https://anlatilaninotesi.com.tr/20251219/gullunun-patronu-ferdi-aydin-bu-aylar-oncesinden-planlanmis-bir-cinayet-bence-iki-kardes-birlikte--1101970159.html

Güllü'nün patronu Ferdi Aydın: 'Bu aylar öncesinden planlanmış bir cinayet. Bence iki kardeş birlikte'

Güllü'nün patronu Ferdi Aydın: 'Bu aylar öncesinden planlanmış bir cinayet. Bence iki kardeş birlikte'

Sputnik Türkiye

Şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma sürerken ünlü ismin patronu Ferdi Aydın, bunun aylar öncesinden planlanmış bir cinayet olduğunu öne sürdü ve... 19.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-19T14:02+0300

2025-12-19T14:02+0300

2025-12-19T14:13+0300

yaşam

tuğyan ülkem gülter

güllü

tuğberk yağız gülter

cinayet

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/06/1100797653_0:226:1192:897_1920x0_80_0_0_804ad01934eb61bb8952b0fa235e30b5.jpg

Çınarcık'taki evinin camından düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, şarkıcının patronu Ferdi Aydın "Bu aylar öncesinden planlanmış bir cinayet" dedi. Güllü ile ölmeden 5-6 gün önce konuştuğunu anlatan Aydın, "Güllü Hanım bu olay olmadan 5-6 gün önce bana 'başıma bir şey gelirse oğlundan ya da kızından bil Ferdi' demişti." ifadelerini kullandı. Aydın tutuklanan Tuğyan Ülkem Gülter'in yanı sıra ünlü şarkıcının oğlunu da suçladı.Kızı ve oğlunu suçladı Güllü'nün patronu Ferdi Aydın, CNN Türk'e yaptığı açıklamalarda, ""Güllü Hanım bu olay olmadan 5-6 gün önce bana 'başıma bir şey gelirse oğlundan ya da kızından bil Ferdi' demişti. Tuğyan'ı ben sadece bir iki kere gördüm. Bütün Çınarcık'a sordum. Sorduğumda 'Bu kadın katil olmuş olabilir, daha önce bize de öldürmek istediğini' söyledi beyanlarında bulundular. Yani etrafındaki herkes annesini öldürmek istediğini zaten kararlılıkla söylüyor." diye konuştu. Mal mülk için öldürdülerAydın, Güllü'nün neden öldürüldüğüyle ilgili de şu iddialarda bulundu: İki ortak varCinayetten dolayı tutuklanan Güllü'nün kızıyla birlikte oğlunu da suçlayan Aydın şunları dile getirdi: "Annemi öldürmek en büyük hayalim dediğin söylemler var. En yakınlarına söylüyorlar. 2 yıldır yaklaşık annemi öldüreceğim beyanlarında bulunuyor. Bu olayda tek başına değil. Abisi Tuğberk de var. Güllü'nün bunları yaşayacağından kesinlikle haberi varmış ama bize söylememiş diye düşünüyorum. Çünkü evine sesli kameralar koymuş, çelik kapısını en sağlamından taktırmış, iki odanın arasına bir kamera koymuş, iki duvar arasına oklu demir koymuş binadan ekstra binaya özel kameralar koymuş. Bir de yatak odasına şifreli kapı koymuş yani sen evde kızınla ve oğlunla yaşıyorsan neden odana şifreli kamera koyarsın?Düşünüyorum ki iki ortak var. Sen gir ben dışarıda kalayım. Mal mülk de bana kalır zaten ben de sana en azından iyi bakarım çıktığında da malımız mülkümüz olmuştur diye düşüncelere girebilir. 90 gündür konuşmayan Tuğberk ablasını savunan Tuğberk neden şimdi gitti. Bunun iki alternatif var. Birincisi ortaklar 'ben kendimi kurtarayım. Topu da sana atayım' dedi ikincisi alternatifte bana ne ya kardeşim ben malı mülkü alayım o sürünsün dedi. Bence iki kardeş beraberler.O gece evde altınlar çalındı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251217/gullunun-mal-varligi-ortaya-cikti-bankalardaki-ne-kadar-parasi-cikti-1101887782.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tuğyan ülkem gülter, güllü, tuğberk yağız gülter, cinayet