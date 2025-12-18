https://anlatilaninotesi.com.tr/20251218/japonyada-yuzlerce-kisi-hukumetin-iklim-politikalarini-dava-etti-1101922864.html
Japonya'da yüzlerce kişi hükümetin iklim politikalarını dava etti
Japonya'da yüzlerce kişi hükümetin iklim politikalarını dava etti
Sputnik Türkiye
Japonya'da yaklaşık 450 kişi, hükümetin iklim değişikliği konusundaki 'anayasaya aykırı' eylemsizliği nedeniyle tazminat davası açtı. Dava, ülkede devlete... 18.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-18T17:16+0300
2025-12-18T17:16+0300
2025-12-18T17:16+0300
yaşam
japonya
kyoto üniversitesi
çevre
i̇klim krizi
dava
aşırı sıcaklar
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/12/1101922670_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_b804ded9bf9b0c7b698601ffdda6d3c6.jpg
Japonya'da yaklaşık 450 kişi, merkezi hükümete karşı iklim değişikliği konusundaki 'anayasaya aykırı eylemsizliği' gerekçe göstererek tazminat davası açtı. Ülkede bu kapsamda devlete karşı açılan ilk dava olan davada, hükümetin iklim krizine karşı son derece yetersiz mücadelesinin, davacıların sağlık ve geçim kaynaklarını tehlikeye attığı ileri sürüldü.Davacıların hazırladığı şikayet özetinde, "Davalının iklim değişikliği önlemleri son derece yetersizdir ve bunun bir sonucu olarak davacıların huzurlu yaşam ve istikrarlı bir iklimden yararlanma hakları ihlal edilmektedir" ifadelerine yer verildi.Aşırı sıcaklar hayatı olumsuz etkiliyorDavanın davacılarından biri olan 57 yaşındaki inşaat işçisi Kiichi Akiyama, amansız sıcakların ekibini daha yavaş çalışmaya zorladığını ve işinde büyük kayıplara neden olduğunu belirtti. Akiyama, "Kazma kürekle ancak 10 dakika oturup dinlenmeden zar zor kazabiliyorum" diyerek yaşadığı zorluğu anlattı. Ekibinin projeleri bitirmesinin artık tahmin edilen sürenin üç katı zaman aldığını söyleyen Akiyama, "Hükümet politikaları uygulamak için daha fazla inisiyatif alsaydı, bu korkunç durumda olmazdık" ifadelerini kullandı.Bu yıl, Japonya 1898'de kayıtların tutulmaya başlanmasından bu yana en sıcak yazını geçirdi. Davacılar, bu tür sıcak hava dalgalarının ekonomik kayıplara neden olduğunu, ürünleri mahvettiğini ve birçok kişiyi sakat bırakıcı sıcak çarpması riskiyle karşı karşıya bıraktığını savunuyor.Bu alandaki ilk davaKyoto Üniversitesi'nde yardımcı doçent olan ve ülkedeki benzer davaları takip eden Masako Ichihara, geçmişte Japonya mahkemelerine kömürle çalışan termik santrallere karşı da dahil olmak üzere beş iklimle ilgili dava açıldığını söyledi. Ancak Ichihara ve dava üzerinde çalışan avukatlar, bunun iklim krizinden dolayı devlete karşı açılan ilk tazminat davası olduğunu belirtti. Davacılar, hükümetin iklim değişikliği konusundaki politika ve önlemlerinin yetersizliğinin, anayasada güvence altına alınan 'huzurlu yaşam hakkı'nı ihlal ettiğini savunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251218/bronz-imparator-heykeli-demosthenes-portresi-ve-basmelek-mikail-tasvirli-mermer-sutun-yillar-sonra-1101908270.html
japonya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/12/1101922670_86:0:1451:1024_1920x0_80_0_0_7e18757ac9a402d50a03b9d091f297b7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
japonya, kyoto üniversitesi, çevre, i̇klim krizi, dava, aşırı sıcaklar
japonya, kyoto üniversitesi, çevre, i̇klim krizi, dava, aşırı sıcaklar
Japonya'da yüzlerce kişi hükümetin iklim politikalarını dava etti
Japonya'da yaklaşık 450 kişi, hükümetin iklim değişikliği konusundaki 'anayasaya aykırı' eylemsizliği nedeniyle tazminat davası açtı. Dava, ülkede devlete karşı açılan ilk iklim tazminat davası olarak tarihe geçti.
Japonya'da yaklaşık 450 kişi, merkezi hükümete karşı iklim değişikliği konusundaki 'anayasaya aykırı eylemsizliği' gerekçe göstererek tazminat davası açtı.
Ülkede bu kapsamda devlete karşı açılan ilk dava olan davada, hükümetin iklim krizine karşı son derece yetersiz mücadelesinin, davacıların sağlık ve geçim kaynaklarını tehlikeye attığı ileri sürüldü.
Davacıların hazırladığı şikayet özetinde, "Davalının iklim değişikliği önlemleri son derece yetersizdir ve bunun bir sonucu olarak davacıların huzurlu yaşam ve istikrarlı bir iklimden yararlanma hakları ihlal edilmektedir" ifadelerine yer verildi.
Aşırı sıcaklar hayatı olumsuz etkiliyor
Davanın davacılarından biri olan 57 yaşındaki inşaat işçisi Kiichi Akiyama, amansız sıcakların ekibini daha yavaş çalışmaya zorladığını ve işinde büyük kayıplara neden olduğunu belirtti. Akiyama, "Kazma kürekle ancak 10 dakika oturup dinlenmeden zar zor kazabiliyorum" diyerek yaşadığı zorluğu anlattı.
Ekibinin projeleri bitirmesinin artık tahmin edilen sürenin üç katı zaman aldığını söyleyen Akiyama, "Hükümet politikaları uygulamak için daha fazla inisiyatif alsaydı, bu korkunç durumda olmazdık" ifadelerini kullandı.
Bu yıl, Japonya 1898'de kayıtların tutulmaya başlanmasından bu yana en sıcak yazını geçirdi. Davacılar, bu tür sıcak hava dalgalarının ekonomik kayıplara neden olduğunu, ürünleri mahvettiğini ve birçok kişiyi sakat bırakıcı sıcak çarpması riskiyle karşı karşıya bıraktığını savunuyor.
Kyoto Üniversitesi'nde yardımcı doçent olan ve ülkedeki benzer davaları takip eden Masako Ichihara, geçmişte Japonya mahkemelerine kömürle çalışan termik santrallere karşı da dahil olmak üzere beş iklimle ilgili dava açıldığını söyledi.
Ancak Ichihara ve dava üzerinde çalışan avukatlar, bunun iklim krizinden dolayı devlete karşı açılan ilk tazminat davası olduğunu belirtti.
Davacılar, hükümetin iklim değişikliği konusundaki politika ve önlemlerinin yetersizliğinin, anayasada güvence altına alınan 'huzurlu yaşam hakkı'nı ihlal ettiğini savunuyor.