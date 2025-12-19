https://anlatilaninotesi.com.tr/20251219/doyuyoruz-ama-beslenemiyoruz-iklim-degisikligi-gida-kalitesini-dusurdu-1101971859.html

Doyuyoruz ama beslenemiyoruz: İklim değişikliği gıda kalitesini düşürdü

Bilim insanları, artan karbondioksit seviyelerinin gıdaların kalorisini artırırken besin değerlerini düşürdüğünü tespit etti. Araştırmaya göre, bu durum... 19.12.2025, Sputnik Türkiye

Hollanda'daki Leiden Üniversitesi'nden araştırmacılar, iklim değişikliğinin gıdalar üzerindeki şaşırtıcı bir etkisini ortaya çıkardı. Bilim insanları, havadaki artan karbondioksit seviyelerinin, pirinç, buğday ve patates gibi temel ürünleri daha az besleyici hale getirdiğini keşfetti. Araştırma, bitkilerdeki çinko gibi hayati besinlerin azalırken, kurşun gibi zararlı maddelerin arttığını gösterdi.'Gizli açlık' tehlikesi büyüyorAraştırmacılar, yaklaşık 60 bin ölçümü inceleyerek, karbondioksit seviyelerinin belirli bir düzeye yükselmesi halinde bitkilerdeki besin değerlerinin ortalama yüzde 3.2 oranında düşeceğini hesapladı. Ancak bazı ürünlerde bu kayıp çok daha yüksek. Örneğin nohuttaki çinko oranının yüzde 37.5'e varan oranda azalması bekleniyor.Uzmanlar, bu durumun, insanların yeterli kalori almasına rağmen ihtiyaç duydukları vitamin ve mineralleri alamadığı 'gizli açlık' gibi yıkıcı sağlık sonuçları doğurabileceği konusunda uyarıyor. Çözüm için araştırmalar sürüyorÇalışma, bu sorunu çözmek için acilen harekete geçilmesi gerektiğini ortaya koysa da, uzmanlar tek suçlunun karbondioksit olmayabileceğini belirtiyor. Wageningen Üniversitesi'nden Jan Verhagen, gübreleme gibi tarımsal uygulamaların da besin değerlerinde önemli rol oynadığını söyledi.

