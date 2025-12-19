https://anlatilaninotesi.com.tr/20251219/fatih-urekten-uzen-haber-bitkisel-hayata-gecti-1101949628.html

Fatih Ürek'ten üzen haber: Bitkisel hayata geçti

15 Ekim’de evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılan Fatih Ürek’in tedavisi yoğun bakımda sürüyor. 19.12.2025, Sputnik Türkiye

Şarkıcı Fatih Ürek'in sağlık durumu, hayranları tarafından merak ediliyor ve takip ediliyor. Fatih Ürek'in bitkisel hayat girdiği belirtildi. Fatih Ürek'in sağlık durumu nasıl?Sanatçının sağlık durumu hakkında haberci Özlem Gürses yeni gelişmeleri paylaştı.Gürses’in paylaştığı bilgilere göre; yaklaşık 2 aydır yoğun bakımda olan Fatih Ürek’in kısa süreli gözünü açıp kapattığı ancak uzun süredir yatar pozisyonda olduğu için bedeninde yatmaya bağlı yaraların oluştuğu öğrenildi.Fatih Ürek bitkisel hayata mı geçti?Sanatçının hayatı fonksiyonlarını ise tek başına sürdüremediği ve bitkisel hayata geçtiği iddia edildi. Fatih Ürek’in menajeri Mert Siliv, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada sanatçının durumunun stabil olduğunu belirtmişti.Bitkisel hayat ne demek? Bitkisel hayata geçince ne olur?Bitkisel hayat, kişinin uyanık olduğu ancak bilinç belirtisi göstermediği durumdur. Komadan iyileşme sürecinde, bitkisel durum/tepkisiz uyanıklık sendromu (VS/UWS), bilinç belirtisi olmaksızın uyanıklığın geri dönmesiyle ifade edilir. Kişinin bilincinin kapalı olduğu, çevresiyle bilinçli iletişim kuramadığı, ancak nefes alma, kalp atışı gibi yaşamsal reflekslerin devam ettiği durumdur.

