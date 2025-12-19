Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251219/fatih-urekten-uzen-haber-bitkisel-hayata-gecti-1101949628.html
Fatih Ürek'ten üzen haber: Bitkisel hayata geçti
Fatih Ürek'ten üzen haber: Bitkisel hayata geçti
Sputnik Türkiye
15 Ekim’de evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılan Fatih Ürek’in tedavisi yoğun bakımda sürüyor. 19.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-19T09:29+0300
2025-12-19T09:33+0300
türki̇ye
fatih ürek
türkiye
bitkisel hayat
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0c/1a/1052131926_0:0:636:357_1920x0_80_0_0_a7f8f437ccb9826cab6f0a3dc8085644.jpg
Şarkıcı Fatih Ürek'in sağlık durumu, hayranları tarafından merak ediliyor ve takip ediliyor. Fatih Ürek'in bitkisel hayat girdiği belirtildi. Fatih Ürek'in sağlık durumu nasıl?Sanatçının sağlık durumu hakkında haberci Özlem Gürses yeni gelişmeleri paylaştı.Gürses’in paylaştığı bilgilere göre; yaklaşık 2 aydır yoğun bakımda olan Fatih Ürek’in kısa süreli gözünü açıp kapattığı ancak uzun süredir yatar pozisyonda olduğu için bedeninde yatmaya bağlı yaraların oluştuğu öğrenildi.Fatih Ürek bitkisel hayata mı geçti?Sanatçının hayatı fonksiyonlarını ise tek başına sürdüremediği ve bitkisel hayata geçtiği iddia edildi. Fatih Ürek’in menajeri Mert Siliv, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada sanatçının durumunun stabil olduğunu belirtmişti.Bitkisel hayat ne demek? Bitkisel hayata geçince ne olur?Bitkisel hayat, kişinin uyanık olduğu ancak bilinç belirtisi göstermediği durumdur. Komadan iyileşme sürecinde, bitkisel durum/tepkisiz uyanıklık sendromu (VS/UWS), bilinç belirtisi olmaksızın uyanıklığın geri dönmesiyle ifade edilir. Kişinin bilincinin kapalı olduğu, çevresiyle bilinçli iletişim kuramadığı, ancak nefes alma, kalp atışı gibi yaşamsal reflekslerin devam ettiği durumdur.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251015/fatih-urek-kalp-krizi-gecirdi-yogun-bakimda-1100203194.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0c/1a/1052131926_40:0:516:357_1920x0_80_0_0_84324a2b08a53bb0c3e41854b61865b0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
fatih ürek'ten üzen haber: bitkisel hayata geçti, fatih ürek bitkisel hayata mı girdi, bitkisel hayat ne demek
fatih ürek'ten üzen haber: bitkisel hayata geçti, fatih ürek bitkisel hayata mı girdi, bitkisel hayat ne demek

Fatih Ürek'ten üzen haber: Bitkisel hayata geçti

09:29 19.12.2025 (güncellendi: 09:33 19.12.2025)
© YouTube/Gelinim MutfaktaFatih Ürek
Fatih Ürek - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2025
© YouTube/Gelinim Mutfakta
Abone ol
15 Ekim’de evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılan Fatih Ürek’in tedavisi yoğun bakımda sürüyor.
Şarkıcı Fatih Ürek'in sağlık durumu, hayranları tarafından merak ediliyor ve takip ediliyor. Fatih Ürek'in bitkisel hayat girdiği belirtildi.

Fatih Ürek'in sağlık durumu nasıl?

Sanatçının sağlık durumu hakkında haberci Özlem Gürses yeni gelişmeleri paylaştı.
Gürses’in paylaştığı bilgilere göre; yaklaşık 2 aydır yoğun bakımda olan Fatih Ürek’in kısa süreli gözünü açıp kapattığı ancak uzun süredir yatar pozisyonda olduğu için bedeninde yatmaya bağlı yaraların oluştuğu öğrenildi.

Fatih Ürek bitkisel hayata mı geçti?

Sanatçının hayatı fonksiyonlarını ise tek başına sürdüremediği ve bitkisel hayata geçtiği iddia edildi. Fatih Ürek’in menajeri Mert Siliv, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada sanatçının durumunun stabil olduğunu belirtmişti.
Fatih Ürek - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2025
YAŞAM
Ünlü sarkıcı ve sunucu Fatih Ürek kalp krizi geçirdi: 20 dakika boyunca kalbi durdu
15 Ekim, 13:29

Bitkisel hayat ne demek? Bitkisel hayata geçince ne olur?

Bitkisel hayat, kişinin uyanık olduğu ancak bilinç belirtisi göstermediği durumdur. Komadan iyileşme sürecinde, bitkisel durum/tepkisiz uyanıklık sendromu (VS/UWS), bilinç belirtisi olmaksızın uyanıklığın geri dönmesiyle ifade edilir.
Kişinin bilincinin kapalı olduğu, çevresiyle bilinçli iletişim kuramadığı, ancak nefes alma, kalp atışı gibi yaşamsal reflekslerin devam ettiği durumdur.
Bilinç yoktur
Konuşma, tepki, farkındalık yoktur
Kalp atışı ve solunum sürer
Gözler açık olabilir ama bilinçli bakış yoktur

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала