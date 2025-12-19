https://anlatilaninotesi.com.tr/20251219/levent-gultekin-gozaltina-alindi-1101944630.html

Levent Gültekin gözaltına alındı

Levent Gültekin gözaltına alındı

Gazeteci Levent Gültekin gözaltına alındı. Gültekin'in gözaltına alındığı bilgisini avukatı paylaştı.

Avukat Çağrı Çetin Levent Gültekin’in gözaltına alındığını duyurdu. Çetin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Müvekkilim Levent Gültekin gözaltına alınmıştır" ifadelerini kullandı. Levent Gültekin'in neden gözaltına alındığına dair bir bilgi ise henüz söz konusu değil. Konuyla ilgili resmi bir açıklama da yapılmadı.

