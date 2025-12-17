Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251217/sgknin-geri-odeme-listesine-72-ilac-daha-eklendi-1101864796.html
SGK'nin geri ödeme listesine 72 ilaç daha eklendi
SGK'nin geri ödeme listesine 72 ilaç daha eklendi
Sputnik Türkiye
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "9 romatolojik ilaç, 9 diyabet ilacı, 3 kanser ilacı, 2 MS ilacı başta olmak üzere 69'u yerli üretim 72 ilacı... 17.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-17T11:17+0300
2025-12-17T11:17+0300
türki̇ye
i̇laç
sgk
geri ödeme
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/13/1101128198_0:203:1025:779_1920x0_80_0_0_2d324b780b7d54a194d8d4c4e68e26d9.jpg
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 72 ilacın daha Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) geri ödeme listesine dahil edildiğini bildirdi.Geri ödeme listesiIşıkhan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, SGK aracılığıyla vatandaşların ilaca ve tedaviye erişimini güçlendirmeye devam ettiklerini belirtti.Hangi ilaçlar geri ödeme listesine alındı?Bakan Işıkhan, "Bu kapsamda, 9 romatolojik ilaç, 9 diyabet ilacı, 3 kanser ilacı, 2 MS ilacı başta olmak üzere 69'u yerli üretim 72 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim." ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/15-ilac-daha-geri-odeme-listesine-alindi-kanser-ilaclari-da-var-1101259636.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/13/1101128198_0:107:1025:875_1920x0_80_0_0_e9aedefe2af81aea6f53eb47e6dcafe6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sgk'nin geri ödeme listesine 72 ilaç daha eklendi
sgk'nin geri ödeme listesine 72 ilaç daha eklendi

SGK'nin geri ödeme listesine 72 ilaç daha eklendi

11:17 17.12.2025
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturİlaç
İlaç - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2025
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "9 romatolojik ilaç, 9 diyabet ilacı, 3 kanser ilacı, 2 MS ilacı başta olmak üzere 69'u yerli üretim 72 ilacı daha geri ödeme listesine aldık" dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 72 ilacın daha Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) geri ödeme listesine dahil edildiğini bildirdi.

Geri ödeme listesi

Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, SGK aracılığıyla vatandaşların ilaca ve tedaviye erişimini güçlendirmeye devam ettiklerini belirtti.

Hangi ilaçlar geri ödeme listesine alındı?

9 romatolojik ilaç,
9 diyabet ilacı,
3 kanser ilacı,
2 MS ilacı 69'u yerli üretim 72 ilaç
Bakan Işıkhan, "Bu kapsamda, 9 romatolojik ilaç, 9 diyabet ilacı, 3 kanser ilacı, 2 MS ilacı başta olmak üzere 69'u yerli üretim 72 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim." ifadelerini kullandı.
İlaç - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2025
TÜRKİYE
15 ilaç daha geri ödeme listesine alındı: Kanser ilaçları da var
25 Kasım, 09:26
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала