Venezüella: Trump bu suçu kamuoyuna itiraf ederek, tarihi yaklaşık 200 yıl geriye çevirmeyi amaçlıyor
ABD Başkanı Donald Trump’ın Venezüella’ya yönelik deniz ablukası ve ülkenin petrolü üzerindeki hak iddiaları, BM Daimi Temsilcisi Samuel Moncada tarafından... 18.12.2025, Sputnik Türkiye
Venezüella'nın BM Daimi Temsilcisi Samuel Moncada yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezüella'ya uygulanan deniz ablukası ve ülkenin kaynaklarının sahipliği hakkındaki açıklamalarının, ülkeyi bir sömürgeye dönüştürme niyetinin itirafı olduğunu söyledi.Moncada, Caracas'ı hedef alan son eylemleri haklı çıkaracak hiçbir araç bulunmadığını belirterek, yapılan açıklamaları ve alınan önlemleri medeniyet normlarının 'korkunç ihlalleri' olarak nitelendirdi.Moncada, "Sömürgecilik işte budur: bir saldırı suçu. Sömürgecilik belası hâlâ burada ve dünyanın tüm halklarının korunması için yıkılması gerekiyor" diyerek sözlerini tamamladı.Bu haftanın başlarında Trump, Venezüella hükümetini 'yabancı terör örgütü' ilan etti ve Venezüella'ya giden ve gelen tüm yaptırım uygulanan petrol tankerlerine tam bir abluka uygulayacağını duyurdu. Ayrıca, ABD'nin "düşman bir rejimin petrolümüzü, topraklarımızı veya diğer varlıklarımızı ele geçirmesine izin vermeyeceğini ve bunların hepsinin Amerika Birleşik Devletleri'ne iade edilmesi gerektiğini" öne sürmüştü.Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Trump'ın iddialarını 'savaşçı ve sömürgeci iddialar' olarak nitelendirerek, Caracas'ın ulusal mevzuatına ve uluslararası hukuka tam olarak uygun hareket ettiğini belirtti. Lider ayrıca, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile durumu görüşerek, tehditlerin tırmanmasının ve bu tür açıklamaların BM Şartı uyarınca kabul edilemezliğinin altını çizdi. Uluslararası hukukun serbest ticareti engellemeye veya deniz taşımacılığını tek taraflı olarak kontrol etmeye izin vermediğini kaydetti.
Venezüella'nın BM Daimi Temsilcisi Samuel Moncada yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezüella'ya uygulanan deniz ablukası ve ülkenin kaynaklarının sahipliği hakkındaki açıklamalarının, ülkeyi bir sömürgeye dönüştürme niyetinin itirafı olduğunu söyledi.
Bu yılın 16 Aralık'ında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı dünyaya Venezüella topraklarının ve petrolünün kendilerine ait olduğunu ve derhal teslim edilmesi gerektiğini, bu emirlere uyulmaması halinde tarihin en güçlü donanmasının Venezüella'nın tamamını karadan ve denizden abluka altına alacağını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, bu suç eylemini kamuoyuna açık bir şekilde itiraf ederek, tarihin saatini yaklaşık 200 yıl geriye çevirmeyi ve Venezüella'yı bir sömürgeye dönüştürmeyi amaçlıyor
Moncada, Caracas'ı hedef alan son eylemleri haklı çıkaracak hiçbir araç bulunmadığını belirterek, yapılan açıklamaları ve alınan önlemleri medeniyet normlarının 'korkunç ihlalleri' olarak nitelendirdi.
Moncada, "Sömürgecilik işte budur: bir saldırı suçu. Sömürgecilik belası hâlâ burada ve dünyanın tüm halklarının korunması için yıkılması gerekiyor" diyerek sözlerini tamamladı.
Bu haftanın başlarında Trump, Venezüella hükümetini 'yabancı terör örgütü' ilan etti ve Venezüella'ya giden ve gelen tüm yaptırım uygulanan petrol tankerlerine tam bir abluka uygulayacağını duyurdu. Ayrıca, ABD'nin "düşman bir rejimin petrolümüzü, topraklarımızı veya diğer varlıklarımızı ele geçirmesine izin vermeyeceğini ve bunların hepsinin Amerika Birleşik Devletleri'ne iade edilmesi gerektiğini" öne sürmüştü.
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Trump'ın iddialarını 'savaşçı ve sömürgeci iddialar' olarak nitelendirerek, Caracas'ın ulusal mevzuatına ve uluslararası hukuka tam olarak uygun hareket ettiğini belirtti. Lider ayrıca, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile durumu görüşerek, tehditlerin tırmanmasının ve bu tür açıklamaların BM Şartı uyarınca kabul edilemezliğinin altını çizdi. Uluslararası hukukun serbest ticareti engellemeye veya deniz taşımacılığını tek taraflı olarak kontrol etmeye izin vermediğini kaydetti.