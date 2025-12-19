Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251219/pentagon-yine-sinifta-kaldi-8-yildir-denetimden-gecemiyor-1102000341.html
Pentagon yine 'sınıfta kaldı': 8 yıldır denetimden geçemiyor
Pentagon yine 'sınıfta kaldı': 8 yıldır denetimden geçemiyor
Sputnik Türkiye
Pentagon, 2025 Mali Yılı raporuna göre sekizinci kez üst üste denetimden geçemedi. Buna karşın ABD savunma bütçesi, 901 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştı. 19.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-19T22:28+0300
2025-12-19T22:28+0300
dünya
abd
pete hegseth
donald trump
abd
pentagon
savaş bakanlığı
savunma bakanlığı
ulusal savunma yetkilendirme yasası (nda)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1a/1099692456_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_28f0884a96a6e92f9cbc3014ce4ad7f0.jpg
ABD Savaş Bakanlığı, yayınlanan 2025 Mali Yılı Kurum Finansal Raporu'na göre, sekizinci yıldır üst üste yıllık denetimden geçemedi, ancak 2028 yılına kadar başarılı bir denetimden geçmeyi hedefliyor.Pentagon 2018'den beri yıllık denetimler gerçekleştiriyor ve o zamandan beri bu denetimlerde sürekli olarak başarısız oluyor.Başmüfettiş Vekili Steven Stebbins raporda, "Savunma Bakanlığı Bileşeni düzeyinde tespit edilen malzeme zayıflıkları, Savunma Bakanlığı düzeyinde tespit edilen malzeme zayıflıklarıyla birleştiğinde, görüş bildirmekten kaçınmaya yol açtı" dedi.Denetim, Pentagon'un mali raporlamaya ilişkin iç kontrollerinde 26 önemli zayıflık ve iki ciddi eksiklik tespit etti.Savaş Bakanlığı Müsteşar Vekili Jules W. Hurst III, Pentagon'un denetim bulgularını kabul ettiğini söyledi.Hurst III, Denetimden Sorumlu Genel Müfettiş Yardımcısı Lorin T. Venable'a yazdığı mektupta, "Savaş Bakanlığı, kritik sorunlarını çözmeye ve 2028 yılına kadar denetim raporunda herhangi bir değişiklik olmamasına kararlıdır" dedi.Savaş Bakanı Pete Hegseth, raporun bir parçası olarak yayınlanan bir açıklamada, ABD savunma sanayi üssünün on yıllarca ihmal edilmesinin, 'kontrolsüz harcamalar' ele alınmadan çözülemeyeceğini söyledi."Titiz yıllık mali tablo denetimlerine" ve kapsamlı bütçe incelemesine devam etme konusundaki kararlılığını yineledi.ABD Başkanı Donald Trump, ulusal savunma harcamaları için rekor bir rakam olan 901 milyar dolar ayıran Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nı (NDAA) imzaladı; bu rakam Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık askeri yardımı da içeriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251219/trump-2026-askeri-butce-yasasini-imzaladi-sezar-yaptirimlari-kaldirildi-ukrayna-yardimi-belirlendi-1101945164.html
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1a/1099692456_400:0:1600:900_1920x0_80_0_0_d44cacbee3be59df7059d87feba1222e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, pete hegseth, donald trump, abd, pentagon, savaş bakanlığı, savunma bakanlığı, ulusal savunma yetkilendirme yasası (nda)
abd, pete hegseth, donald trump, abd, pentagon, savaş bakanlığı, savunma bakanlığı, ulusal savunma yetkilendirme yasası (nda)

Pentagon yine 'sınıfta kaldı': 8 yıldır denetimden geçemiyor

22:28 19.12.2025
Pentagon
Pentagon - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2025
Abone ol
Pentagon, 2025 Mali Yılı raporuna göre sekizinci kez üst üste denetimden geçemedi. Buna karşın ABD savunma bütçesi, 901 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştı.
ABD Savaş Bakanlığı, yayınlanan 2025 Mali Yılı Kurum Finansal Raporu'na göre, sekizinci yıldır üst üste yıllık denetimden geçemedi, ancak 2028 yılına kadar başarılı bir denetimden geçmeyi hedefliyor.
Pentagon 2018'den beri yıllık denetimler gerçekleştiriyor ve o zamandan beri bu denetimlerde sürekli olarak başarısız oluyor.
Başmüfettiş Vekili Steven Stebbins raporda, "Savunma Bakanlığı Bileşeni düzeyinde tespit edilen malzeme zayıflıkları, Savunma Bakanlığı düzeyinde tespit edilen malzeme zayıflıklarıyla birleştiğinde, görüş bildirmekten kaçınmaya yol açtı" dedi.
Denetim, Pentagon'un mali raporlamaya ilişkin iç kontrollerinde 26 önemli zayıflık ve iki ciddi eksiklik tespit etti.
Savaş Bakanlığı Müsteşar Vekili Jules W. Hurst III, Pentagon'un denetim bulgularını kabul ettiğini söyledi.
Hurst III, Denetimden Sorumlu Genel Müfettiş Yardımcısı Lorin T. Venable'a yazdığı mektupta, "Savaş Bakanlığı, kritik sorunlarını çözmeye ve 2028 yılına kadar denetim raporunda herhangi bir değişiklik olmamasına kararlıdır" dedi.
Savaş Bakanı Pete Hegseth, raporun bir parçası olarak yayınlanan bir açıklamada, ABD savunma sanayi üssünün on yıllarca ihmal edilmesinin, 'kontrolsüz harcamalar' ele alınmadan çözülemeyeceğini söyledi.
"Titiz yıllık mali tablo denetimlerine" ve kapsamlı bütçe incelemesine devam etme konusundaki kararlılığını yineledi.
ABD Başkanı Donald Trump, ulusal savunma harcamaları için rekor bir rakam olan 901 milyar dolar ayıran Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nı (NDAA) imzaladı; bu rakam Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık askeri yardımı da içeriyor.
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2025
DÜNYA
Trump 2026 askeri bütçe yasasını imzaladı: Sezar yaptırımları kaldırıldı, Ukrayna yardımı belirlendi
03:21
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала