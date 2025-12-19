https://anlatilaninotesi.com.tr/20251219/gullunun-patronu-ferdi-aydin-bu-aylar-oncesinden-planlanmis-bir-cinayet-bence-iki-kardes-birlikte--1101970159.html
Güllü'nün patronu Ferdi Aydın: 'Bu aylar öncesinden planlanmış bir cinayet. Bence iki kardeş birlikte'
Şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma sürerken ünlü ismin patronu Ferdi Aydın, bunun aylar öncesinden planlanmış bir cinayet olduğunu öne sürdü ve... 19.12.2025, Sputnik Türkiye
Çınarcık'taki evinin camından düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, şarkıcının patronu Ferdi Aydın "Bu aylar öncesinden planlanmış bir cinayet" dedi. Güllü ile ölmeden 5-6 gün önce konuştuğunu anlatan Aydın, "Güllü Hanım bu olay olmadan 5-6 gün önce bana 'başıma bir şey gelirse oğlundan ya da kızından bil Ferdi' demişti." ifadelerini kullandı. Aydın tutuklanan Tuğyan Ülkem Gülter'in yanı sıra ünlü şarkıcının oğlunu da suçladı.Kızı ve oğlunu suçladı Güllü'nün patronu Ferdi Aydın, CNN Türk'e yaptığı açıklamalarda, ""Güllü Hanım bu olay olmadan 5-6 gün önce bana 'başıma bir şey gelirse oğlundan ya da kızından bil Ferdi' demişti. Tuğyan'ı ben sadece bir iki kere gördüm. Bütün Çınarcık'a sordum. Sorduğumda 'Bu kadın katil olmuş olabilir, daha önce bize de öldürmek istediğini' söyledi beyanlarında bulundular. Yani etrafındaki herkes annesini öldürmek istediğini zaten kararlılıkla söylüyor." diye konuştu. Mal mülk için öldürdülerAydın, Güllü'nün neden öldürüldüğüyle ilgili de şu iddialarda bulundu: İki ortak varCinayetten dolayı tutuklanan Güllü'nün kızıyla birlikte oğlunu da suçlayan Aydın şunları dile getirdi: "Annemi öldürmek en büyük hayalim dediğin söylemler var. En yakınlarına söylüyorlar. 2 yıldır yaklaşık annemi öldüreceğim beyanlarında bulunuyor. Bu olayda tek başına değil. Abisi Tuğberk de var. Güllü'nün bunları yaşayacağından kesinlikle haberi varmış ama bize söylememiş diye düşünüyorum. Çünkü evine sesli kameralar koymuş, çelik kapısını en sağlamından taktırmış, iki odanın arasına bir kamera koymuş, iki duvar arasına oklu demir koymuş binadan ekstra binaya özel kameralar koymuş. Bir de yatak odasına şifreli kapı koymuş yani sen evde kızınla ve oğlunla yaşıyorsan neden odana şifreli kamera koyarsın?Düşünüyorum ki iki ortak var. Sen gir ben dışarıda kalayım. Mal mülk de bana kalır zaten ben de sana en azından iyi bakarım çıktığında da malımız mülkümüz olmuştur diye düşüncelere girebilir. 90 gündür konuşmayan Tuğberk ablasını savunan Tuğberk neden şimdi gitti. Bunun iki alternatif var. Birincisi ortaklar 'ben kendimi kurtarayım. Topu da sana atayım' dedi ikincisi alternatifte bana ne ya kardeşim ben malı mülkü alayım o sürünsün dedi. Bence iki kardeş beraberler.O gece evde altınlar çalındı
Şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma sürerken ünlü ismin patronu Ferdi Aydın, bunun aylar öncesinden planlanmış bir cinayet olduğunu öne sürdü ve Güllü'nün çocuklarını suçladı.
