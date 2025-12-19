Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251219/levent-gultekin-gozaltina-alindi-1101944630.html
Levent Gültekin gözaltına alındı
Levent Gültekin gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Gazeteci Levent Gültekin gözaltına alındı. Gültekin'in gözaltına alındığı bilgisini avukatı paylaştı. 19.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-19T02:57+0300
2025-12-19T03:12+0300
türki̇ye
gözaltı
levent gültekin
türkiye
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/13/1101944761_0:71:1368:841_1920x0_80_0_0_dcfd8b739af38e7180524514a1970178.jpg
Avukat Çağrı Çetin Levent Gültekin’in gözaltına alındığını duyurdu. Çetin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Müvekkilim Levent Gültekin gözaltına alınmıştır" ifadelerini kullandı. Levent Gültekin'in neden gözaltına alındığına dair bir bilgi ise henüz söz konusu değil. Konuyla ilgili resmi bir açıklama da yapılmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251219/uyusturucu-operasyonunda-hakkinda-yakalama-karari-cikarilmisti-seyma-subasindan-ilk-aciklama-1101943619.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/13/1101944761_77:0:1292:911_1920x0_80_0_0_36a1c9bffd6d2cfaed41f74f18df37a4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
levent gültekin, levent gültekin gözaltı, levent gültekin neden gözaltına alındı
levent gültekin, levent gültekin gözaltı, levent gültekin neden gözaltına alındı

Levent Gültekin gözaltına alındı

02:57 19.12.2025 (güncellendi: 03:12 19.12.2025)
© Fotoğraf : Sosyal medyaLevent Gültekin
Levent Gültekin - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2025
© Fotoğraf : Sosyal medya
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Gazeteci Levent Gültekin gözaltına alındı. Gültekin'in gözaltına alındığı bilgisini avukatı paylaştı.
Avukat Çağrı Çetin Levent Gültekin’in gözaltına alındığını duyurdu. Çetin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Müvekkilim Levent Gültekin gözaltına alınmıştır" ifadelerini kullandı.
Levent Gültekin'in neden gözaltına alındığına dair bir bilgi ise henüz söz konusu değil. Konuyla ilgili resmi bir açıklama da yapılmadı.
Şeyma Subaşı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2025
TÜRKİYE
Uyuşturucu operasyonunda hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı: Şeyma Subaşı'ndan ilk açıklama
00:51
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала