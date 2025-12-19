https://anlatilaninotesi.com.tr/20251219/eski-lubnan-disisleri-bakani-mansur-putin-barisa-hazir-ancak-bati-ukrayna-krizini-tirmandiriyor-1101984316.html
Eski Lübnan Dışişleri Bakanı Mansur: Putin barışa hazır ancak Batı, Ukrayna krizini tırmandırıyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ‘Moskova'nın müzakerelere devam etmeye hazır olduğu, ancak Kiev’in aynı yaklaşımı göstermediği’ yönündeki açıklamalarını Sputnik’e değerlendiren eski Lübnan Dışişleri Bakanı Adnan Mansur, Rus liderin süregelen barış çağrılarına rağmen Batı’nın Ukrayna krizini tırmandırmaya devam ettiğini söyledi.Mansur, “Putin en başından beri bunun farkında, çünkü Ukrayna’nın bu savaşı dış destek olmadan devam ettirmesi mümkün değil” dedi.Mansur, Batı’nın asıl hedefinin sadece Ukrayna olmadığını vurgulayarak, şunları ifade etti:Putin’in mevcut durumda barışın önündeki en büyük engelin Batı olduğunu bildiği için bu noktada “topu Batı sahasına attığını” belirten eski bakan, şu değerlendirmede bulundu:Mansur, Putin’in son mesajlarının da açık olduğuna dikkat çekerek, Rusya’nın sahip olduğu devasa askeri kapasitenin Batı’ya yöneltilmiş net bir uyarı olduğunu vurguladı.NATO’nun genişlemesinin sebeplerine de değinen Mansur, “Rusya pozitif bir şekilde dünya ile ilişki kurarken neden NATO genişliyor? Çünkü Batı, Rusya’nın kendi etki alanı dışında var olmasını istemiyor” dedi.2026 yılına ilişkin değerlendirmede bulunan Mansur, “Eğer 2026 yılı da 2025’in devamı olursa, yani Batı Ukrayna’yı silahlandırmaya ve finanse etmeye devam ederse bu, Rusya ile açık bir çatışma planı anlamına gelir. Bu krizin ne zaman biteceğini ise kimse bilemez” ifadelerini kullandı.Mansur, bu süreçte Rusya'nın halk desteği ve ulusal birliği sayesinde direncini koruyacağını da sözlerine ekledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ‘Moskova'nın müzakerelere devam etmeye hazır olduğu, ancak Kiev’in aynı yaklaşımı göstermediği’ yönündeki açıklamalarını Sputnik’e değerlendiren eski Lübnan Dışişleri Bakanı Adnan Mansur, Rus liderin süregelen barış çağrılarına rağmen Batı’nın Ukrayna krizini tırmandırmaya devam ettiğini söyledi.
Mansur, “Putin en başından beri bunun farkında, çünkü Ukrayna’nın bu savaşı dış destek olmadan devam ettirmesi mümkün değil” dedi.
Mansur, Batı’nın asıl hedefinin sadece Ukrayna olmadığını vurgulayarak, şunları ifade etti:
Bu aslında Rusya’yı hedef alan bir stratejidir; Batı sınırlarını Rus topraklarına kadar genişletmek istiyor. Bu durum Putin tarafından Rusya’nın ulusal güvenliği açısından kabul edilemez bir tehdit olarak görülüyor.
Putin’in mevcut durumda barışın önündeki en büyük engelin Batı olduğunu bildiği için bu noktada “topu Batı sahasına attığını” belirten eski bakan, şu değerlendirmede bulundu:
Putin ve Moskova müzakereye açık olduklarını defalarca dile getirdi. Batı, Ukrayna'nın bir uzlaşmaya doğru ilerlemesine izin vermezse, ne tür müzakerelerden bahsedebiliriz? Bu, hala çıkışı olmayan bir tünelde olduğumuz anlamına geliyor.
Mansur, Putin’in son mesajlarının da açık olduğuna dikkat çekerek, Rusya’nın sahip olduğu devasa askeri kapasitenin Batı’ya yöneltilmiş net bir uyarı olduğunu vurguladı.
Rusya kolay hedef değil ve Ukrayna’daki hakklarından vazgeçmeyecek. Avrupa, artık durmalı ve yapıcı bir çözüme yönelmelidir. Moskova’nın teslim olacağını ya da taviz vereceğini düşünenler, tamamen yanılıyor. Ukrayna’ya yapılan silah sevkiyatlarının sürmesi durumunda bu, Rusya için doğrudan bir tehdit oluşturacak ve buna sessiz kalınmayacak.
NATO’nun genişlemesinin sebeplerine de değinen Mansur, “Rusya pozitif bir şekilde dünya ile ilişki kurarken neden NATO genişliyor? Çünkü Batı, Rusya’nın kendi etki alanı dışında var olmasını istemiyor” dedi.
2026 yılına ilişkin değerlendirmede bulunan Mansur, “Eğer 2026 yılı da 2025’in devamı olursa, yani Batı Ukrayna’yı silahlandırmaya ve finanse etmeye devam ederse bu, Rusya ile açık bir çatışma planı anlamına gelir. Bu krizin ne zaman biteceğini ise kimse bilemez” ifadelerini kullandı.
Mansur, bu süreçte Rusya'nın halk desteği ve ulusal birliği sayesinde direncini koruyacağını da sözlerine ekledi.