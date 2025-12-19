Türkiye
Euro kuru güncellendi: İlaç fiyatlarına zam geldi
Euro kuru güncellendi: İlaç fiyatlarına zam geldi
Beşeri tıbbı ürünlerin fiyatlandırılmasında esas olan Euro kuru 25.33 liraya yükseltildi. Yeni düzenleme yarından itibaren yürürlüğe girecek
İlaç fiyatları için uygulanan euro kuru yüzde 16.9 yükseltilerek 25.33 olarak güncellendi. Düzenlemenin yarından itibaren yürürlüğe girmesi planlanıyor. Yarından itibaren uygulanmaya başlanacakBeşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, kararda esas alınan Euro kuru 25,33 liraya yükseltildi. Yeni düzenleme yarından itibaren yürürlüğe girecek.Kararla ayrıca bu kapsamda barem değerleri de güncellenmiş oldu. Buna göre, barem değerleri euro değerinde yapılan değişiklik oranında güncellenerek fiyat korumalı ürünlerde 87,34 TL ve diğer ürünlerde 45,64 TL oldu.
11:16 19.12.2025
İlaç fiyatları için uygulanan euro kuru yüzde 16.9 yükseltilerek 25.33 olarak güncellendi. Düzenlemenin yarından itibaren yürürlüğe girmesi planlanıyor.

Yarından itibaren uygulanmaya başlanacak

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, kararda esas alınan Euro kuru 25,33 liraya yükseltildi. Yeni düzenleme yarından itibaren yürürlüğe girecek.
Kararla ayrıca bu kapsamda barem değerleri de güncellenmiş oldu. Buna göre, barem değerleri euro değerinde yapılan değişiklik oranında güncellenerek fiyat korumalı ürünlerde 87,34 TL ve diğer ürünlerde 45,64 TL oldu.
