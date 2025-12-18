https://anlatilaninotesi.com.tr/20251218/japonyada-yuzlerce-kisi-hukumetin-iklim-politikalarini-dava-etti-1101922864.html

Japonya'da yüzlerce kişi hükümetin iklim politikalarını dava etti

Japonya'da yüzlerce kişi hükümetin iklim politikalarını dava etti

Sputnik Türkiye

Japonya'da yaklaşık 450 kişi, hükümetin iklim değişikliği konusundaki 'anayasaya aykırı' eylemsizliği nedeniyle tazminat davası açtı. Dava, ülkede devlete... 18.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-18T17:16+0300

2025-12-18T17:16+0300

2025-12-18T17:16+0300

yaşam

japonya

kyoto üniversitesi

çevre

i̇klim krizi

dava

aşırı sıcaklar

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/12/1101922670_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_b804ded9bf9b0c7b698601ffdda6d3c6.jpg

Japonya'da yaklaşık 450 kişi, merkezi hükümete karşı iklim değişikliği konusundaki 'anayasaya aykırı eylemsizliği' gerekçe göstererek tazminat davası açtı. Ülkede bu kapsamda devlete karşı açılan ilk dava olan davada, hükümetin iklim krizine karşı son derece yetersiz mücadelesinin, davacıların sağlık ve geçim kaynaklarını tehlikeye attığı ileri sürüldü.Davacıların hazırladığı şikayet özetinde, "Davalının iklim değişikliği önlemleri son derece yetersizdir ve bunun bir sonucu olarak davacıların huzurlu yaşam ve istikrarlı bir iklimden yararlanma hakları ihlal edilmektedir" ifadelerine yer verildi.Aşırı sıcaklar hayatı olumsuz etkiliyorDavanın davacılarından biri olan 57 yaşındaki inşaat işçisi Kiichi Akiyama, amansız sıcakların ekibini daha yavaş çalışmaya zorladığını ve işinde büyük kayıplara neden olduğunu belirtti. Akiyama, "Kazma kürekle ancak 10 dakika oturup dinlenmeden zar zor kazabiliyorum" diyerek yaşadığı zorluğu anlattı. Ekibinin projeleri bitirmesinin artık tahmin edilen sürenin üç katı zaman aldığını söyleyen Akiyama, "Hükümet politikaları uygulamak için daha fazla inisiyatif alsaydı, bu korkunç durumda olmazdık" ifadelerini kullandı.Bu yıl, Japonya 1898'de kayıtların tutulmaya başlanmasından bu yana en sıcak yazını geçirdi. Davacılar, bu tür sıcak hava dalgalarının ekonomik kayıplara neden olduğunu, ürünleri mahvettiğini ve birçok kişiyi sakat bırakıcı sıcak çarpması riskiyle karşı karşıya bıraktığını savunuyor.Bu alandaki ilk davaKyoto Üniversitesi'nde yardımcı doçent olan ve ülkedeki benzer davaları takip eden Masako Ichihara, geçmişte Japonya mahkemelerine kömürle çalışan termik santrallere karşı da dahil olmak üzere beş iklimle ilgili dava açıldığını söyledi. Ancak Ichihara ve dava üzerinde çalışan avukatlar, bunun iklim krizinden dolayı devlete karşı açılan ilk tazminat davası olduğunu belirtti. Davacılar, hükümetin iklim değişikliği konusundaki politika ve önlemlerinin yetersizliğinin, anayasada güvence altına alınan 'huzurlu yaşam hakkı'nı ihlal ettiğini savunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251218/bronz-imparator-heykeli-demosthenes-portresi-ve-basmelek-mikail-tasvirli-mermer-sutun-yillar-sonra-1101908270.html

japonya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

japonya, kyoto üniversitesi, çevre, i̇klim krizi, dava, aşırı sıcaklar