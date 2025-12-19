https://anlatilaninotesi.com.tr/20251219/lubnan-icin-kritik-toplanti-fransa-abd-ve-suudi-arabistan-hizbullaha-karsi-ortak-plani-duyurdu-1101960299.html
Lübnan için kritik toplantı: Fransa, ABD ve Suudi Arabistan, Hizbullah'a karşı ortak planı duyurdu
dünya
ortadoğu
lübnan
fransa
i̇srail
hizbullah
lübnan ordusu
lübnan
fransa
i̇srail
13:26 19.12.2025 (güncellendi: 13:27 19.12.2025)
Fransa, ABD ve Suudi Arabistan, Lübnan ordusunu güçlendirmek ve Hizbullah'ın silahsızlandırılması için Paris'te bir araya geldi. Yetkililer, bölgedeki durumu 'son derece kırılgan' ve 'barut fıçısı' olarak nitelendirdi.
Fransa, Suudi Arabistan ve Amerika Birleşik Devletleri'nden üst düzey yetkililer, Lübnan'daki gerilimi önlemek ve Lübnan ordusunu desteklemek amacıyla Paris'te acil bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya, Lübnan Ordusu Başkomutanı Rodolphe Haykal da katıldı. Diplomatlara göre görüşmelerde, Hizbullah'ın silahsızlandırılması sürecini hızlandıracak bir yol haritası üzerinde duruldu.
Toplantıda konuşan isimlerden bir yetkili, Lübnan'daki durumu "son derece kırılgan, çelişkilerle dolu" olarak tanımladı ve "barut fıçısını ateşlemek için çok da bir şey gerekmiyor" ifadelerini kullandı.
Silahsızlanma süreci belgelenecek, ordu güçlendirilecek
Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pascal Confavreux, toplantıdan sonra yaptığı açıklamada, tarafların Lübnan ordusunun Hizbullah'ı silahsızlandırma çabalarını kanıtlarla ciddi şekilde belgeleme ve mevcut ateşkes mekanizmasını güçlendirme konusunda anlaştığını duyurdu. Confavreux, bu ilerlemelerin kayıt altına alınması gerektiği konusunda mutabakata varıldığını ve bunun ateşkes izleme mekanizması çerçevesinde yürütüleceğini söyledi.
Elysee Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise, Lübnan ordusunu desteklemek amacıyla 2026'nın başlarında bir konferans düzenlenmesi için ortak bir çalışma grubu oluşturulmasında mutabık kalındığı belirtildi. Şubat ayında Lübnan ordusunu güçlendirmek için ayrıca bir konferans yapılması kararlaştırıldı.
İsrail'in endişeleri ve siyasi tıkanıklık
Toplantının arka planında, İsrail'in Lübnan ordusunun Hizbullah'ı silahsızlandırma çabalarını yetersiz bulması ve artan hava saldırıları yer alıyor. İsrail savaş uçakları, Hizbullah'ı hedef alarak güney Lübnan'da ve başkent Beyrut'ta saldırılarını sürdürüyor. Ateşkesin başlangıcından bu yana gerçekleşen İsrail saldırılarında yaklaşık 340 kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor.