Pentagon yine 'sınıfta kaldı': 8 yıldır denetimden geçemiyor
Pentagon, 2025 Mali Yılı raporuna göre sekizinci kez üst üste denetimden geçemedi. Buna karşın ABD savunma bütçesi, 901 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştı. 19.12.2025, Sputnik Türkiye
ABD Savaş Bakanlığı, yayınlanan 2025 Mali Yılı Kurum Finansal Raporu'na göre, sekizinci yıldır üst üste yıllık denetimden geçemedi, ancak 2028 yılına kadar başarılı bir denetimden geçmeyi hedefliyor.Pentagon 2018'den beri yıllık denetimler gerçekleştiriyor ve o zamandan beri bu denetimlerde sürekli olarak başarısız oluyor.Başmüfettiş Vekili Steven Stebbins raporda, "Savunma Bakanlığı Bileşeni düzeyinde tespit edilen malzeme zayıflıkları, Savunma Bakanlığı düzeyinde tespit edilen malzeme zayıflıklarıyla birleştiğinde, görüş bildirmekten kaçınmaya yol açtı" dedi.Denetim, Pentagon'un mali raporlamaya ilişkin iç kontrollerinde 26 önemli zayıflık ve iki ciddi eksiklik tespit etti.Savaş Bakanlığı Müsteşar Vekili Jules W. Hurst III, Pentagon'un denetim bulgularını kabul ettiğini söyledi.Hurst III, Denetimden Sorumlu Genel Müfettiş Yardımcısı Lorin T. Venable'a yazdığı mektupta, "Savaş Bakanlığı, kritik sorunlarını çözmeye ve 2028 yılına kadar denetim raporunda herhangi bir değişiklik olmamasına kararlıdır" dedi.Savaş Bakanı Pete Hegseth, raporun bir parçası olarak yayınlanan bir açıklamada, ABD savunma sanayi üssünün on yıllarca ihmal edilmesinin, 'kontrolsüz harcamalar' ele alınmadan çözülemeyeceğini söyledi."Titiz yıllık mali tablo denetimlerine" ve kapsamlı bütçe incelemesine devam etme konusundaki kararlılığını yineledi.ABD Başkanı Donald Trump, ulusal savunma harcamaları için rekor bir rakam olan 901 milyar dolar ayıran Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nı (NDAA) imzaladı; bu rakam Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık askeri yardımı da içeriyor.
