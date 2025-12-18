https://anlatilaninotesi.com.tr/20251218/venezuella-trump-bu-sucu-kamuoyuna-itiraf-ederek-tarihi-yaklasik-200-yil-geriye-cevirmeyi-amacliyor-1101942071.html

Venezüella: Trump bu suçu kamuoyuna itiraf ederek, tarihi yaklaşık 200 yıl geriye çevirmeyi amaçlıyor

Venezüella: Trump bu suçu kamuoyuna itiraf ederek, tarihi yaklaşık 200 yıl geriye çevirmeyi amaçlıyor

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump’ın Venezüella’ya yönelik deniz ablukası ve ülkenin petrolü üzerindeki hak iddiaları, BM Daimi Temsilcisi Samuel Moncada tarafından... 18.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-18T22:53+0300

2025-12-18T22:53+0300

2025-12-18T22:53+0300

dünya

abd

venezüella

samuel moncada

caracas

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/04/1069133880_0:0:1120:630_1920x0_80_0_0_71c70eb6c0effd2a1aebb3491ad1c331.jpg

Venezüella'nın BM Daimi Temsilcisi Samuel Moncada yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezüella'ya uygulanan deniz ablukası ve ülkenin kaynaklarının sahipliği hakkındaki açıklamalarının, ülkeyi bir sömürgeye dönüştürme niyetinin itirafı olduğunu söyledi.Moncada, Caracas'ı hedef alan son eylemleri haklı çıkaracak hiçbir araç bulunmadığını belirterek, yapılan açıklamaları ve alınan önlemleri medeniyet normlarının 'korkunç ihlalleri' olarak nitelendirdi.Moncada, "Sömürgecilik işte budur: bir saldırı suçu. Sömürgecilik belası hâlâ burada ve dünyanın tüm halklarının korunması için yıkılması gerekiyor" diyerek sözlerini tamamladı.Bu haftanın başlarında Trump, Venezüella hükümetini 'yabancı terör örgütü' ilan etti ve Venezüella'ya giden ve gelen tüm yaptırım uygulanan petrol tankerlerine tam bir abluka uygulayacağını duyurdu. Ayrıca, ABD'nin "düşman bir rejimin petrolümüzü, topraklarımızı veya diğer varlıklarımızı ele geçirmesine izin vermeyeceğini ve bunların hepsinin Amerika Birleşik Devletleri'ne iade edilmesi gerektiğini" öne sürmüştü.Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Trump'ın iddialarını 'savaşçı ve sömürgeci iddialar' olarak nitelendirerek, Caracas'ın ulusal mevzuatına ve uluslararası hukuka tam olarak uygun hareket ettiğini belirtti. Lider ayrıca, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile durumu görüşerek, tehditlerin tırmanmasının ve bu tür açıklamaların BM Şartı uyarınca kabul edilemezliğinin altını çizdi. Uluslararası hukukun serbest ticareti engellemeye veya deniz taşımacılığını tek taraflı olarak kontrol etmeye izin vermediğini kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251218/venezuella-trumpin-petrol-iddiasini-reddetti-1101899608.html

venezüella

caracas

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, venezüella, samuel moncada, caracas