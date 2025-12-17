Türkiye
Güllü'nün mal varlığı ortaya çıktı: Bankalardaki ne kadar parası olduğu tespit edildi
Güllü'nün mal varlığı ortaya çıktı: Bankalardaki ne kadar parası olduğu tespit edildi
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturmada Güllü'nün Çınarcık'taki evi dışında mal varlığının bulunmadığı belirlenirken bazı bankalarda...
Çınarcık'ta evinin camından düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün mal varlığı ortaya çıktı. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 50'nin üzerinde banka ve sigorta kurumlarıyla yaptığı yazışmalar sonucu ünlü şarkıcının, Çınarcık'taki ev dışında bir mal varlığının bulunmadığı, bazı bankalarda 250 lira ile 850 lira arasında değişen miktarlarda parasının olduğu tespit edildi. 50'nin üzerindeki banka ve ilgili kuruluşa sorulduYalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, mal varlığı tespitine yönelik ilgili kurum ve kuruluşlarla yazışmalar yapıldı.Ekim ayından itibaren 50'nin üzerinde banka ve ilgili kuruluşlardan şu ana kadar alınan cevaplara göre, şarkıcının Çınarcık'taki ev dışında bir mal varlığının bulunmadığı, bazı bankalarda 250 lira ila 850 lira arasında değişen miktarlarda parasının olduğu tespit edildi.Ünlü şarkıcının veraset ilamının 6 Ekim 2025'te alındığı, bunun öncesinde mirasçılarının herhangi bir işlem yapmasının mümkün olmadığı belirtildi.Kardeşlerinden 'miras için öldürüldü' iddiası Güllü'nün kardeşlerinin avukatları aracılığıyla Tuğyan Ülkem Gülter ve Tuğberk Yağız Gülter'den annelerini mirası için öldürmüş olabilecekleri iddiasıyla şikayetçi olmuşlardı.
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturmada Güllü'nün Çınarcık'taki evi dışında mal varlığının bulunmadığı belirlenirken bazı bankalarda 250 ile 850 lira arasında değişen miktarlarda parası olduğu ortaya çıktı.
Çınarcık'ta evinin camından düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün mal varlığı ortaya çıktı. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 50'nin üzerinde banka ve sigorta kurumlarıyla yaptığı yazışmalar sonucu ünlü şarkıcının, Çınarcık'taki ev dışında bir mal varlığının bulunmadığı, bazı bankalarda 250 lira ile 850 lira arasında değişen miktarlarda parasının olduğu tespit edildi.

50'nin üzerindeki banka ve ilgili kuruluşa soruldu

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, mal varlığı tespitine yönelik ilgili kurum ve kuruluşlarla yazışmalar yapıldı.
Ekim ayından itibaren 50'nin üzerinde banka ve ilgili kuruluşlardan şu ana kadar alınan cevaplara göre, şarkıcının Çınarcık'taki ev dışında bir mal varlığının bulunmadığı, bazı bankalarda 250 lira ila 850 lira arasında değişen miktarlarda parasının olduğu tespit edildi.
Ünlü şarkıcının veraset ilamının 6 Ekim 2025'te alındığı, bunun öncesinde mirasçılarının herhangi bir işlem yapmasının mümkün olmadığı belirtildi.

Kardeşlerinden 'miras için öldürüldü' iddiası

Güllü'nün kardeşlerinin avukatları aracılığıyla Tuğyan Ülkem Gülter ve Tuğberk Yağız Gülter'den annelerini mirası için öldürmüş olabilecekleri iddiasıyla şikayetçi olmuşlardı.
