deprem
Ayrıntılar geliyor
AFAD 16.19'da Kahramanmaraş'ta 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin merkez üssü Göksun ilçesi.
