İş insanı Kasım Garipoğlu'nun tüm mal varlığına el konuldu

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun kuzeni iş insanı Kasım Garipoğlu'nun tüm mal... 19.12.2025

Uyuşturucu soruşturmasında hakkında yakalama kararı bulunan iş insanı Kasım Garipoğlu’nun, suçtan elde edilen gelirler ve uyuşturucu ticaretinin finansmanı şüphesiyle tüm mal varlığına el konuldu.Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu’nun talimatıyla Garipoğlu’nun banka hesapları, taşınmazları ve şirket hisseleri donduruldu. Sabah'ın haberine göre; Garipoğlu'nun evinde arama yapıldı.Garipoğlu’nun evinde yapılan aramalarda ruhsatlı ve kuru sıkı tabanca, çeşitli uyuşturucu maddeler, uyuşturucu kullanımına yönelik aparatlar, sahte dolarlar ve yüklü miktarda para bulunduğu açıklandı. Soruşturmanın kapsamının genişletilerek sürdürüldüğü belirtildi.

