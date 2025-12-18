Türkiye
'En iyi turizm köyleri' listesine Türkiye'den dört köy girdi
'En iyi turizm köyleri' listesine Türkiye'den dört köy girdi
'En İyi Turizm Köyleri' listesi açıklandı. Listeye Türkiye'den de dört köy girdi.
yaşam
birleşmiş milletler dünya turizm örgütü (unwto)
dünya turizm örgütü (wto)
turizm
en i̇yi turizm köyleri
Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nün (UNWTO) "En İyi Turizm Köyleri 2025" listesine Türkiye'den dört köy girmeyi başardı. Muğla Akyaka, Antalya Kale Üçağız, Mardin Anıtlı ve İzmir Barbaros köyleri sürdürülebilirlik, kültürel mirasın korunması ve yerel kalkınma kriterleriyle öne çıktı. 52 köy arasına girdilerDünya genelinde 270'i aşkın başvurunun değerlendirildiği çalışmaya 29 ülkeden 52 köy girmeyi başardı. İşte Türkiye'den listeye giren köyler; ❗ Muğla'nın "Sakin Kent" (Cittaslow) unvanlı Akyaka Mahallesi; doğayı, mimariyi ve yerel yaşamı koruyarak kalkınmayı başaran örnek yerleşimler arasında gösterildi.❗Antalya'nın Demre ilçesine bağlı Kale Üçağız ise doğal ve kültürel mirası koruyan turizm modeliyle öne çıktı.❗Mardin Midyat'taki Anıtlı Köyü, çok kültürlü yapısı ve geleneksel yaşam tarzını yaşatmasıyla uluslararası tanınırlık kazandı.❗İzmir'in Barbaros köyü de sürdürülebilir tarım, yerel üretim ve kültürel değerleri merkezine alan turizm anlayışıyla listede yer aldı.
birleşmiş milletler dünya turizm örgütü (unwto), dünya turizm örgütü (wto), turizm, en i̇yi turizm köyleri
birleşmiş milletler dünya turizm örgütü (unwto), dünya turizm örgütü (wto), turizm, en i̇yi turizm köyleri

'En iyi turizm köyleri' listesine Türkiye'den dört köy girdi

13:51 18.12.2025
'En İyi Turizm Köyleri' listesi açıklandı. Listeye Türkiye'den de dört köy girdi.
Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’nün (UNWTO) "En İyi Turizm Köyleri 2025" listesine Türkiye'den dört köy girmeyi başardı. Muğla Akyaka, Antalya Kale Üçağız, Mardin Anıtlı ve İzmir Barbaros köyleri sürdürülebilirlik, kültürel mirasın korunması ve yerel kalkınma kriterleriyle öne çıktı.

52 köy arasına girdiler

Dünya genelinde 270'i aşkın başvurunun değerlendirildiği çalışmaya 29 ülkeden 52 köy girmeyi başardı. İşte Türkiye'den listeye giren köyler;
❗ Muğla’nın “Sakin Kent” (Cittaslow) unvanlı Akyaka Mahallesi; doğayı, mimariyi ve yerel yaşamı koruyarak kalkınmayı başaran örnek yerleşimler arasında gösterildi.
❗Antalya’nın Demre ilçesine bağlı Kale Üçağız ise doğal ve kültürel mirası koruyan turizm modeliyle öne çıktı.
❗Mardin Midyat’taki Anıtlı Köyü, çok kültürlü yapısı ve geleneksel yaşam tarzını yaşatmasıyla uluslararası tanınırlık kazandı.
❗İzmir’in Barbaros köyü de sürdürülebilir tarım, yerel üretim ve kültürel değerleri merkezine alan turizm anlayışıyla listede yer aldı.
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
