Doğum izni 24 haftaya çıkıyor
Doğum izni 24 haftaya çıkıyor
AK Parti'nin üzerinde çalıştığı düzenlemeye göre doğum izni 16 haftadan 24 haftaya çıkarılacak. 11.12.2025
AK Parti'nin üzerinde çalıştığı düzenlemeye göre doğum izni 16 haftadan 24 haftaya çıkarılacak.Özel sektörü de kapsayacak mı? Düzenleme ile özel sektör kamu arasındaki ayrımın da giderilmesi planlanıyor. Ayrıca halen doğum iznindeki anneler de sürece dahil edilecek.
16:53 11.12.2025 (güncellendi: 16:54 11.12.2025)
AK Parti'nin üzerinde çalıştığı düzenlemeye göre doğum izni 16 haftadan 24 haftaya çıkarılacak.
AK Parti'nin üzerinde çalıştığı düzenlemeye göre doğum izni 16 haftadan 24 haftaya çıkarılacak.
Özel sektörü de kapsayacak mı?
Düzenleme ile özel sektör kamu arasındaki ayrımın da giderilmesi planlanıyor.
Ayrıca halen doğum iznindeki anneler de sürece dahil edilecek.