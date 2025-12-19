https://anlatilaninotesi.com.tr/20251219/hubble-yakin-bir-yildiz-sisteminde-kozmik-carpismanin-izlerini-yakaladi--1101982917.html

Hubble, yakın bir yıldız sisteminde kozmik çarpışmanın izlerini yakaladı

Hubble, yakın bir yıldız sisteminde kozmik çarpışmanın izlerini yakaladı

Sputnik Türkiye

Hubble Uzay Teleskobu, Dünya'ya sadece 25 ışık yılı uzaklıktaki Fomalhaut yıldız sisteminde tarihi bir keşfe imza attı.

2025-12-19T16:57+0300

2025-12-19T16:57+0300

2025-12-19T16:57+0300

yaşam

james webb

hubble uzay teleskobu

james webb uzay teleskobu

dünya

haberler

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/13/1101982440_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_925cd873251318f278b4a0f915d15b3b.jpg

Keşif, 18 Aralık 2025’te Science dergisinde yayımlanan kapsamlı bir araştırmaya dayanıyor. Çalışmaya Kaliforniya Üniversitesi’nden Paul Kalas ile Northwestern Üniversitesi’nden Jason Wang liderlik etti. Ekip, Hubble’ın 20 yılı aşkın gözlem verilerini yeniden analiz etti.Gizemli ‘gezegen’ nasıl kayboldu?Dev çarpışmanın ayrıntılarıAraştırmaya göre çarpışan gökcisimlerinin her biri yaklaşık 60 kilometre çapındaydı. Çarpışma sonucunda ortaya çıkan ince toz bulutu, yıldızdan gelen ışığı yansıtarak teleskoplarda gezegen benzeri parlak bir nokta gibi göründü. Ancak zamanla bu bulut genişledi, dağıldı ve sönükleşti.Neden önemli?Sırada James Webb varAraştırmacılar, görev süresinin sonuna yaklaşan Hubble’ın ardından gözlemleri James Webb Uzay Teleskobu (JWST) ile sürdürecek. JWST, bu toz bulutlarının kimyasal bileşimini çok daha ayrıntılı inceleyebilecek.Bu keşif, evrenin durgun değil, sürekli hareket halinde olduğunu bir kez daha gösteriyor. Fomalhaut sistemi, adeta bir ‘gezegen fabrikası’ gibi çalışıyor ve insanlık bu süreci Hubble sayesinde ön koltuktan izleme şansı buluyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251219/kahramanmarasta-deprem-cevre-illerden-de-hissedildi-1101981608.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hubble, kozmik çarpışma, jason wang, science, gezegen adayı, çarpışma, haberler, uzay haberleri