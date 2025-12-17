Türkiye
SON DEPREMLER
Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem
Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem
Hatay'ın Hassa ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 17.12.2025
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Hatay'ın Hassa ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 04.15'te meydana gelen depremin derinliği 7.41 kilometre olarak kaydedildi.Depremin ardından olumsuz bir durum bildirilmedi.
Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem

04:28 17.12.2025
Hatay'ın Hassa ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Hatay'ın Hassa ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 04.15'te meydana gelen depremin derinliği 7.41 kilometre olarak kaydedildi.
Depremin ardından olumsuz bir durum bildirilmedi.
