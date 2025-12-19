Türkiye
SON DAKİKA | Putin'den önemli açıklamalar: Gelecek yıl barış içinde yaşamayı çok isteriz
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251219/pilates-studyolarinda-yeni-uygulama-tcf-logosunu-gormediginiz-hicbir-salona-gitmeyin-1101959809.html
Pilates stüdyolarında yeni uygulama: 'TCF logosunu görmediğiniz hiçbir salona gitmeyin'
Pilates stüdyolarında yeni uygulama: 'TCF logosunu görmediğiniz hiçbir salona gitmeyin'
Sputnik Türkiye
Belgesiz pilates salonları işletilmesinin önüne geçmek için onaylanan salonların tabelalarına "TCF logosu" konulacak. 19.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-19T12:52+0300
2025-12-19T12:52+0300
spor
pilates topu
suat çelen
türkiye cimnastik federasyonu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/13/1101959961_0:40:750:462_1920x0_80_0_0_eab0d653b69c30e10880e4ff7b1ee34e.jpg
Türkiye Cimnastik Federasyonunca (TCF), belgesiz pilates salonları işletilmesinin önüne geçmek için onaylanan salonların tabelalarına "TCF logosu" konulacak.Özellikle son dönemde 7-8 kişinin bir araya gelip dernek kurduğunu ve "Bizim aldığımız pilates belgesi geçerli, Mesleki Yeterlilik Kurumundan yetkiliyiz" söylemlerinde bulunduğunu belirten Çelen, "Halkımız şunu bilsin ki Türkiye'de Gençlik ve Spor Bakanlığının imzası, onayı olmayan hiçbir belge geçerli değildir. Denetimler hem federasyonumuz hem de taşrada Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerimiz tarafından yürütülüyor." diye konuştu.'hiçbir belgenin dünyada geçerliliği yok'Bazı kişilerin "Ben bir yerden belge alıyorum, dünyada geçerliliği var" dediğini de aktaran Çelen, şöyle devam etti:'Rezidanslarda birçok katta pilates stüdyosu var'Çelen, Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerinin, Avrupa Yeterlilik Çerçevesi ile ilgili yapılan çalışma tamamlandıktan sonra buradan alınan belgenin Avrupa ülkeleri içerisinde tanınır hale geleceğinden bahsettiğini ve bunun kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.TCF olarak artık antrenör belgelerini lisanslı olarak yayınladıklarını, bundan sonra vizeli olanları internet sitesinden paylaşacaklarını dile getiren Çelen, şöyle konuştu:"Ülkemizde inanılmaz cimnastik kültürü başladı"Çelen ayrıca, Gençlik ve Spor Bakanlığından spor ruhsatını ve federasyonların tescilini almayan işletmelerin sosyal medya hesaplarına bloke konulmasıyla ilgili İletişim Başkanlığına girişimde bulunacaklarını ve bu çalışmayla da yetkisi olmayan işletmelerin önüne geçmeyi amaçladıklarını dile getirdi.Cimnastiğin artık Türkiye'nin her yerinde olduğunu vurgulayan Çelen, "Ülkemizde inanılmaz cimnastik kültürü başladı. Artık spor ülkesi oluyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum. Spor bilinci arttı. Bizim yarışmacı sporcularımız 100 binin üzerine çıktıysa bu zaten büyümenin bir örneğidir." ifadelerini kullandı.Çelen, cimnastikte lisanslı sporcu sayısının yüzde 70'ine yakınının kadın sporculardan oluştuğuna dikkati çekti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/iran-futbol-federasyonu-baskanina-vize-cikmadi-dunya-kupasi-kura-cekimi-boykot-edilecek-1101400706.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/13/1101959961_134:0:750:462_1920x0_80_0_0_68c6bf5813669a957846035115da405a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
pilates topu, suat çelen, türkiye cimnastik federasyonu
pilates topu, suat çelen, türkiye cimnastik federasyonu

Pilates stüdyolarında yeni uygulama: 'TCF logosunu görmediğiniz hiçbir salona gitmeyin'

12:52 19.12.2025
© Evrim Aydınpilates
pilates - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2025
© Evrim Aydın
Abone ol
Belgesiz pilates salonları işletilmesinin önüne geçmek için onaylanan salonların tabelalarına "TCF logosu" konulacak.
Türkiye Cimnastik Federasyonunca (TCF), belgesiz pilates salonları işletilmesinin önüne geçmek için onaylanan salonların tabelalarına "TCF logosu" konulacak.
Özellikle son dönemde 7-8 kişinin bir araya gelip dernek kurduğunu ve "Bizim aldığımız pilates belgesi geçerli, Mesleki Yeterlilik Kurumundan yetkiliyiz" söylemlerinde bulunduğunu belirten Çelen, "Halkımız şunu bilsin ki Türkiye'de Gençlik ve Spor Bakanlığının imzası, onayı olmayan hiçbir belge geçerli değildir. Denetimler hem federasyonumuz hem de taşrada Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerimiz tarafından yürütülüyor." diye konuştu.

