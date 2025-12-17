Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251217/tayland-medyasi-tayland-ordusu-kambocya-sinirindaki-chong-an-ma-bolgesini-kontrolune-aldi-1101858701.html
Tayland medyası: Tayland ordusu, Kamboçya sınırındaki Chong An Ma bölgesini kontrolüne aldı
Tayland medyası: Tayland ordusu, Kamboçya sınırındaki Chong An Ma bölgesini kontrolüne aldı
Sputnik Türkiye
Tayland basını, Tayland ordusunun Kamboçya ile çatışmaların yaşandığı Chong An Ma sınır bölgesinde tüm stratejik noktaların kontrolünü sağladığını iddia etti. 17.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-17T04:34+0300
2025-12-17T04:34+0300
dünya
asya & pasifik
tayland
kamboçya
çatışma
ateşkes
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1b/1098172519_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_69bbaaa6ee52ab2f9d80b2573c001b01.jpg
Tayland medyası, Tayland ordusunun Kamboçya ile süren sınır çatışmalarının yoğunlaştığı Chong An Ma bölgesinde kontrolü tamamen ele geçirdiğini öne sürdü. Thai PBS World, Tayland birliklerinin sınır geçidi ve stratejik noktaları kontrol altına aldığını, askerlerin bölgede bayrak diktiğini aktardı. Tayland ordusu, çatışmaların 7 Aralık’ta Kamboçya’nın askeri ve sivil hedeflere ateş açmasıyla başladığını açıklamıştı.Tayland-Kamboçya'da neler oluyor?Aralarında 817 kilometrelik sınır hattı bulunan iki ülke, bir asırdan fazla süredir sınır anlaşmazlığı yaşıyor.İlk çatışmalar, Kamboçya'nın, tartışmalı bölgede bulunan 11. yüzyıldan kalma bir tapınağı UNESCO Dünya Mirası Alanı olarak tescil ettirmeye çalıştığı 2008 yılında yaşanmış, ekimde ilan edilen ateşkese rağmen, 7 Aralık'ta yeniden başlamıştı.Her iki ülkeden yüz binlerce kişi, sınır bölgesinden tahliye edilirken, son çatışmalarda 30'dan fazla kişi hayatını kaybetti.ABD Başkanı Donald Trump, 12 Aralık'ta Tayland ve Kamboçya liderleriyle yaptığı görüşmeler sonucunda tarafların ateşkesi kabul ettiğini duyurmuş, Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, Trump'ın ateşkes ilanının ardından, "Topraklarımıza ve halkımıza yönelik bir zarar ve tehdit olmadığını hissedene kadar Tayland, askeri eylemlerini sürdürecektir." demişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251217/trump-venezuella-donanma-tarafindan-kusatildi-hukumet-teror-orgutu-ilan-edildi-1101858451.html
tayland
kamboçya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1b/1098172519_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b7d56a4fab3d030329db5eb3502392b4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
asya & pasifik, tayland, kamboçya, çatışma, ateşkes
asya & pasifik, tayland, kamboçya, çatışma, ateşkes

Tayland medyası: Tayland ordusu, Kamboçya sınırındaki Chong An Ma bölgesini kontrolüne aldı

04:34 17.12.2025
© AA / Valeria MongelliTayland ile Kamboçya, barış görüşmelerini Malezya'da yapacak
Tayland ile Kamboçya, barış görüşmelerini Malezya'da yapacak - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2025
© AA / Valeria Mongelli
Abone ol
Tayland basını, Tayland ordusunun Kamboçya ile çatışmaların yaşandığı Chong An Ma sınır bölgesinde tüm stratejik noktaların kontrolünü sağladığını iddia etti.
Tayland medyası, Tayland ordusunun Kamboçya ile süren sınır çatışmalarının yoğunlaştığı Chong An Ma bölgesinde kontrolü tamamen ele geçirdiğini öne sürdü.
Thai PBS World, Tayland birliklerinin sınır geçidi ve stratejik noktaları kontrol altına aldığını, askerlerin bölgede bayrak diktiğini aktardı.
Tayland ordusu, çatışmaların 7 Aralık’ta Kamboçya’nın askeri ve sivil hedeflere ateş açmasıyla başladığını açıklamıştı.

Tayland-Kamboçya'da neler oluyor?

Aralarında 817 kilometrelik sınır hattı bulunan iki ülke, bir asırdan fazla süredir sınır anlaşmazlığı yaşıyor.
İlk çatışmalar, Kamboçya'nın, tartışmalı bölgede bulunan 11. yüzyıldan kalma bir tapınağı UNESCO Dünya Mirası Alanı olarak tescil ettirmeye çalıştığı 2008 yılında yaşanmış, ekimde ilan edilen ateşkese rağmen, 7 Aralık'ta yeniden başlamıştı.
Her iki ülkeden yüz binlerce kişi, sınır bölgesinden tahliye edilirken, son çatışmalarda 30'dan fazla kişi hayatını kaybetti.
ABD Başkanı Donald Trump, 12 Aralık'ta Tayland ve Kamboçya liderleriyle yaptığı görüşmeler sonucunda tarafların ateşkesi kabul ettiğini duyurmuş, Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, Trump'ın ateşkes ilanının ardından, "Topraklarımıza ve halkımıza yönelik bir zarar ve tehdit olmadığını hissedene kadar Tayland, askeri eylemlerini sürdürecektir." demişti.
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2025
DÜNYA
Trump: Venezüella donanma tarafından kuşatıldı, hükümet terör örgütü ilan edildi
03:22
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала