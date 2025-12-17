Tayland medyası: Tayland ordusu, Kamboçya sınırındaki Chong An Ma bölgesini kontrolüne aldı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251217/tayland-medyasi-tayland-ordusu-kambocya-sinirindaki-chong-an-ma-bolgesini-kontrolune-aldi-1101858701.html

Tayland basını, Tayland ordusunun Kamboçya ile çatışmaların yaşandığı Chong An Ma sınır bölgesinde tüm stratejik noktaların kontrolünü sağladığını iddia etti. 17.12.2025

Tayland medyası, Tayland ordusunun Kamboçya ile süren sınır çatışmalarının yoğunlaştığı Chong An Ma bölgesinde kontrolü tamamen ele geçirdiğini öne sürdü. Thai PBS World, Tayland birliklerinin sınır geçidi ve stratejik noktaları kontrol altına aldığını, askerlerin bölgede bayrak diktiğini aktardı. Tayland ordusu, çatışmaların 7 Aralık’ta Kamboçya’nın askeri ve sivil hedeflere ateş açmasıyla başladığını açıklamıştı.Tayland-Kamboçya'da neler oluyor?Aralarında 817 kilometrelik sınır hattı bulunan iki ülke, bir asırdan fazla süredir sınır anlaşmazlığı yaşıyor.İlk çatışmalar, Kamboçya'nın, tartışmalı bölgede bulunan 11. yüzyıldan kalma bir tapınağı UNESCO Dünya Mirası Alanı olarak tescil ettirmeye çalıştığı 2008 yılında yaşanmış, ekimde ilan edilen ateşkese rağmen, 7 Aralık'ta yeniden başlamıştı.Her iki ülkeden yüz binlerce kişi, sınır bölgesinden tahliye edilirken, son çatışmalarda 30'dan fazla kişi hayatını kaybetti.ABD Başkanı Donald Trump, 12 Aralık'ta Tayland ve Kamboçya liderleriyle yaptığı görüşmeler sonucunda tarafların ateşkesi kabul ettiğini duyurmuş, Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, Trump'ın ateşkes ilanının ardından, "Topraklarımıza ve halkımıza yönelik bir zarar ve tehdit olmadığını hissedene kadar Tayland, askeri eylemlerini sürdürecektir." demişti.

