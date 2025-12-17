https://anlatilaninotesi.com.tr/20251217/gullunun-mal-varligi-ortaya-cikti-bankalardaki-ne-kadar-parasi-cikti-1101887782.html

Güllü'nün mal varlığı ortaya çıktı: Bankalardaki ne kadar parası olduğu tespit edildi

Güllü'nün mal varlığı ortaya çıktı: Bankalardaki ne kadar parası olduğu tespit edildi

Sputnik Türkiye

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturmada Güllü'nün Çınarcık'taki evi dışında mal varlığının bulunmadığı belirlenirken bazı bankalarda... 17.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-17T17:19+0300

2025-12-17T17:19+0300

2025-12-17T17:20+0300

yaşam

güllü

tuğyan ülkem gülter

tuğberk yağız gülter

yalova cumhuriyet başsavcılığı

mal varlığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1a/1099680650_0:28:1242:727_1920x0_80_0_0_51e1c1c020f06d400c766c9979811e3f.jpg

Çınarcık'ta evinin camından düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün mal varlığı ortaya çıktı. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 50'nin üzerinde banka ve sigorta kurumlarıyla yaptığı yazışmalar sonucu ünlü şarkıcının, Çınarcık'taki ev dışında bir mal varlığının bulunmadığı, bazı bankalarda 250 lira ile 850 lira arasında değişen miktarlarda parasının olduğu tespit edildi. 50'nin üzerindeki banka ve ilgili kuruluşa sorulduYalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, mal varlığı tespitine yönelik ilgili kurum ve kuruluşlarla yazışmalar yapıldı.Ekim ayından itibaren 50'nin üzerinde banka ve ilgili kuruluşlardan şu ana kadar alınan cevaplara göre, şarkıcının Çınarcık'taki ev dışında bir mal varlığının bulunmadığı, bazı bankalarda 250 lira ila 850 lira arasında değişen miktarlarda parasının olduğu tespit edildi.Ünlü şarkıcının veraset ilamının 6 Ekim 2025'te alındığı, bunun öncesinde mirasçılarının herhangi bir işlem yapmasının mümkün olmadığı belirtildi.Kardeşlerinden 'miras için öldürüldü' iddiası Güllü'nün kardeşlerinin avukatları aracılığıyla Tuğyan Ülkem Gülter ve Tuğberk Yağız Gülter'den annelerini mirası için öldürmüş olabilecekleri iddiasıyla şikayetçi olmuşlardı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251217/gullunun-olumunde-miras-suphesi-besin-bozduruldugu-ortaya-cikti-hayat-sigorta-policeleri-mercek-1101864528.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

güllü, tuğyan ülkem gülter, tuğberk yağız gülter, yalova cumhuriyet başsavcılığı, mal varlığı