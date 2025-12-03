Türkiye
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
Lübnan, İsrail ile dolaylı ateşkes görüşmelerine sivil temsilci gönderiyor
Lübnan, İsrail ile dolaylı ateşkes görüşmelerine sivil temsilci gönderiyor
Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ülkesini İsrail ile dolaylı ateşkes görüşmelerinde temsil edecek heyetin başına eski büyükelçi Simon Karam’ı atadı. ABD ve... 03.12.2025, Sputnik Türkiye
Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail ile sürdürülen dolaylı ateşkes görüşmelerini yürüten askeri-teknik komiteye başkanlık etmek üzere eski büyükelçi ve avukat Simon Karam’ı görevlendirdi. Lübnan Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Karam'ın atanması, ABD’nin İsrail heyetine sivil temsilci katılmasına onay vermesinin ardından kararlaştırıldı.Amerikan onayı ve siyasi istişare süreciAçıklamada, Cumhurbaşkanı Avn’ın karar öncesi Meclis Başkanı Nebih Berri ve Başbakan Nevab Selam ile istişarelerde bulunduğu aktarıldı. Karar, tüm ilgili taraflara resmen iletildi ve Simon Karam’ın 3 Aralık’ta Güney Lübnan’ın Naqura kentinde yapılacak toplantıya katılacağı bildirildi.Komitenin rolü: Ateşkesi izleyen stratejik mekanizmaABD ve Fransa’nın himayesinde çalışan Mekanizma Komitesi, Lübnan, İsrail ve UNIFIL güçlerini bir araya getirerek ateşkes anlaşmasının uygulanmasını denetleyen çok taraflı bir format olarak işliyor. Komite, Kasım 2024’teki ateşkes anlaşması sonrasında yeniden faaliyete geçmiş olup, BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararıyla kurulan Üçlü Komite’nin devamı niteliğini taşıyor.Dolaylı iletişim hattı: Beyrut–Tel AvivKomite, Beyrut ile Tel Aviv arasında doğrudan temas kurulmadan iletişim sağlıyor; hava, deniz ve Mavi Hat boyunca meydana gelen her türlü ihlali raporlayarak taraflara iletiyor. Günlük saha raporları hazırlayan yapı, teknik ve diplomatik süreçlerin kesintisiz sürdürülmesinde kilit görev üstleniyor.Komitenin dört temel göreviBM belgelerine göre komite şu başlıklarda faaliyet yürütüyor:
Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ülkesini İsrail ile dolaylı ateşkes görüşmelerinde temsil edecek heyetin başına eski büyükelçi Simon Karam’ı atadı. ABD ve Fransa himayesinde yürütülen Mekanizma Komitesi, UNIFIL, Beyrut ve Tel Aviv arasında dolaylı iletişim ve ateşkes ihlallerinin denetiminden sorumlu olacak.
Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail ile sürdürülen dolaylı ateşkes görüşmelerini yürüten askeri-teknik komiteye başkanlık etmek üzere eski büyükelçi ve avukat Simon Karam’ı görevlendirdi. Lübnan Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Karam'ın atanması, ABD’nin İsrail heyetine sivil temsilci katılmasına onay vermesinin ardından kararlaştırıldı.

Amerikan onayı ve siyasi istişare süreci

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Avn’ın karar öncesi Meclis Başkanı Nebih Berri ve Başbakan Nevab Selam ile istişarelerde bulunduğu aktarıldı. Karar, tüm ilgili taraflara resmen iletildi ve Simon Karam’ın 3 Aralık’ta Güney Lübnan’ın Naqura kentinde yapılacak toplantıya katılacağı bildirildi.

Komitenin rolü: Ateşkesi izleyen stratejik mekanizma

ABD ve Fransa’nın himayesinde çalışan Mekanizma Komitesi, Lübnan, İsrail ve UNIFIL güçlerini bir araya getirerek ateşkes anlaşmasının uygulanmasını denetleyen çok taraflı bir format olarak işliyor. Komite, Kasım 2024’teki ateşkes anlaşması sonrasında yeniden faaliyete geçmiş olup, BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararıyla kurulan Üçlü Komite’nin devamı niteliğini taşıyor.

Dolaylı iletişim hattı: Beyrut–Tel Aviv

Komite, Beyrut ile Tel Aviv arasında doğrudan temas kurulmadan iletişim sağlıyor; hava, deniz ve Mavi Hat boyunca meydana gelen her türlü ihlali raporlayarak taraflara iletiyor. Günlük saha raporları hazırlayan yapı, teknik ve diplomatik süreçlerin kesintisiz sürdürülmesinde kilit görev üstleniyor.

Komitenin dört temel görevi

BM belgelerine göre komite şu başlıklarda faaliyet yürütüyor:
Ateşkesi izlemek ve ihlalleri tespit etmek
Litani Nehri’nin güneyinde denetim ve doğrulama mekanizmaları geliştirmek
UNIFIL aracılığıyla saha bilgilerini toplamak ve paylaşmak
Lübnan ordusunun sınır kontrolü ve konuşlanma operasyonlarına destek vermek
