https://anlatilaninotesi.com.tr/20251219/is-insani-kasim-garipoglunun-tum-mal-varligina-el-konuldu-1101988279.html
İş insanı Kasım Garipoğlu'nun tüm mal varlığına el konuldu
İş insanı Kasım Garipoğlu'nun tüm mal varlığına el konuldu
Sputnik Türkiye
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun kuzeni iş insanı Kasım Garipoğlu'nun tüm mal... 19.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-19T18:37+0300
2025-12-19T18:37+0300
2025-12-19T18:37+0300
türki̇ye
kasım garipoğlu
iş
iş yeri
iş dünyası
uyuşturucu
uyuşturucu satıcısı
uyuşturucu operasyonu
uyuşturucu kaçakçılığı
uyuşturucu ticareti
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/13/1101987918_0:36:432:279_1920x0_80_0_0_25fc1262df199ec45d3e321b86b91b93.jpg
Uyuşturucu soruşturmasında hakkında yakalama kararı bulunan iş insanı Kasım Garipoğlu’nun, suçtan elde edilen gelirler ve uyuşturucu ticaretinin finansmanı şüphesiyle tüm mal varlığına el konuldu.Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu’nun talimatıyla Garipoğlu’nun banka hesapları, taşınmazları ve şirket hisseleri donduruldu. Sabah'ın haberine göre; Garipoğlu'nun evinde arama yapıldı.Garipoğlu’nun evinde yapılan aramalarda ruhsatlı ve kuru sıkı tabanca, çeşitli uyuşturucu maddeler, uyuşturucu kullanımına yönelik aparatlar, sahte dolarlar ve yüklü miktarda para bulunduğu açıklandı. Soruşturmanın kapsamının genişletilerek sürdürüldüğü belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251218/kasim-garipoglu-ve-burak-ates-hakkinda-uyusturucu-sorusturmasi-kapsaminda-yakalama-karari--1101896544.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/13/1101987918_0:68:432:392_1920x0_80_0_0_bbb825f5c7dda41114f1586695aedd8f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kasım garipoğlu, iş, iş yeri, iş dünyası, uyuşturucu, uyuşturucu satıcısı, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu imalatı
kasım garipoğlu, iş, iş yeri, iş dünyası, uyuşturucu, uyuşturucu satıcısı, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu imalatı
İş insanı Kasım Garipoğlu'nun tüm mal varlığına el konuldu
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun kuzeni iş insanı Kasım Garipoğlu'nun tüm mal varlığına el konuldu.
Uyuşturucu soruşturmasında hakkında yakalama kararı bulunan iş insanı Kasım Garipoğlu’nun, suçtan elde edilen gelirler ve uyuşturucu ticaretinin finansmanı şüphesiyle tüm mal varlığına el konuldu.
Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu’nun talimatıyla Garipoğlu’nun banka hesapları, taşınmazları ve şirket hisseleri donduruldu. Sabah'ın haberine göre; Garipoğlu'nun evinde arama yapıldı.
Garipoğlu’nun evinde yapılan aramalarda ruhsatlı ve kuru sıkı tabanca, çeşitli uyuşturucu maddeler, uyuşturucu kullanımına yönelik aparatlar, sahte dolarlar ve yüklü miktarda para bulunduğu açıklandı. Soruşturmanın kapsamının genişletilerek sürdürüldüğü belirtildi.