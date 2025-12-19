https://anlatilaninotesi.com.tr/20251219/gulsah-durbay-hayatini-kaybetmisti-sehzadeler-belediyesinin-yeni-baskani-secildi-1101987599.html
Gülşah Durbay hayatını kaybetmişti: Şehzadeler Belediyesi'nin yeni başkanı seçildi
Gülşah Durbay hayatını kaybetmişti: Şehzadeler Belediyesi'nin yeni başkanı seçildi
Gülşah Durbay'ın hayatını kaybetmesinin ardından bugün gerçekleştirilen seçimlerde Şehzadeler Belediye Bakanı Hakan Şimşek oldu. 19.12.2025
Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın kanser nedeniyle yaşamını yitirmesinin ardından Şehzadeler Belediye Meclisi, Manisa Kültür Sitesi Meclis Toplantı Salonu’nda olağanüstü toplanarak yeni başkanı seçti. Şehzadeler Belediyesi'nin yeni başkanı Hakan Şimşek oldu. AK Parti ve MHP aday çıkarmadı AKP ve MHP’nin aday çıkarmadığı seçimde CHP, Hakan Şimşek’i aday gösterdi. CHP'li Meclis Üyesi Yenal Yıldırım da aday olduğunu duyurarak seçime girdi.Yapılan seçim sonunda Hakan Şimşek'in Şehzadeler Belediyesi'nin yeni başkanı seçildiği duyuruldu ancak sonuca itiraz edildi. Yapılan seçim sonuçlarına göre, Yenal Yıldırım ve Hakan Şimşek, seçilmek için geçerli oyu alamadı. 4 oy ise "mühürsüz tarafa yazıldığı" gerekçesiyle geçersiz sayıldı.İkinci tur seçimlerde ise Hakan Şimşek 31 oyun 23’ünü alarak Şehzadeler Belediyesinin yeni başkanı oldu.
