Dünyanın en güzel 10 şehri seçildi: Türkiye'nin gözbebeği de listede

Dünyanın en güzel 10 şehri seçildi: Türkiye'nin gözbebeği de listede

Dünyanın en güzel 10 şehri belli oldu. Listeye Türkiye'den sadece İstanbul girdi. 19.12.2025

Dünyanın önde gelen platformlarından Times Entertainment, estetik kriterlerin ötesine geçerek; mimari, tarih, kültür ve iklimle kurulan bağları esas aldığı "Dünyanın En Güzel 10 Şehri" listesini yayınladı. Listede birinci sırada Paris otururken, İstanbul da listeye girmeyi başardı. İşte o şehirler1. Paris, Fransa:MÖ 1. yüzyılda bir Roma yerleşimi olarak kurulan kent, modern görünümünü 19. yüzyıldaki büyük yenilenme hareketiyle kazandı. Şehrin merkezinden geçen Seine Nehri üzerinde 37 köprü bulunurken; Louvre gibi dünyanın en saygın müzeleri de bu şehirde yer alıyor.2. Venedik, İtalya:421 yılında 100’den fazla adanın üzerine inşa edilen Venedik, kara yolu yerine 170’den fazla kanal ve 400 köprü ile örülü bir yapıya sahip. Binaların milyonlarca ahşap kazık üzerinde durduğu kentte, eski deniz cumhuriyeti mirası görkemli saraylarda yaşamaya devam ediyor.3. Kyoto, Japonya:794 yılında kurulan ve bin yıldan fazla imparatorluk başkenti kalan Kyoto, İkinci Dünya Savaşı’ndaki yıkımlardan büyük ölçüde korunmayı başardı. 1.600’den fazla Budist ve 400 Şinto tapınağına ev sahipliği yapan kent, kiraz çiçekleri ve akçaağaç yapraklarıyla mevsimsel bir görsel şölen sunuyor.4. Prag, Çek Cumhuriyeti:Tarihi 9. yüzyıla dayanan ve dünyanın en büyük antik kale kompleksi olan Prag Kalesi çevresinde gelişen şehir; Romanesk, Gotik, Barok ve Art Nouveau stillerini bir arada barındırıyor. 14. yüzyılda inşa edilen Charles Köprüsü ise günümüzde hâlâ yaya geçidi olarak kullanılıyor.5. Cape Town, Güney Afrika:1652’de bir Hollanda tedarik istasyonu olarak kurulan şehir, 260 milyon yaşındaki Masa Dağı ile özdeşleşmiş durumda. Hollanda, İngiliz ve Afrika etkilerini yansıtan mimarisiyle dikkat çeken kent, dünyanın en çeşitli bitki krallığı olan Cape Çiçek Krallığı'na da ev sahipliği yapıyor.6. Rio de Janeiro, Brezilya:1565’te kurulan ve uzun süre Brezilya’ya başkentlik yapan Rio, tropikal ormanlar ve granit zirveler etrafında şekillendi. Dünyanın en büyük şehir ormanlarından biri olan Tijuca Ormanı bu kentte yer alırken; Copacabana gibi plajlar ise halka açık yaşam alanları olarak işlev görüyor.7. Dubrovnik, Hırvatistan:7. yüzyılda kurulan ve Ragusa Cumhuriyeti’nin merkezi olan şehir, 2 kilometrelik devasa taş surlarla çevrili. 1990’lardaki Balkan çatışmasında hasar görmesine rağmen, orijinal tekniklerle titizlikle restore edilerek tarihi dokusu korundu.8. Barcelona, İspanya:Roma dönemine uzanan köklerine rağmen modern yapısını 19. yüzyıldaki "Eixample" planına borçlu olan şehir, Katalan Modernizmi’nin merkezi sayılıyor. Antoni Gaudí’nin imzasını taşıyan ve 1882’den beri yapımı süren Sagrada Família, kentin en ikonik yapısı olmayı sürdürüyor.9. San Francisco, ABD:1776'da İspanyol misyonu olarak kurulan San Francisco, Sanayileşme Dönemi sırasında hızla büyüdü. 40'tan fazla tepenin üzerine kurulu olan kent sürekli değişen manzaralar sunuyor. Şehrin mimari karakterine katkıda bulunan Victoria ve Edward döneminden kalma evler ise 1906 depreminin ardından ayakta kalarak, kentin kısa tarihine ışık tutuyor.10. İstanbul, Türkiye: MÖ 660’da kurulan İstanbul; Roma, Bizans ve Osmanlı olmak üzere üç büyük imparatorluğa başkentlik yapmasıyla listede ayrıcalıklı bir konuma sahip. İki kıtayı birbirine bağlayan kent; Ayasofya, Sultan Ahmet Camii, Topkapı Sarayı ve yer altındaki Roma sarnıçlarıyla tarihsel katmanlarını ziyaretçilerine sunuyor.

