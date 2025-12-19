Levent Gültekin gözaltına alındı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251219/levent-gultekin-gozaltina-alindi-1101944630.html
Avukat Çağrı Çetin Levent Gültekin’in gözaltına alındığını duyurdu. Çetin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Müvekkilim Levent Gültekin gözaltına alınmıştır" ifadelerini kullandı. Levent Gültekin'in neden gözaltına alındığına dair bir bilgi ise henüz söz konusu değil. Konuyla ilgili resmi bir açıklama da yapılmadı.
02:57 19.12.2025 (güncellendi: 03:12 19.12.2025)
Ayrıntılar geliyor
