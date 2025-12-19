Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251219/meteorolojiden-kritik-uyari-ankara-dahil-bircok-ilde-buzlanma-ve-don-etkili-olacak-1101945479.html
Meteoroloji'den kritik uyarı: Ankara dahil birçok ilde buzlanma ve don etkili olacak
Meteoroloji'den kritik uyarı: Ankara dahil birçok ilde buzlanma ve don etkili olacak
Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Kıyı bölgeleri hariç sabah ve akşam saatlerinde sis etkili olurken...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 19 Aralık cuma günü hava durumu tahminlerine göre yağışsız ve soğuk bir gün olacak. Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.MARMARADetay: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.EGEDetay: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.AKDENİZDetay: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.İÇ ANADOLUDetay: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.BATI KARADENİZDetay: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZDetay: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.DOĞU ANADOLUDetay: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUDetay: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
Abone ol
Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Kıyı bölgeleri hariç sabah ve akşam saatlerinde sis etkili olurken İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da buzlanma ve don olayı uyarısı yapıldı. Hava sıcaklığının, mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 19 Aralık cuma günü hava durumu tahminlerine göre yağışsız ve soğuk bir gün olacak. Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

MARMARA

Detay: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BURSA – 14°C: Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE – 16°C: Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL – 14°C: Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ – 13°C: Parçalı ve az bulutlu

EGE

Detay: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR – 11°C: Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ – 17°C: Parçalı ve az bulutlu
İZMİR – 17°C: Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA – 17°C: Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Detay: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA – 20°C: Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA – 21°C: Parçalı ve az bulutlu
HATAY – 19°C: Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA – 13°C: Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Detay: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA – 9°C: Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR – 10°C: Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ – 8°C: Parçalı ve az bulutlu
KONYA – 10°C: Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Detay: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU – 11°C: Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE – 13°C: Parçalı ve az bulutlu
SİNOP – 16°C: Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK – 14°C: Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Detay: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.
AMASYA – 11°C: Parçalı ve çok bulutlu
RİZE – 14°C: Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN – 14°C: Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON – 14°C: Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Detay: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM – 5°C: Parçalı ve az bulutlu
KARS – 0°C: Parçalı ve az bulutlu
MALATYA – 11°C: Parçalı ve az bulutlu
VAN – 5°C: Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Detay: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
BATMAN – 13°C: Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR – 16°C: Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP – 18°C: Parçalı ve az bulutlu
MARDİN – 13°C: Parçalı ve az bulutlu
