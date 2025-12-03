Lübnan, İsrail ile dolaylı ateşkes görüşmelerine sivil temsilci gönderiyor

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/lubnan-israil-ile-dolayli-ateskes-gorusmelerine-sivil-temsilci-gonderiyor-1101502313.html

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ülkesini İsrail ile dolaylı ateşkes görüşmelerinde temsil edecek heyetin başına eski büyükelçi Simon Karam'ı atadı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail ile sürdürülen dolaylı ateşkes görüşmelerini yürüten askeri-teknik komiteye başkanlık etmek üzere eski büyükelçi ve avukat Simon Karam’ı görevlendirdi. Lübnan Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Karam'ın atanması, ABD’nin İsrail heyetine sivil temsilci katılmasına onay vermesinin ardından kararlaştırıldı.Amerikan onayı ve siyasi istişare süreciAçıklamada, Cumhurbaşkanı Avn’ın karar öncesi Meclis Başkanı Nebih Berri ve Başbakan Nevab Selam ile istişarelerde bulunduğu aktarıldı. Karar, tüm ilgili taraflara resmen iletildi ve Simon Karam’ın 3 Aralık’ta Güney Lübnan’ın Naqura kentinde yapılacak toplantıya katılacağı bildirildi.Komitenin rolü: Ateşkesi izleyen stratejik mekanizmaABD ve Fransa’nın himayesinde çalışan Mekanizma Komitesi, Lübnan, İsrail ve UNIFIL güçlerini bir araya getirerek ateşkes anlaşmasının uygulanmasını denetleyen çok taraflı bir format olarak işliyor. Komite, Kasım 2024’teki ateşkes anlaşması sonrasında yeniden faaliyete geçmiş olup, BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararıyla kurulan Üçlü Komite’nin devamı niteliğini taşıyor.Dolaylı iletişim hattı: Beyrut–Tel AvivKomite, Beyrut ile Tel Aviv arasında doğrudan temas kurulmadan iletişim sağlıyor; hava, deniz ve Mavi Hat boyunca meydana gelen her türlü ihlali raporlayarak taraflara iletiyor. Günlük saha raporları hazırlayan yapı, teknik ve diplomatik süreçlerin kesintisiz sürdürülmesinde kilit görev üstleniyor.Komitenin dört temel göreviBM belgelerine göre komite şu başlıklarda faaliyet yürütüyor:

