https://anlatilaninotesi.com.tr/20251219/meteorolojiden-kritik-uyari-ankara-dahil-bircok-ilde-buzlanma-ve-don-etkili-olacak-1101945479.html

Meteoroloji'den kritik uyarı: Ankara dahil birçok ilde buzlanma ve don etkili olacak

Meteoroloji'den kritik uyarı: Ankara dahil birçok ilde buzlanma ve don etkili olacak

Sputnik Türkiye

Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Kıyı bölgeleri hariç sabah ve akşam saatlerinde sis etkili olurken... 19.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-19T06:57+0300

2025-12-19T06:57+0300

2025-12-19T06:57+0300

yaşam

hava durumu

hava durumu

ankara hava durumu

bugün hava durumu

istanbul hava durumu

buzlanma

sis

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/12/1101897930_0:3:3520:1983_1920x0_80_0_0_3f78705b58d737ce84d92fae11bede2a.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 19 Aralık cuma günü hava durumu tahminlerine göre yağışsız ve soğuk bir gün olacak. Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.MARMARADetay: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.EGEDetay: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.AKDENİZDetay: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.İÇ ANADOLUDetay: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.BATI KARADENİZDetay: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZDetay: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.DOĞU ANADOLUDetay: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUDetay: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251218/japonyada-yuzlerce-kisi-hukumetin-iklim-politikalarini-dava-etti-1101922864.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hava durumu, hava durumu, ankara hava durumu, bugün hava durumu, istanbul hava durumu, buzlanma, sis