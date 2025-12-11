https://anlatilaninotesi.com.tr/20251211/dogum-izni-24-haftaya-cikiyor-1101718635.html

Doğum izni 24 haftaya çıkıyor

Doğum izni 24 haftaya çıkıyor

Sputnik Türkiye

AK Parti'nin üzerinde çalıştığı düzenlemeye göre doğum izni 16 haftadan 24 haftaya çıkarılacak. 11.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-11T16:53+0300

2025-12-11T16:53+0300

2025-12-11T16:54+0300

türki̇ye

doğum izni

hamile

ak parti

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/11/1097944316_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5388bb9f1d47b96880c333e1c0d7c8dd.jpg

AK Parti'nin üzerinde çalıştığı düzenlemeye göre doğum izni 16 haftadan 24 haftaya çıkarılacak.Özel sektörü de kapsayacak mı? Düzenleme ile özel sektör kamu arasındaki ayrımın da giderilmesi planlanıyor. Ayrıca halen doğum iznindeki anneler de sürece dahil edilecek.

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

doğum izni 24 haftaya çıkıyor