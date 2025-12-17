https://anlatilaninotesi.com.tr/20251217/hatayda-4-buyuklugunde-deprem-1101858588.html
Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem
Hatay'ın Hassa ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 17.12.2025
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Hatay'ın Hassa ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 04.15'te meydana gelen depremin derinliği 7.41 kilometre olarak kaydedildi.Depremin ardından olumsuz bir durum bildirilmedi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Hatay'ın Hassa ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 04.15'te meydana gelen depremin derinliği 7.41 kilometre olarak kaydedildi.
Depremin ardından olumsuz bir durum bildirilmedi.