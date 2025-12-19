https://anlatilaninotesi.com.tr/20251219/eytli-calisanlarin-izin-hakkinda-nelere-dikkat-edilmeli-kac-gun-yillik-izin-kullanilabilir-1101962830.html

EYT'li çalışanların izin hakkında nelere dikkat edilmeli? Kaç gün yıllık izin kullanılabilir?

Sputnik Türkiye

EYT'li çalışanların yıllık izin süreleriyle ilgili birçok insanın kafasında soru işareti var. Peki yıllık izin nasıl hesaplanmalı?

EYT kapsamında emekli olan ama hala çalışmaya devam eden birçok kişi yıllık izin sürelerini hesaplarken sorun yaşıyor. EYT'li olup aynı yerde çalışmaya devam eden çalışanların izin süresi ne kadar olacak? İzin hakları nasıl belirlenecek? Çalışanların yıllık kaç gün izin hakkı var?Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç, EYT'li olup çalışmaya devam eden kişilerin yıllık izin süreleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bir çalışanın yıllık için hakkı elde etmesi için o iş yerinde en az 1 yıl çalışması gerekiyor. Yasalara göre, 1-5 yıl arası çalışanların 14 gün, 5 yıldan fazla 15 yıldan az olanların 20 gün, 15 yıldan fazla çalışanların ise 26 gün ücretli izin hakkı bulunuyor. Peki EYT kapsamında sistem nasıl işleyecek? Kıvanç yazısında şu bilgileri paylaştı: 50 yaşından büyük EYT'lilerin izin hakkı kaç gün?Kıvaç yazısında şunlara da dikkat çekti: "Emekli olan işçi aynı işverene ait iş yerinde değil de başka bir iş yerinde çalışmaya başlarsa ilk izin hakkını elde edebilmek için bir yıl çalışması gerekir. Ancak, kanuna göre 18 yaş ve daha küçük yaştaki işçiler ile 50 ve daha büyük yaştaki işçilere verilecek izin süresi 20 günden az olamaz. EYT’li işçilerin çoğunluğu 50 yaş ve üzerinde olduğu için yeni bir işte çalışmaya başlasalar bile 20 günlük izin hakkından yararlanırlar."