'hiçbir belgenin dünyada geçerliliği yok'

Bazı kişilerin "Ben bir yerden belge alıyorum, dünyada geçerliliği var" dediğini de aktaran Çelen, şöyle devam etti:
"Şunu söyleyebiliriz ki hiçbir belgenin hiçbir yerde geçerliliği yok. Biz pilates eğitmenlerimize 'Hangi ülke bizim belgemizi tanıyorsa biz de eğitim içeriğine bakarak Türkiye Jimnastik Federasyonu olarak bu belgeyi tanırız' diyoruz. Dolayısıyla hiçbir belgenin dünyada geçerliliği yok. Dünya Cimnastik Federasyonuna belge sertifikalandırmasını dünya cimnastiği üzerinden yaparak tüm dünyada geçerli hale getirilmesi adına sunum yapmıştım. İnanıyorum ki çok hızlı şekilde refleks gösterecekler. Dünya Cimnastik Federasyonunun bu konuyu çok kısa sürede çözüme kavuşturacağına inanıyorum."

'Rezidanslarda birçok katta pilates stüdyosu var'

Çelen, Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerinin, Avrupa Yeterlilik Çerçevesi ile ilgili yapılan çalışma tamamlandıktan sonra buradan alınan belgenin Avrupa ülkeleri içerisinde tanınır hale geleceğinden bahsettiğini ve bunun kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.
TCF olarak artık antrenör belgelerini lisanslı olarak yayınladıklarını, bundan sonra vizeli olanları internet sitesinden paylaşacaklarını dile getiren Çelen, şöyle konuştu:
"Stüdyolara gidildiği zaman 'hocam belgen var mı?' diye sorulmuyor. Ama biz bu konuyu yönetim kurulumuzla tartıştık. Şimdi salonları akredite etmeye başladık. Oraya stickerlar, TCF'nin hologramlarını yerleştireceğiz. Vatandaşlarımız o uygulamayı okuttuğu zaman ders aldığı hocanın bilgileri karşılarına çıkacak. Yeni bir çalışma. Yavaş yavaş hukuki süreçleri tamamlıyoruz. Aslında yarıya yakını bitti. Pilates salonlarının tabelalarında TCF logosu olacak. Logoyu görmediğiniz hiçbir salona gitmeyin. Çünkü iş artık stüdyoya döndü. Özellikle büyük şehirlerde rezidanslarda birçok katta pilates stüdyosu var. Evlerinde ders vermeye başladılar. Dolayısıyla bunların önüne geçme adına da bu girişimlerde bulunduk."

"Ülkemizde inanılmaz cimnastik kültürü başladı"

Çelen ayrıca, Gençlik ve Spor Bakanlığından spor ruhsatını ve federasyonların tescilini almayan işletmelerin sosyal medya hesaplarına bloke konulmasıyla ilgili İletişim Başkanlığına girişimde bulunacaklarını ve bu çalışmayla da yetkisi olmayan işletmelerin önüne geçmeyi amaçladıklarını dile getirdi.
Cimnastiğin artık Türkiye'nin her yerinde olduğunu vurgulayan Çelen, "Ülkemizde inanılmaz cimnastik kültürü başladı. Artık spor ülkesi oluyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum. Spor bilinci arttı. Bizim yarışmacı sporcularımız 100 binin üzerine çıktıysa bu zaten büyümenin bir örneğidir." ifadelerini kullandı.
Çelen, cimnastikte lisanslı sporcu sayısının yüzde 70'ine yakınının kadın sporculardan oluştuğuna dikkati çekti.
Dünya Kupası - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2025
DÜNYA
İran Futbol Federasyonu Başkanı'na vize çıkmadı: Dünya Kupası kura çekimi boykot edilecek
28 Kasım, 23:44
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала