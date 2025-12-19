https://anlatilaninotesi.com.tr/20251219/pilates-studyolarinda-yeni-uygulama-tcf-logosunu-gormediginiz-hicbir-salona-gitmeyin-1101959809.html

Pilates stüdyolarında yeni uygulama: 'TCF logosunu görmediğiniz hiçbir salona gitmeyin'

Pilates stüdyolarında yeni uygulama: 'TCF logosunu görmediğiniz hiçbir salona gitmeyin'

Belgesiz pilates salonları işletilmesinin önüne geçmek için onaylanan salonların tabelalarına "TCF logosu" konulacak.

Türkiye Cimnastik Federasyonunca (TCF), belgesiz pilates salonları işletilmesinin önüne geçmek için onaylanan salonların tabelalarına "TCF logosu" konulacak.Özellikle son dönemde 7-8 kişinin bir araya gelip dernek kurduğunu ve "Bizim aldığımız pilates belgesi geçerli, Mesleki Yeterlilik Kurumundan yetkiliyiz" söylemlerinde bulunduğunu belirten Çelen, "Halkımız şunu bilsin ki Türkiye'de Gençlik ve Spor Bakanlığının imzası, onayı olmayan hiçbir belge geçerli değildir. Denetimler hem federasyonumuz hem de taşrada Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerimiz tarafından yürütülüyor." diye konuştu.'hiçbir belgenin dünyada geçerliliği yok'Bazı kişilerin "Ben bir yerden belge alıyorum, dünyada geçerliliği var" dediğini de aktaran Çelen, şöyle devam etti:'Rezidanslarda birçok katta pilates stüdyosu var'Çelen, Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerinin, Avrupa Yeterlilik Çerçevesi ile ilgili yapılan çalışma tamamlandıktan sonra buradan alınan belgenin Avrupa ülkeleri içerisinde tanınır hale geleceğinden bahsettiğini ve bunun kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.TCF olarak artık antrenör belgelerini lisanslı olarak yayınladıklarını, bundan sonra vizeli olanları internet sitesinden paylaşacaklarını dile getiren Çelen, şöyle konuştu:"Ülkemizde inanılmaz cimnastik kültürü başladı"Çelen ayrıca, Gençlik ve Spor Bakanlığından spor ruhsatını ve federasyonların tescilini almayan işletmelerin sosyal medya hesaplarına bloke konulmasıyla ilgili İletişim Başkanlığına girişimde bulunacaklarını ve bu çalışmayla da yetkisi olmayan işletmelerin önüne geçmeyi amaçladıklarını dile getirdi.Cimnastiğin artık Türkiye'nin her yerinde olduğunu vurgulayan Çelen, "Ülkemizde inanılmaz cimnastik kültürü başladı. Artık spor ülkesi oluyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum. Spor bilinci arttı. Bizim yarışmacı sporcularımız 100 binin üzerine çıktıysa bu zaten büyümenin bir örneğidir." ifadelerini kullandı.Çelen, cimnastikte lisanslı sporcu sayısının yüzde 70'ine yakınının kadın sporculardan oluştuğuna dikkati çekti.

