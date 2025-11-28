İran Futbol Federasyonu Başkanı'na vize çıkmadı: Dünya Kupası kura çekimi boykot edilecek

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/iran-futbol-federasyonu-baskanina-vize-cikmadi-dunya-kupasi-kura-cekimi-boykot-edilecek-1101400706.html

İran Futbol Federasyonu (FFIRI) Başkanı Mehdi Taj'ın vizesinin reddedilmesi üzerine İran, Washington'daki kura çekimine katılmayacağını duyurdu. 28.11.2025

İran, ülke futbol federasyonu başkanı Mehdi Taj’ın ABD’ye giriş vizesinin reddedilmesi sonrası, gelecek hafta Washington’da yapılacak olan Dünya Kupası kura çekimini boykot edeceğini açıkladı.İran Futbol Federasyonu (FFIRI) Sözcüsü, vize başvurusunun reddini 'spor dışı bir karar' olarak nitelendirerek, bu durumun İran’ın turnuvadan tamamen çekilmesine yol açabilecek bir ihtimali de gündeme getirdiğini bildirdi.FFIRI Sözcüsü Amir Mehdi Alavi, Tehran Times’a yaptığı açıklamada, FIFA’ya kararların sporla ilgili olmadığını ilettiklerini ve İran heyetinin kura çekimine katılmayacağını söyledi.Gazetenin aktardığına göre, FFIRI Başkanı Mehdi Taj vize verilmeyen üç kişiden biri olurken, başantrenör Amir Ghalenoei’nin de aralarında bulunduğu dört kişiye vize onayı çıktı. Ekim ayında hem Taj’ın hem de Ghalenoei’nin başvurularının reddedildiğine dair haberler yayılmıştı. Federasyonun konuyu FIFA Başkanı Gianni Infantino ile doğrudan görüştüğü belirtildi.Infantino, 11 Haziran’da Meksika'da başlayacak Dünya Kupası için daha önce 'herkesin hoş karşılanacağı' güvencesini vermişti. 9 Ekim’de Avrupa Futbol Kulüpleri Birliği toplantısında konuşan Infantino, sporcu ve yetkililere yönelik vize sürecine ilişkin endişeleri gidermeye çalışmıştı.Infantino, “ABD hükümetiyle çok iyi görüşmeler yürütüyoruz… Katılımcı takımlar ve delegasyonlar için vize konusunda herhangi bir sorun yaşanmayacak.” ifadelerini kullanmıştı. Ayrıca taraftarlar için de çalışmaların sürdüğünü belirterek 'yakında iyi haberler' beklediklerini söylemişti.FIFA, Dünya Kupası bileti sahiplerine vize başvurusunda öncelik tanıyan 'FIFA Pass' programının uygulamaya geçtiğini doğruladı. Ancak program, vize onay garantisi sunmuyor. Politico’nun haberine göre, turnuvaya katılmaya hak kazanan ancak Trump yönetiminin kısıtlı seyahat listesinde bulunan Haiti vatandaşları başvuru yapabiliyor fakat vize ya da ABD’ye giriş hakkı elde edemeyebiliyor.İran, ABD Başkanı Donald Trump’ın haziran ayında yayımladığı talimatla vatandaşlarının ülkeye girişine kısıtlama getirilen 19 ülke arasında bulunuyor. Büyük spor organizasyonlarına katılan sporcu ve teknik ekiplere tanınan muafiyete rağmen, bu durumda muafiyetin uygulanmadığı ifade edildi.