Çınarcık'taki evinin camından düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, şarkıcının patronu Ferdi Aydın "Bu aylar öncesinden planlanmış bir cinayet" dedi. Güllü ile ölmeden 5-6 gün önce konuştuğunu anlatan Aydın, "Güllü Hanım bu olay olmadan 5-6 gün önce bana 'başıma bir şey gelirse oğlundan ya da kızından bil Ferdi' demişti." ifadelerini kullandı. Aydın tutuklanan Tuğyan Ülkem Gülter'in yanı sıra ünlü şarkıcının oğlunu da suçladı.
Güllü'nün patronu Ferdi Aydın, CNN Türk'e yaptığı açıklamalarda, ""Güllü Hanım bu olay olmadan 5-6 gün önce bana 'başıma bir şey gelirse oğlundan ya da kızından bil Ferdi' demişti. Tuğyan'ı ben sadece bir iki kere gördüm. Bütün Çınarcık'a sordum. Sorduğumda 'Bu kadın katil olmuş olabilir, daha önce bize de öldürmek istediğini' söyledi beyanlarında bulundular. Yani etrafındaki herkes annesini öldürmek istediğini zaten kararlılıkla söylüyor." diye konuştu.
Aydın, Güllü'nün neden öldürüldüğüyle ilgili de şu iddialarda bulundu:
Birçok nedeni olabilir. Öncelikle kızının ruh sağlığı iyi değil ikincisi para üçüncüsü annesini kıskanması dördüncüsü evlenmesi için annesinin ortadan kalkması gerektiğini düşünüyor. Şöyle Güllü hanımın mal varlığı kalan paralar şu an dünya sıralamasında şarkıları var. Yani teklifler onlar bunlar vs yine 100 milyon 200 milyon TL bir mal varlığı kalıyor. Bunlar zaten biliyorlardı. Çünkü Güllü ablaya 15 gün önce film teklifi gelmişti. Güllü abla da bunun kaç para edeceğini eğer evde anlattıysa mutlaka biliyorlardır. Çünkü öldükten sonra biliyorsunuz değeri de arttı. Kesinlikle biliyorlardı ve mal için yaptılar.
Cinayetten dolayı tutuklanan Güllü'nün kızıyla birlikte oğlunu da suçlayan Aydın şunları dile getirdi:
"Annemi öldürmek en büyük hayalim dediğin söylemler var. En yakınlarına söylüyorlar. 2 yıldır yaklaşık annemi öldüreceğim beyanlarında bulunuyor. Bu olayda tek başına değil. Abisi Tuğberk de var. Güllü'nün bunları yaşayacağından kesinlikle haberi varmış ama bize söylememiş diye düşünüyorum. Çünkü evine sesli kameralar koymuş, çelik kapısını en sağlamından taktırmış, iki odanın arasına bir kamera koymuş, iki duvar arasına oklu demir koymuş binadan ekstra binaya özel kameralar koymuş. Bir de yatak odasına şifreli kapı koymuş yani sen evde kızınla ve oğlunla yaşıyorsan neden odana şifreli kamera koyarsın?
Düşünüyorum ki iki ortak var. Sen gir ben dışarıda kalayım. Mal mülk de bana kalır zaten ben de sana en azından iyi bakarım çıktığında da malımız mülkümüz olmuştur diye düşüncelere girebilir. 90 gündür konuşmayan Tuğberk ablasını savunan Tuğberk neden şimdi gitti. Bunun iki alternatif var. Birincisi ortaklar 'ben kendimi kurtarayım. Topu da sana atayım' dedi ikincisi alternatifte bana ne ya kardeşim ben malı mülkü alayım o sürünsün dedi. Bence iki kardeş beraberler.
O gece evde altınlar çalındı
O gece altınlar çalındı biliyorum. Güllü abla öldükten bir gün sonra kolyesi nişanlısının boynundaydı. Bunların iyi niyetine asla inanmıyorum. Evde eğlendiklerini biliyorum. Kaçış planı yaparken eğlendiklerini Türk halkıyla dalga geçtiklerini biliyorum. Güllü, kızının bunu yapacağını biliyordu. O yüzden önlemler aldı. Bu aylar öncesinden planlanmış bir cinayet."