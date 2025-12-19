https://anlatilaninotesi.com.tr/20251219/eski-lubnan-disisleri-bakani-mansur-putin-barisa-hazir-ancak-bati-ukrayna-krizini-tirmandiriyor-1101984316.html

Eski Lübnan Dışişleri Bakanı Mansur: Putin barışa hazır ancak Batı, Ukrayna krizini tırmandırıyor

Eski Lübnan Dışişleri Bakanı Adnan Mansur, Kremlin’in barış görüşmelerine açık tutumuna rağmen Batı’nın Ukrayna krizinin şiddetlenmesini teşvik ettiğini... 19.12.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ‘Moskova'nın müzakerelere devam etmeye hazır olduğu, ancak Kiev’in aynı yaklaşımı göstermediği’ yönündeki açıklamalarını Sputnik’e değerlendiren eski Lübnan Dışişleri Bakanı Adnan Mansur, Rus liderin süregelen barış çağrılarına rağmen Batı’nın Ukrayna krizini tırmandırmaya devam ettiğini söyledi.Mansur, “Putin en başından beri bunun farkında, çünkü Ukrayna’nın bu savaşı dış destek olmadan devam ettirmesi mümkün değil” dedi.Mansur, Batı’nın asıl hedefinin sadece Ukrayna olmadığını vurgulayarak, şunları ifade etti:Putin’in mevcut durumda barışın önündeki en büyük engelin Batı olduğunu bildiği için bu noktada “topu Batı sahasına attığını” belirten eski bakan, şu değerlendirmede bulundu:Mansur, Putin’in son mesajlarının da açık olduğuna dikkat çekerek, Rusya’nın sahip olduğu devasa askeri kapasitenin Batı’ya yöneltilmiş net bir uyarı olduğunu vurguladı.NATO’nun genişlemesinin sebeplerine de değinen Mansur, “Rusya pozitif bir şekilde dünya ile ilişki kurarken neden NATO genişliyor? Çünkü Batı, Rusya’nın kendi etki alanı dışında var olmasını istemiyor” dedi.2026 yılına ilişkin değerlendirmede bulunan Mansur, “Eğer 2026 yılı da 2025’in devamı olursa, yani Batı Ukrayna’yı silahlandırmaya ve finanse etmeye devam ederse bu, Rusya ile açık bir çatışma planı anlamına gelir. Bu krizin ne zaman biteceğini ise kimse bilemez” ifadelerini kullandı.Mansur, bu süreçte Rusya'nın halk desteği ve ulusal birliği sayesinde direncini koruyacağını da sözlerine ekledi.

