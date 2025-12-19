Türkiye
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251219/is-insani-kasim-garipoglunun-tum-mal-varligina-el-konuldu-1101988279.html
İş insanı Kasım Garipoğlu'nun tüm mal varlığına el konuldu
İş insanı Kasım Garipoğlu'nun tüm mal varlığına el konuldu
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun kuzeni iş insanı Kasım Garipoğlu'nun tüm mal varlığına el konuldu. 19.12.2025
2025-12-19T18:37+0300
2025-12-19T18:37+0300
Uyuşturucu soruşturmasında hakkında yakalama kararı bulunan iş insanı Kasım Garipoğlu’nun, suçtan elde edilen gelirler ve uyuşturucu ticaretinin finansmanı şüphesiyle tüm mal varlığına el konuldu.Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu’nun talimatıyla Garipoğlu’nun banka hesapları, taşınmazları ve şirket hisseleri donduruldu. Sabah'ın haberine göre; Garipoğlu'nun evinde arama yapıldı.Garipoğlu’nun evinde yapılan aramalarda ruhsatlı ve kuru sıkı tabanca, çeşitli uyuşturucu maddeler, uyuşturucu kullanımına yönelik aparatlar, sahte dolarlar ve yüklü miktarda para bulunduğu açıklandı. Soruşturmanın kapsamının genişletilerek sürdürüldüğü belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251218/kasim-garipoglu-ve-burak-ates-hakkinda-uyusturucu-sorusturmasi-kapsaminda-yakalama-karari--1101896544.html
türki̇ye
İş insanı Kasım Garipoğlu'nun tüm mal varlığına el konuldu

18:37 19.12.2025
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun kuzeni iş insanı Kasım Garipoğlu'nun tüm mal varlığına el konuldu.
Uyuşturucu soruşturmasında hakkında yakalama kararı bulunan iş insanı Kasım Garipoğlu’nun, suçtan elde edilen gelirler ve uyuşturucu ticaretinin finansmanı şüphesiyle tüm mal varlığına el konuldu.
Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu’nun talimatıyla Garipoğlu’nun banka hesapları, taşınmazları ve şirket hisseleri donduruldu. Sabah'ın haberine göre; Garipoğlu'nun evinde arama yapıldı.
Garipoğlu’nun evinde yapılan aramalarda ruhsatlı ve kuru sıkı tabanca, çeşitli uyuşturucu maddeler, uyuşturucu kullanımına yönelik aparatlar, sahte dolarlar ve yüklü miktarda para bulunduğu açıklandı. Soruşturmanın kapsamının genişletilerek sürdürüldüğü belirtildi.
Gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2025
TÜRKİYE
Kasım Garipoğlu ve Burak Ateş hakkında uyuşturucu soruşturması kapsamında yakalama kararı
Dün, 02:26
