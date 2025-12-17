https://anlatilaninotesi.com.tr/20251217/baskan-gulsah-durbay-hayatini-kaybetmisti-sehzadeler-belediyesinde-secim-tarihi-belli-oldu-1101886638.html
Başkan Gülşah Durbay hayatını kaybetmişti: Şehzadeler Belediyesi'nde seçim tarihi belli oldu
Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın hayatını kaybetmesi nedeniyle başkanlık makamı boşaldı. Şehzadeler Belediye Meclisi 19 Aralık'ta yeni...
Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay 14 Aralık'ta hayatını kaybetmişti. Başkan Durbay'ın ölümünün ardından yeni başkan seçimlerinin ne zaman yapılacağı da belli oldu. Şehzadeler Belediye Meclisi, 19 Aralık 2025’te yeni belediye başkanını seçmek üzere olağanüstü toplanacak.Yeni belediye başkanı seçilecekKanser nedeniyle Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın ölümü büyük üzüntü yaratmıştı. Durbay'ın ölümünün ardından Belediye Kanunu kapsamında yeni başkanın belirlenmesi için resmi takvim netleşti. Manisa Valiliği tarafından Şehzadeler Belediyesine gönderilen yazıda, belediye başkanlığı seçim sürecine ilişkin usul ve tarih bildirildi. Yazıda, meclisin toplanmasına yönelik çağrı ve duyuruların yapılması istendi.Valilik yazısında, Şehzadeler Belediye Meclisinin, Meclis Birinci Başkan Vekili başkanlığında 19 Aralık 2025 Cuma günü saat 16.30’da belediye meclis toplantı salonunda bir araya gelerek yeni belediye başkanını seçeceği belirtildi.
türki̇ye
2025
