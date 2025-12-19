İranlı uzman: Putin’in ‘Direkt Hat” programı, halk desteğinin ve gerçek demokrasinin göstergesi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251219/iranli-uzman-putinin-direkt-hat-programi-halk-desteginin-ve-gercek-demokrasinin-gostergesi-1101999356.html
İranlı uluslararası ilişkiler uzmanı Ruholla Moddaber, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bugünkü ‘Direkt Hat’ programına ilişkin Sputnik’e değerlendirmede bulundu.Moddaber, Putin’in hem Rus halkıyla hem de uluslararası kamuoyuyla doğrudan, kesintisiz ve yakın bir iletişim kurma girişiminin, uluslararası arenada benzeri az görülen ve kendine özgü bir adım olduğunu vurguladı.Moddaber, bu mekanizmanın pratikte “gerçek demokrasi” ve “doğrudan hesap verebilirlik” kavramlarını hayata geçirdiğini belirtti. İranlı uzman, devlet Başkanı ile doğrudan iletişim hattının açık olması sayesinde, Rus toplumunun her kesiminden sorunlar, eleştiriler ve önerilerin doğrudan iletilebildiğine dikkat çekerek, bu tecrübenin, dünya genelinde nadiren görülen bir uygulama olduğunun altını çizdi.Uzman, program sırasında soruların her alandan geldiğini ve Rusya’nın en ücra köşelerinde yaşayan vatandaşların dahi kaygılarını, problemlerini ve hatta çözüm önerilerini doğrudan devlet başkanıyla paylaşabildiğini ifade etti.Moddaber’e göre bu durum, Rusya Federasyonu’nda doğrudan iletişim düzeyinin, gerçek anlamda geri bildirim aktarımının ve eleştiriye açıklığın yüksekliğini gösteriyor. Birçok ülkenin demokrasi ve insan hakları iddiasında bulunduğunu hatırlatan Moddaber, buna rağmen bu çapta bir doğrudan temas ve hesap verebilirlik potansiyelinin pek çok ülkede görülmediğini sözlerine ekledi.
