https://anlatilaninotesi.com.tr/20251219/eytli-calisanlarin-izin-hakkinda-nelere-dikkat-edilmeli-kac-gun-yillik-izin-kullanilabilir-1101962830.html
EYT'li çalışanların izin hakkında nelere dikkat edilmeli? Kaç gün yıllık izin kullanılabilir?
EYT'li çalışanların izin hakkında nelere dikkat edilmeli? Kaç gün yıllık izin kullanılabilir?
Sputnik Türkiye
EYT'li çalışanların yıllık izin süreleriyle ilgili birçok insanın kafasında soru işareti var. Peki yıllık izin nasıl hesaplanmalı? Hesaplamalarda nelere dikkat... 19.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-19T12:56+0300
2025-12-19T12:56+0300
2025-12-19T13:10+0300
ekonomi̇
eyt
i̇zin
yıllık izin
yasal izin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/03/1097557257_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d3c9f6ce87c3614bbf41e4662a63ec9b.jpg
EYT kapsamında emekli olan ama hala çalışmaya devam eden birçok kişi yıllık izin sürelerini hesaplarken sorun yaşıyor. EYT'li olup aynı yerde çalışmaya devam eden çalışanların izin süresi ne kadar olacak? İzin hakları nasıl belirlenecek? Çalışanların yıllık kaç gün izin hakkı var?Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç, EYT'li olup çalışmaya devam eden kişilerin yıllık izin süreleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bir çalışanın yıllık için hakkı elde etmesi için o iş yerinde en az 1 yıl çalışması gerekiyor. Yasalara göre, 1-5 yıl arası çalışanların 14 gün, 5 yıldan fazla 15 yıldan az olanların 20 gün, 15 yıldan fazla çalışanların ise 26 gün ücretli izin hakkı bulunuyor. Peki EYT kapsamında sistem nasıl işleyecek? Kıvanç yazısında şu bilgileri paylaştı: 50 yaşından büyük EYT'lilerin izin hakkı kaç gün?Kıvaç yazısında şunlara da dikkat çekti: "Emekli olan işçi aynı işverene ait iş yerinde değil de başka bir iş yerinde çalışmaya başlarsa ilk izin hakkını elde edebilmek için bir yıl çalışması gerekir. Ancak, kanuna göre 18 yaş ve daha küçük yaştaki işçiler ile 50 ve daha büyük yaştaki işçilere verilecek izin süresi 20 günden az olamaz. EYT’li işçilerin çoğunluğu 50 yaş ve üzerinde olduğu için yeni bir işte çalışmaya başlasalar bile 20 günlük izin hakkından yararlanırlar."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251211/dogum-izni-24-haftaya-cikiyor-1101718635.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/03/1097557257_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3c7c882e5010c24cca982cd7e9d79f31.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
eyt, i̇zin, yıllık izin, yasal izin
eyt, i̇zin, yıllık izin, yasal izin
EYT'li çalışanların izin hakkında nelere dikkat edilmeli? Kaç gün yıllık izin kullanılabilir?
12:56 19.12.2025 (güncellendi: 13:10 19.12.2025)
EYT'li çalışanların yıllık izin süreleriyle ilgili birçok insanın kafasında soru işareti var. Peki yıllık izin nasıl hesaplanmalı? Hesaplamalarda nelere dikkat edilmeli?
EYT kapsamında emekli olan ama hala çalışmaya devam eden birçok kişi yıllık izin sürelerini hesaplarken sorun yaşıyor. EYT'li olup aynı yerde çalışmaya devam eden çalışanların izin süresi ne kadar olacak? İzin hakları nasıl belirlenecek?
Çalışanların yıllık kaç gün izin hakkı var?
Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç, EYT'li olup çalışmaya devam eden kişilerin yıllık izin süreleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bir çalışanın yıllık için hakkı elde etmesi için o iş yerinde en az 1 yıl çalışması gerekiyor. Yasalara göre, 1-5 yıl arası çalışanların 14 gün, 5 yıldan fazla 15 yıldan az olanların 20 gün, 15 yıldan fazla çalışanların ise 26 gün ücretli izin hakkı bulunuyor.
Peki EYT kapsamında sistem nasıl işleyecek? Kıvanç yazısında şu bilgileri paylaştı:
"Bir iş yerinde 15 yıl çalışan işçinin kıdem tazminatını ve kullanmadığı izin günlerinin parasını alarak EYT kapsamında emekli olduğunu kabul edelim. Bu işçi emekli olduğu tarihe kadar yılda 20 gün izne tabidir. İşçi emekli olduktan sonra aynı işverene ait iş yerinde çalışmaya devam ederse bu kez 15 yılı tamamlamış olacağından yılda 26 gün izne hak kazanır. Emekli olduktan sonra çalıştığı her yıl 26 gün izin hakkı elde eder. Kullanmadığı iznin parasını almış olması, önceki çalışmalarının izin hakkı hesabında dikkate alınmasını engellemez."
50 yaşından büyük EYT'lilerin izin hakkı kaç gün?
Kıvaç yazısında şunlara da dikkat çekti:
"Emekli olan işçi aynı işverene ait iş yerinde değil de başka bir iş yerinde çalışmaya başlarsa ilk izin hakkını elde edebilmek için bir yıl çalışması gerekir. Ancak, kanuna göre 18 yaş ve daha küçük yaştaki işçiler ile 50 ve daha büyük yaştaki işçilere verilecek izin süresi 20 günden az olamaz. EYT’li işçilerin çoğunluğu 50 yaş ve üzerinde olduğu için yeni bir işte çalışmaya başlasalar bile 20 günlük izin hakkından yararlanırlar."