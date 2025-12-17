https://anlatilaninotesi.com.tr/20251217/sgknin-geri-odeme-listesine-72-ilac-daha-eklendi-1101864796.html
SGK'nin geri ödeme listesine 72 ilaç daha eklendi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "9 romatolojik ilaç, 9 diyabet ilacı, 3 kanser ilacı, 2 MS ilacı başta olmak üzere 69'u yerli üretim 72 ilacı... 17.12.2025, Sputnik Türkiye
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 72 ilacın daha Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) geri ödeme listesine dahil edildiğini bildirdi.Geri ödeme listesiIşıkhan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, SGK aracılığıyla vatandaşların ilaca ve tedaviye erişimini güçlendirmeye devam ettiklerini belirtti.Hangi ilaçlar geri ödeme listesine alındı?Bakan Işıkhan, "Bu kapsamda, 9 romatolojik ilaç, 9 diyabet ilacı, 3 kanser ilacı, 2 MS ilacı başta olmak üzere 69'u yerli üretim 72 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim." ifadelerini kullandı.
SGK'nin geri ödeme listesine 72 ilaç daha eklendi
